“Rosa completa en olor. Sol terminante en ardor. Serenidad de lo uno. (Rompevida del amor). Tú queriendo y sin poder. Yo pudiendo y sin querer. ¡Pobre rosa con el hombre! ¡triste sol con la mujer!” JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

En épocas de austeridad, Claudia Sheinbaum lleva el Instituto de las Mujeres a Secretaría de las Mujeres y a Citlalli Hernández como su titular. Ojalá que el cambio de “instituto” a “secretaría” no solo sea de membrete y las acciones en pro de las mujeres en todo el país sean reales y duraderas.

Para que una positiva transformación ocurra, se necesitarán recursos, programas concretos y medibles; haaaaarta transparencia. Todo lo que el obradorismo ha aborrecido…

Y si bien la creación de esta dependencia pareciera que da la razón a todos aquellos que dicen que con la 4t las mujeres en la política han ganado espacios, ha sido lo contrario. A los datos me remito: en el sexenio de López Obrador se tienen más de 15,000 mujeres asesinadas. De estas, solo 862 se consideraron como feminicidios. Y es que el 25% de las muertes violentas de mujeres se investigan con protocolos de feminicidio y de esas investigaciones solo el 30% se ha determinado como tal. Así la lógica… Total, que les llamen como les llamen a los homicidios de mujeres, el hecho es que México ocupa el deshonroso segundo lugar en la materia. Únicamente nos supera Brasil.

Pero fuera de los datos, veamos las formas —que se traducen en hechos— y que también cuentan: las mujeres 4t y ‘segundo piso’ de la transformación funcionan como las palaciegas en cuyos talentos reposa “el poder” del monarca. Supeditadas a las órdenes, deseos, imagen, legado, partido, estructuras, procesos de un hombre muy equivocado. De un adalid que las usa con plena conciencia de que son eslabones, peldaños que él sube y baja a conveniencia; que le sirven de adorno y para corear su voluntad.

No ha habido un avance, sino un retroceso en México. Muy disimulado, eso sí. ¿O no se han dado enormes recortes económicos a los presupuestos del Instituto de la Mujer? ¿La desaparición de las estancias infantiles? ¿El eliminar las escuelas de tiempo completo? Todo ello ha menguado aún más las oportunidades que tienen las mujeres en México para salir adelante.

El accionar de diversas importantes mujeres de la Cuarta Transformación dejó mucho que desear. Como fue el tránsito de Olga Sánchez Cordero por la Secretaría de Gobernación y ahora desde el Legislativo. Su ‘feminismo silencioso’ únicamente se rompe para quejarse de la SCJN y apoyar lo que diga el Ejecutivo federal. Ya no se diga el caso de la mismísima esposa del líder moral de Morena. Si algo rubricó Beatriz Gutiérrez Müller en su más reviente libro, pero también en su actuar estos últimos seis años, fue su escaso interés por las niñas y mujeres del país.

Sobre Claudia Sheinbaum, mejor no hablar; teme un deslinde del señor al que le debe todo lo que ha sido, todo lo que es y todo lo que será (incluso, si llegara a caer vía la revocación de mandato). O mencionemos a Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, quien se prestó a una suerte de atraco para que su padre no fuera entregado a la justicia…

Sin embargo, todo lo anterior no nos preparó para lo que vino después. La nueva designación a la que me referí al inicio de este texto rompe todos los estándares. Todos. Pues además de lo anterior, Citlalli Hernández se caracteriza por ser sumamente agresiva y combativa de las mujeres que no son 4t. ¿Por qué la presidenta electa designa cabeza de la próxima secretaría a una mujer que en diversos actos de su vida ha enfilado su enojo contra las mujeres y su violencia contra legisladoras?

Ella también defendió al violador Salgado Macedonio, al pedófilo diputado Saúl Huerta. Celebró y aplaudió cuando golpearon a Lía Limón y agredieron a la senadora Lilly Téllez. Hizo oídos sordos al grito desgarrador de las madres buscadoras, promovió ataques en redes contra las hijas de opositores y agredió a mujeres periodistas. ¡Y cómo olvidar su silencio ante las marchas del 8M o con relación a las ofensivas vallas instaladas en Palacio Nacional!

Esas —y no las formales— son las verdaderas cartas de presentación de quien será la próxima titular de la dependencia encargada de los asuntos de la mujer en México.

La cacareada revolución silenciosa de la Cuatroté ha sido una involución. Ni en cuenta, los hombres les tomaron la medida.

Quizá el verdadero “éxito” del obradorismo y de Morena sea precisamente ese: hacer que la sociedad acepte como logros, los fracasos y las taras más evidentes…

Giros de la Perinola

En la Ciudad de México, Daphne Cuevas fue nombrada como próxima titular del Instituto de las Mujeres. Tiene una formación feminista, ha trabajado desde la sociedad civil, su compromiso con la agenda de las mujeres es absoluto. Qué diferencia.

¿Para qué aprobó Morena el artículo en que los deudores alimentarios no pueden acceder a puestos públicos?¿Para qué si ahora, en el próximo gobierno de la capital encabezado por una mujer, Clara Brugada, se nombra como próximo secretario de Gobierno a César Cravioto, un… deudor alimentario?

Alberto Fernández, expresidente de Argentina, ha sido acusado por su exesposa de agresiones físicas. Ha dado a conocer las pruebas y gracias a ello ahora se sabe que Fernández es un misógino y un violentador. Tan deplorable personaje ¿seguirá siendo bienvenido en el segundo piso de la Cuarta Transformación?