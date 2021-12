Ciro, Feregrino: No es cuento… es politiquería de Córdova y Murayama en el INE

Con admiración a la actitud de respeto al orden constitucional y a favor de la democracia de cinco consejeros y consejeras electorales: √ Carla Humphrey √ Norma Irene De la Cruz √ Uu-kib Espadas √ Martín Faz Mora √ Adriana Favela

Con respetuosas ganas de exhibir el comportamiento contrario a la Constitución y antidemocrático de seis consejeros y consejeras electorales: — Dania Ravel — Jaime Rivera — José Roberto RuizC — Claudia Zavala — Lorenzo Córdova — Ciro Murayama

El escenario más difícil

Este diálogo se dio ayer en Radio Fórmula entre los periodistas Ciro Gómez Leyva y Manuel Feregrino:

Manuel Feregrino : “ Jesús Ramírez , el vocero de la presidencia, hace unos 15 minutos comentó vía Twitter : ‘La consulta de revocación marcará un precedente histórico. El pueblo debe tener las riendas del poder y decidir si su gobernante debe continuar o ser removido según su desempeño. Ya nadie puede sentirse absoluto. Ojalá el INE esté a la altura del momento’…”.

: “ , el vocero de la presidencia, hace unos 15 minutos comentó vía : ‘La consulta de revocación marcará un precedente histórico. El pueblo debe tener las riendas del poder y decidir si su gobernante debe continuar o ser removido según su desempeño. Ya nadie puede sentirse absoluto. Ojalá el esté a la altura del momento’…”. Ciro Gómez Leyva : “Sí, ese es el tema…”.

“Sí, ese es el tema…”. MF : “No sería nada difícil que en una votación del consejo esté mucho más cerrada, hasta un 6-5, por supuesto que lo importante va a ser escuchar argumentos, pero ¿6-5 a favor de posponer…?, lo cual pone el escenario en lo que decías”.

: “No sería nada difícil que en una votación del consejo esté mucho más cerrada, hasta un 6-5, por supuesto que lo importante va a ser escuchar argumentos, pero ¿6-5 a favor de posponer…?, lo cual pone el escenario en lo que decías”. CGL : “El escenario más difícil, más duro… es una votación a favor de 6-5. Por eso, a ver qué hacen los consejeros: si votan 8-3, 9-2, 10-1, se acabó todo ese cuento de que esto un proyecto personal de Ciro Murayama y Lorenzo Córdova. Si la mayoría vota que, con los recursos que se tengan, llevar a cabo la consulta, tristes días en adelante para Córdova y Murayama. Mucho se va a jugar hoy en el INE”.

Que Córdova tenía todo controlado

Después de escuchar a Ciro y a Feregrino llamé a un par de amigos panistas, uno de ellos bien ubicado en la estructura del poder actual en el PAN; el otro, regiomontano respetado por su trayectoria en el partido fundado por Manuel Gómez Morín. Reconstruyo de la siguiente manera mi diálogo con ellos —ambos pensaban ayer más o menos lo mismo— acerca de lo que había escuchado en Radio Fórmula:

Federico Arreola : “Dice Ciro que la votación será 8-3, 9-2, 10-1 a favor de la propuesta de posponer la revocación y que, ante la contundencia de los números, se acabó el cuento de que esto un proyecto personal de Ciro Murayama y Lorenzo Córdova”.

Panistas : “Es la información que tenemos. Solo un consejero votará contra la propuesta de aplazar la revocación. Está asegurado el 10-1″.

FA : “¿Están seguros? Pienso, con realismo, que habrá varios consejeros o consejeras no solo partidarios de Morena, sino convencidos de que se puede organizar la consulta de revocación con los recursos disponibles”.

Panistas : “Son consejeros y consejeras que llegaron con el apoyo de Morena, pero se han cansado de que Morena y el presidente López Obrador les critiquen tanto. Esta vez van con Córdova simple y sencillamente por defender al INE que ven bajo ataque desde Palacio Nacional”.

FA : “Quizá son buenos deseos de ustedes. Pienso que debe haber objetividad entre la gente del INE. No todo el mundo ve las cosas como Córdova, como guerra a muerte. ¿Cómo pronostican que votará Carla Humphrey”.

Panistas : “Ella lo hará a favor del proyecto de Córdova, ¿no te parece lógico dados sus antecedentes?

FA : “No conozco sus antecedentes. Lo único que sé es que se le ha atacado en círculos de Morena porque, a pesar de su relación con Santiago Nieto, en su momento votó contra la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Esta es una oportunidad para ella: demostrar objetividad. Votó contra El Toro porque el tipo es un impresentable y había caído en una falta electoral innegable, pero Humphrey entenderá que ahora no puede votar contra la Constitución que le ordena realizar la consulta de revocación. No es opcional: el INE tiene que organizarla, le guste o no”.

Panistas : “Carla Humphrey o no Carla Humphrey, nuestros cálculos son los de Ciro Gómez Leyva, 10-1… Bueno, uno de los pronósticos de Ciro: 8-3, 9-2, 10-1…”.

FA : “O sea, goleada a favor…”.

Panistas : “A favor de suspender la revocación . Ya después decidirán los magistrados electorales, que tendrán muy complicado ir contra una mayoría aplastante en el consejo general del INE. Es lo que pensamos no como buenos deseos nuestros, sino con información dura: tenemos representantes ahí y han hablado con los consejeros.”

FA: “¿Y si la votación resulta mucho más cerrada…?”.

Después de los hechos

Lo anterior se platicó antes de que los consejeros y las conejeras votaran. Hablé de nuevo con tales panistas anoche; sí, después de se conoció el resultado de la votación: “El escenario más difícil, más duro… una votación a favor de 6-5″, como dijo Gómez Leyva en Radio Fórmula:

Federico Arreola : “Los informes que le dieron al PAN fueron puro rollo. Hubo cinco consejeros y consejeras del INE que no estuvieron dispuestos a apoyar la locura de Córdova y Murayama”.

Panistas : “Terrible. Ahora el único pronóstico válido es que la batalla política la perderán Córdova y Murayama y la perderemos nosotros. El tribunal no batallará para dar la razón a cinco consejeros, de un total de once; cinco que no están con Córdova”.

FA : “Y Morena habrá ganado”.

Panistas : “Pues, sí… y con nuestra ayuda por no habernos abstenido en ese debate. Es probable que el tribunal decida que la consulta de revocación se realice en los términos en los que quiere Morena, y con toda esta publicidad más gente votará en abril. Habremos hecho lo que no queríamos: participar en la consulta contra Andrés Manuel, es decir, terminaremos por hacerle el caldo gordo”.

FA : “Ustedes se dejaron enredar por Córdova, es lo que parece”.

Panistas : “El hecho es que eso no salió bien. Córdova ganó 6-5 en el consejo del INE…, vaya problema para él y para todos nosotros porque evidentemente le hemos apoyado. Quizá Córdova debió haber bajado su apuesta y hacer una consulta patito, y ya. La cuarta parte de las casillas y justificarlo jurídicamente. ¿Que lo iba a atacar Morena? En tal caso sí habría sido víctima del poder, pero… Ahora, con muchas o pocas casillas, crecen las posibilidades de que los simpatizantes del presidente se movilicen y le den un gran triunfo a López Obrador. Gobernadores les sobran para grandes operativos. Sheinbaum hará una fiesta discreta en la Ciudad de México porque estaremos atentos. Pero, en Guerrero, donde nadie les vea, La Torita va a vaciar el padrón. En Sonora, lejos de los mundanales medios nacionales, Durazo se va a dejar caer: sabe hacerlo, tiene experiencia. Con menos currículum Cuitláhuac en Veracruz hará lo mismo. Presumirán el resultado. Si presumieron que llenaron el Zócalo, imagínate si no alardearán una ratificación del presidente en las urnas. Otro escenario malo para la oposición”.

FA : “El INE, entonces, debería estar trabajando para que no haya nada indebido, pero en vez de eso anda en una guerra abierta contra la consulta de revocación”.

Panistas : “Metieron al INE en una trampa y Córdova no supo salir, y nosotros no supimos hacer lo único que nos convenía: no estar en eso. Debimos haber dejado solos al INE y a Morena, debimos mantener nuestra posición de que no nos importa la revocación y háganse bolas”.

FA : “Y el PRI, supuesto aliado de ustedes los panistas, no apoyó a Córdova en el consejo general del INE”.

Panistas : “Peor todavía: ya nos anuncian los priistas que quizá nos van a dejar solos en la reforma eléctrica. Como nos dejaron solos en el presupuesto de la Ciudad de México. Operó Shienbaum y puso de su lado al PRI, partido que necesitamos pero que no es confiable. Viene complicado el final del sexenio con esos compañeros de viaje”.

FA : “¿No creen que el PRI votó en el INE contra Córdova porque era una posición correcta rechazar el aplazamiento de la revocación”.

Panistas : “Federico, por favor: los priistas nunca hacen nada por las razones correctas”.

FA : “Con respeto, el problema es de ustedes, no mío: ustedes eligieron a los priistas como aliados, no yo. Y no es el peor aliado que tienen. ¿En qué beneficia al PAN que parezca manejado por Claudio X. González?”.

Panistas : “Quizá debemos prepararnos para ir solos en 2024, nada más con panistas. Buscar un buen candidato en el PAN o un ciudadano sin militancia”.

FA : “Y, para colmo, en el actual escenario, de desastre para Lorenzo Córdova, van a perder a este hombre como posible candidato presidencial”.

Panistas : “No sé si en sus planes estaba renunciar después de que suponía que iba a aplastar a Morena en la votación en el consejo del INE sobre la revocación; renunciar como estrategia: para así quedar habilitado como candidato presidencial. Si ese era su plan, que se olvide. En vez de unir al INE a su favor, lo dividió en su contra. Córdova ya no es funcional para la oposición… y en una de esas tampoco es funcional para el INE. Los de Morena harán pedazos a Lorenzo en las cámaras legislativas; por imprudente. Debe estar frotándose las manos tu amigo Noroña para darle con todo a Lorenzo”.

FA : “Creo que Córdova no la midió. No tenía el control en el INE, dividió a este instituto y ya no tiene ningún liderazgo. Si es listo se irá pronto, antes de que lo corran o antes de terminar con una imagen abollada de más. Iba a ser un nuevo José Woldenberg, constructor de democracia; si bien le va será otro lamentable Luis Carlos Ugalde, promotor de fraudes”.