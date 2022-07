ESTIRA Y AFLOJA

Las Chivas no han podido ganarle al FC Juárez, al Atlético de San Luis ni al Querétaro… tampoco pudo ganarle a Santos ni a León. Vaya no le ha podido ganar a ninguno de sus rivales y no está en el fondo de la tabla porque Gallos Blancos es una verdadera miseria futbolística.

Pero medir tus posibilidades y facultades a partir de jugar con un equipo como el Querétaro es verdaderamente ridículo para una institución como la de las Chivas, cuyo manejo es evidentemente deficiente , bueno, evidente para muchos, la gran mayoría, menos para el que se debe dar cuenta que tiene que haber un cambio y de raíz.

Y no es solamente hablar de Ricardo Cadena, quien realmente no puede con el paquete, pero quien al final de cuentas aprovechó las circunstancias para mantenerse al frente del equipo. No. Aquí se tiene que señalar de nueva cuenta a quienes en una mala planeación tienen a este Guadalajara como una verdadera vergüenza nacional.

Porque marcar 3 goles en cinco partidos , dos de ellos hechos por jugadores registrados en el Tapatío y que no figuraban para estar en el primer equipo, no son números que correspondan a lo que es Chivas para el futbol mexicano.

Hoy por hoy, no existe un elemento para destacar con el Guadalajara, ni siquiera lo de jóvenes como Sebastián Pérez Bouquet, que vaya que tiene talento y puede tener un gran futuro, pero que luego de figurar en el primer tiempo y hasta anotar, queda envuelto en esta pesada dinámica a la baja que tiene el equipo y también desaparece sobre la cancha. Tanto así, que tiene que salir de cambio.