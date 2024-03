Tema interesante lo acontecido ayer en el Senado de la República. Y, es que ayer se aprobaron –y por unanimidad– cambios a la Ley Federal del Trabajo en materia de deportistas profesionales. La idea de varias senadoras, centralmente Patricia Mercado, desde el año pasado, era apoyar a las mujeres deportistas, pero por poco y las ocurrencias de varios y varias senadores casi logran desaparecer a todos los equipos femeniles profesionales en México. Siendo las más importantes las federaciones o ligas de futbol, de basquetbol, de softball, de Box, todas femeniles.

Y es que, desde la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside Napoleón Gómez Urrutia, se pusieron a hacer cambios al régimen de los deportistas profesionales en todo México. Sin ningún dialogo con las profesionales del deporte decidieron poner en un Dictamen a la Ley Federal del Trabajo ha votación que contemplaba:

Que las mujeres deberían ganar igual que los hombres (sí, así por decreto)



que los hombres (sí, así por decreto) Que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y la Conade fijarían estos los salarios



Que los equipos deberían pagar médicos privados especializados para sus jugadoras y además afiliarlas al IMSS para atención médica y, finalmente



especializados para sus jugadoras y además afiliarlas al IMSS para atención médica y, finalmente Que todas las profesionistas deberían de formar parte de algún sindicato.



Todo ello hubiera hecho desaparecieran los equipos profesionales de mujeres pues: a) no hay las economías de escala para que en liga alguna ganen igual hombres y mujeres; b) las dependencias antes señaladas no tienen facultades legales para definir salario alguno, bueno ni el de sus empleados; c) querían los equipos pagasen dos servicios médicos –el público y el privado– aunque no se usara el primero pues se requieren médicos con alta especialidad; y d) el meter temas sindicales, en particular respecto al futbol que regula monopólicamente la FIFA, hubiera ocasionado, de aprobarse, que perdiéramos el Mundial (varonil) del 2026 y la posibilidad de tener el Mundial femenil en el 2027. De hecho, la LigaMX custodia la carta que al respecto y de manera amenazante envío la FIFA a México, cuando se enteró de esta modificación en materia sindical.

Para ejemplificar el riesgo y fragilidad de los equipos femeniles de futbol, en México, basta con revelar que las Tigresas y las Águilas, respectivamente actuales campeón y subcampeón, reciben de sus equipos varoniles subsidios que rondan los 100 millones de pesos al año. Si encima de este subsidio se hubieran incrementado las cargas labores y sociales, con el Dictamen propuesto, todos los equipos femeniles en todas las ligas hubieran “tronado”.

Pero la presidenta de la LigaMX femenil, Mariana Gutiérrez, buscó el dialogo, en particular con la senadora Kenya López R. (PAN) y posteriormente con la senadora Patricia Mercado (MC). Luego se sumaron Ricardo Monreal (Morena) y Manuel Añorve (PRI), y con todas y todos los grupos inicio un dialogo que salvó al deporte femenil en México.

Todos los puntos arriba señalados se modificaron, ayer, para bien, e incluso se puso en ley la obligación de que los equipos tengan protocolos contra el acoso, la violencia y la discriminación a sus jugadoras.

Así, un Dictamen que pudo haber arruinado el deporte femenil en México y hasta el Mundial del 2026 fue, ayer, modificado y logró la unanimidad de todos los partidos políticos.

Lo ayer aprobado en el Pleno del Senado, y que técnicamente se llama “Minuta”, ahora irá a la Cámara de Diputados. En este recinto legislativo ya hay un grupo de mujeres que decididamente se han empezado a informar para avanzar el deporte. En particular Aleida Alavez (Morena) y Lilia Aguilar (PT).

¿Qué le faltaría a una ley para apoyar a las mujeres deportistas en México? En los Estados Unidos y Europa en donde las deportistas han sido exitosas hay siempre recursos públicos, recursos del Estado, para equipamiento, entrenamiento y hasta salarios (becas) para achicar brecha diferencial con los hombres y que ellas no tengan que abandonar el deporte. Ojalá eso se pudiera, pero en la 4T se ve difícil y más con la Conade actual. Pero otro elemento, que en el mundo ha probado ser exitoso es dar incentivos fiscales para que empresas, ONG´s y hasta universidades apoyen a las deportistas.

Nuestras mujeres deportistas merecen de más apoyos y menos ocurrencias. Ayer en el Senado, desde Tribuna, todos la deseaban suerte a la selección femenil nacional que juega, hoy, contra Brasil en la Copa Oro. No les deseen suerte a nuestras jugadoras ni les den aplausos fáciles. ¡Denles herramientas para ser exitosas! Se lo merecen ellas y todas las deportistas mexicanas.

Quiero reconocer el cambio de actitud de la senadora Patricia Mercado. De no haber tenido ella el tiempo para escuchar y la nobleza para aceptar errores, el deporte femenil en México hoy estaría prácticamente desahuciado. Prueba de que el dialogo siempre sirve y engrandece.