Carmen Aristegui: la Bob Woodward de México

Algún periodista llamó en 2014 a Carmen Aristegui la “Bob Woodward mexicana” luego del devastador reportaje en torno a la casa blanca de Enrique Peña Nieto, a la sazón, presidente de México, y de su mujer, Angélica Rivera. Estas revelaciones, sumadas a los sucesos acaecidos en Ayotzinapa, lastimaron profundamente la presidencia del priista y ocasionaron un declive inexorable de sus índices de aceptación y popularidad. En otras palabras, y sin temor a caer en la exageración, Aristegui, gracias a su profesionalismo y al compromiso con su labor, propició el derrumbe de la presidencia de Peña Nieto.

Se le ha comparado con Woodward por el impacto eventual de su trabajo periodístico. El lector recordará que fue él quien encabezó el reportaje en torno a los micrófonos implantados en el cuartel general del Partido Demócrata en 1972, unos meses previos a la reelección de Richard Nixon. Una vez nuevamente establecido en la Oficina Oval, y luego del escándalo sacado a la luz por Woodward, las investigaciones del FBI conducirían al claro involucramiento – y ocultación de información- de Nixon frente a las autoridades y el pueblo estadounidense.

Ello condujo inevitablemente a la renuncia de Nixon, y con ello, el descrédito general del Partido Republicano y el triunfo del demócrata Jimmy Carter en 1976. En tiempos más recientes, su obra Fear contribuyó al desprestigio del gobierno de Trump, y con ello, aunado a otros factores, a su derrota en las urnas en 2020. Derivado, pues, de la trascendencia de su trabajo periodístico, Aristegui ha sido comparada con Woodward.

No obstante su profesionalismo, carisma, popularidad y compromiso con la transparencia, Carmen Aristegui se encuentra hoy en la línea de fuego tras los embates del presidente AMLO. El jefe del Estado aseveró que Aristegui Noticias y Proceso no apoyan su movimiento y que la periodista mexicana “nunca ha estado con el pueblo”. Carmen, por su parte, reviró asegurando que su trabajo es imparcial. Algunos comentaristas se han aventurado a vaticinar que ello podría catapultar a Aristegui a la Presidencia de México. Me parece excesivo y producto de una especulación sin fundamento sólido.

Las descalificaciones contra Aristegui se inscriben en las diatribas cotidianas de AMLO contra cualquier periodista, intelectual, investigador o voz crítica que osa levantar la mano para criticar a un movimiento que, a pesar de su aceptación, naufraga en los mares de los fracasos; demostrados por la evidencia empírica y los indicadores. No le han bastado Krauze, Aguilar Camín y otros pensadores destacados. Ahora se ha lanzado contra una mujer muy querida en México. El presidente AMLO, ahora, quizá ha ido demasiado lejos.