Estira y afloja

Carlos Vela es el mejor jugador mexicano en la actualidad, sigue mostrando a los 33 años su calidad, capacidad e inteligencia en el campo de juego. Una lástima que no vaya a estar en Qatar 2022 por el capricho de Gerardo Martino, que por no tenerlo en todo el proceso, no lo llevará a la Copa del Mundo.

Vela renovó con el LAFC, equipo que estará lleno de estrellas mundiales: Gareth Bale, Georgio Chellini y el propio Carlos, quien estará recibiendo poco más de 4.5 millones de dólares de salario. Este club busca el campeonato de la MLS que le permita confirmarse como el dueño de Los Ángeles, ya que en el poco tiempo que tiene en la Mayor League Soccer, ha rebasado al Galaxy en cuanto a la captación de nuevos adeptos.

Lo anterior debido a cosas como trabajar bien en la manera en que los aficionados se pueden identificar con un club, cuyo estadio, para empezar, sí se encuentra en Los Ángeles, en el centro de la ciudad, y no en Carson, un suburbio en donde el Galaxy tiene un buen estadio e instalaciones muy bonitas, pero alejadas.

Vela es un fuera de serie en todos los sentidos y aunque no se le quiere tanto por algunas de sus decisiones (o no se entiende su manera de pensar), es directo y suele expresar bien si sentir. Así fue cuando le dijo al Tata Martino que no quería participar en las eliminatorias, pero sí al Mundial, lo que le ha cerrado las puerta con el técnico argentino. Puede no ser lo correcto, pero fue sincero y desde el inicio dijo lo que buscaba, para no después mandar mensajes con sus amigos jilgueros en los medios de comunicación con tal de ir a Qatar.

La selección mexicana necesita más a Carlos Vela que a Javier Hernández

Tanto tiempo, papel y datos se han gastado en el caso de Javier Hernández, por sus campañas orquestadas en diversos momentos, que poco se ha dicho de que hoy por hoy, a la Selección Mexicana le caería mejor un jugador como Carlos Vela en plenitud, que Hernández. Hoy el equipo de Martino no necesita a quien solamente empuje la pelota al fondo de la portería, sino que requiere quien arme juego, quien piense mejor y más rápido que el rival, quien sea la llave para recuperar el funcionamiento extraviado.

Pero eso no va a pasar y Vela seguirá contento en Los Ángeles con su familia y con un equipo que está armando una gran plantilla en busca de obtener el título de la MLS en mínimo dos temporadas, mientras en México (la Liga MX y la Selección) seguirán añorando que una de estás figuras les haga un guiño, aunque eso no signifique que vendrán a alguno de los equipos en nuestro país.