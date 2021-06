La Revocación de Mandato

COMO VEO DOY

Muy estimado Lector, estamos a la puerta de un hecho inédito en el país: la oportunidad ciudadana de expresar su decisión, libre y soberana, de que el C. Andrés Manuel López Obrador continúe ejerciendo el cargo de Presidente de la República o, de plano, darle las gracias, finiquito y dos cartas de recomendación firmadas por Claudio X y Muñoz Ledo y que solo o acompañado se marche a la … allá pues, como se llame su tabasqueño y florido rancho, según él mismo lo ha declarado en múltiples ocasiones.

El caso es que hay mucho ruido para otra votación que, si mal no lo entiendo, será el próximo domingo 1⁰ de agosto en la que el Pueblo, o sea, nosotros los del G-84, decidiremos de manera binaria (Si o No), mediante una Consulta Popular organizada a regañadientes por el INE, si se somete a juicio a los ex-presidentes por posibles faltas cometidas durante sus respectivos encargos. ¡Pero qué necedad, perdón, pero que necesidad!

√ 1) Recién se llevó a cabo la “votación más grande de la historia”, como si eso fuera lo importante y no el fracaso de que casi el 50% de los votantes les dimos la espalda, a pesar de que la chamba del INE debió ser ardua, hay que reconocerlo.

√ 2) el tiempo para organizarla, aún contando con recursos presupuestales, es muy poco, apenas un mes de aquí al 1⁰ de agosto.

√ 3) por todos lados se dice que la consulta va dedicada a los ex-presidentes, pero si Ud. amable Lector, examina la pregunta oficial, ¡no se refiere específicamente a ellos!.

√ 4) desconcierta que la Ley se cuestione fuera de su formal procedimiento y se ponga en duda si se aplica o no a todo aquél que la viole. Si hay causa, se aplica y punto.

Pues que un posible acto criminal se puede ignorar, disimular o perdonar ¡porque el Pueblo lo decide y no se equivoca! Siendo así, nada queda por hacer: el Pueblo manda y ejerce su soberanía mediante el voto.

Volviendo a la Revocación hay, otra vez, varias fuentes de confusión y duda. Al parecer se da como un hecho determinado que el próximo año, más o menos al principio, deberá efectuarse un sainete electoral más. Pero no es así de fácil y directo. Tienen que superarse varias condiciones para que dicho evento suceda.

√ 1) Según el INE, encargado de organizar la votación, se requieren 9 mil millones de pesos y aseguran que no los tienen y que el gobierno no les dará dicho monto, ¿entonces?.

√ 2) El INE sólo podrá iniciar el proceso de Revocación, a petición al menos del 3% de los ciudadanos registrados en el padrón electoral (unos 2,7 millones de personas) en al menos también, 17 Entidades del país con igual proporción.

√ 3) para no variar, de nuevo el tiempo actúa en contra. Quien va a coordinar y juntar casi 3 millones de firmas para solicitar la gestión del INE y, a partir de esta solicitud, tendrá 30 días para checar ese 3% y emitir la convocatoria para la revocación de mandato, pero la recolección de firmas empezará en noviembre (por qué no empezar desde agosto) y hasta el 15 de diciembre de este año, pero, ¡la petición debe presentarse dentro de los primeros 15 días de diciembre del 2021! Se encima el proceso.

¿Seguimos?

√ 4) si la solicitud ciudadana procede, el INE emitirá la convocatoria dentro de los siguientes 20 días, digamos a mediados de enero.

√ 5) la votación se efectuará 60 días después de la convocatoria, lo cual nos lleva a mediados de marzo aproximadamente.

√ 6) para que la revocación de mandato sea válida, deberá haber una participación de al menos un 40% del padrón electoral (unos 36 millones de electores) con mayoría absoluta. Como quien dice, cerca de 20 millones de mexicanos, una quinta parte del padrón, tendrán el poder de cambiar o no al Presidente de la República. ¿Pocos, no?

Y por si fueran pocos también los obstáculos o condicionantes ya mencionados, añada usted que se vale impugnar los resultados y será el Tribunal Electoral quien tenga la última palabra. Bajo esta perspectiva es posible que ni siquiera se realice la revocación de mandato cuando es algo que, por ahora, se da como un hecho, como un proceso automático y no es así.

¿Otra vez atole con el dedo? Ya veremos.

RENDIJAS

El sábado pasado no hubo Carnaval LGBTIQ en las calles. La marcha fue virtual. Con tanta letra ya no sabe uno en que equipo juega. Para no discriminar deben añadir la H (Heterosexual), ¡así desfilamos todos!

Sobre advertencia no hay engaño. La FIFA pide exentar impuestos en México o le retiran la concesión de realizar parte del Mundial de Fútbol. ¡Qué miedo! … y qué descaro y soberbia de los dueños del fútbol mundial.

María de los Ángeles (?) Huerta, Diputada por Morena, dijo que “se alargó horas esta chingadera”, Así califica los intereses de la Nación. Que decepción.

Si Assange viviera en México, donde hay absoluta libertad para decir lo que se quiera y como mejor parezca, incluso insultar al Presidente (¿verdad Sr. X?), ¡no estaría preso en Inglaterra! Así es el primer mundo.