Los tapados de AMLO

Como se nos adelantó el 2024 después de la declaración del presidente destapando a sus “candidateables”. Sobre todo Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard , no han perdido el tiempo y han salido junto a sus equipos, a levantar la mano y empezar a redoblar el paso en una carrera ya muy abierta con miras a ocupar la silla de Palacio Nacional . Más tardó AMLO en llegar a la presidencia, que el tiempo en que le respetaron su lugar.

Miembros de gabinete, gobernadores, funcionarios, líderes de opinión y hasta sus creaciones de las redes sociales, han salido corriendo para poner en práctica el viejo dicho de: “Muerto el rey...¡Viva el rey!”, el problema es que el rey sigue gobernando y muchos de los adelantados solo se han exhibido como lo oportunistas que son.

La lista rumbo al 2024

Sin embargo, el que hayan sido mencionados en esa famosa lista, no les da la garantía de que terminarán ungiéndose como candidatos a la presidencia, ni siquiera que llegarán a la final para disputarla; puede haber nombres no mencionados que estén todavía evaluando sus posibilidades y moviendo sus piezas de ajedrez para intentar dar la sorpresa. Acuérdense que en política la carrera no es de velocidad sino de resistencia.

Hace unos días le preguntaron en corto a Ricardo Monreal su sentir de haber quedado fuera de esos prospectos considerados por el presidente, a lo que con toda seguridad y con un rostro que desbordaba optimismo contestaba: “a los tapados nunca se les menciona”.

Los tapados

Es cierto, los tapados han sido una práctica muy recurrente en la política para cuidar a los verdaderos proyectos políticos sucesorios en México. De esta manera, Monreal justifica su ausencia y le da ánimo y vida a sus intenciones; finalmente fue el político de la 4T que más territorio ganó en la pasada elección, tiene el control del Senado y la experiencia para poder ser un verdadero dolor de muelas para cualquier otro prospecto.

Pero además del Senador, quien dicen que sí es un tapado real, es el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López. En días pasados durante su visita a la entidad, el presidente López Obrador lo invitó públicamente a que se fuera a México con él, la mayoría tomó este comentario como un ofrecimiento para incorporarse a algún puesto en su gabinete; sin embargo, para el círculo cercano de AMLO , este mensaje fue un discreto destape dentro de la coyuntura de la carrera presidencial que se avivó en últimas semanas.

¿Tabasco en la mira?

El gobernador de Tabasco es el mandatario estatal más cercano a López Obrador, tiene a familiares y personas cercanas en importantes posiciones dentro del proyecto político de la 4T, y quienes conocen bien al presidente, saben que su preferencia por Adán Augusto se nota y mucho, en la diferencia de trato que tiene con él en comparación con otros mandatarios o incluso funcionarios de su mismo gabinete.