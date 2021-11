Calderón Hinojosa: en búsqueda de un protagonismo perdido

El expresidente Felipe Calderón no quita el empeño del renglón. Al igual que su mujer, la diputada Margarita Zavala, el panista no ceja en su intento de buscar titulares en búsqueda de un protagonismo añorado y perdido.

Su reciente asistencia a la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ha sido poco menos que anecdótica. Mucho se reprodujo también en los medios nacionales sobre la participación del canciller Marcelo Ebrard y su persecución a los jefes de Estado para hacerse fotos y dialogar brevemente con ellos. Tampoco tuvo el canciller buena respuesta, ni en Roma ni en Glasgow. Sin embargo, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, es el representante del presidente AMLO ergo el funcionario mexicano de más alto nivel presente en la conferencia.

Ciertamente no es requisito ser tomador de decisiones ni funcionario en activo para poder asistir y participar en una cumbre de alto nivel. Allí vimos igualmente a personajes globalmente conocidos como el exvicepresidente Al Gore, a Greta Thunberg y al actor estadounidense Leonardo Di Caprio.

Vamos a ver. Al Gore, luego de dejar la política ante su derrota electoral del año 2000, ha sido un destacado activista en favor del medio ambiente; algo que le ofrece una buena razón para estar presente al lado del presidente Biden. La joven Greta, malhumorada e iracunda como siempre parece, es reconocida como una figura principal en la lucha contra el calentamiento global. Di Caprio, por su parte, ha promovido activamente en el mundo la puesta en marcha de acciones que pongan un freno al desmejoramiento del planeta.

Pero … ¿Calderón Hinojosa? ¿Qué hace el expresidente mexicano buscando fotografiarse al lado de Biden y de Angela Merkel? Por un lado, no es un jefe de Estado, ni un funcionario público, ni un activista medio ambiental, y mucho menos, una figura internacional identificada con la lucha contra el calentamiento global. Es más – me aventuro a señalar- que su pasado gobierno no es reconocido por acciones en favor del medio ambiente.

¿Qué buscaba entonces el expresidente Calderón? Al parecer… buscar un protagonismo perdido. Intentó volver a la escena nacional con su partido. El resultado es bien conocido. Ahora, busca aparecer en los diarios internacionales; seguramente, sin resultados aparentes. Resulta una pena, en este contexto, que México deba voltear hacia ex mandatorios para que estos pongan la cara de nuestro país en cumbres de alto nivel.

Ello no muestra más que dos cosas: la falta de liderazgo de AMLO en materia de cambio climático (lo cual resulta una verdad incontrovertible) y por el otro, la ausencia de nuevos rostros que representen a nuestro país frente a una de las asignaturas más trascendentales de la agenda global.

José Miguel Calderón en Twitter: @JosMiguelCalde4