Ayer por la noche, el Senado de Estados Unidos aprobó un paquete con proyectos sobre ayuda a Ucrania, Israel, Taiwán, y también se vinculó la legislación TikTok. Y es que el pasado sábado, la Cámara de Representantes llevó a cabo una maniobra política para que el proyecto de ley de TikTok se aprobara mediante una vía rápida o “fast track”, al vincularla a un paquete de ayuda urgente para Ucrania e Israel, cuya aprobación había estado siendo pospuesta por un grupo de congresistas de ese país, particularmente republicanos.

Algunos analistas han calificado a esta maniobra como del tipo de un “Frankenstein Bill”, donde un proyecto de ley de interés que ya ha sido aprobado (en este caso, TikTok), se revisa y se agrega a otros proyectos cruciales “atorados” en la Cámara (el financiamiento para Ucrania e Israel, que incluye a Taiwan), para que ya aprobados, los cuatro proyectos juntos pasaran todos en paquete al Senado, para una sola votación a favor o en contra, en esta instancia.

Así, ayer en el Senado se aprobaron los 61.000 millones de dólares en nueva ayuda para Ucrania, combinado con financiamiento para Israel y Taiwán, por un total de 95.000 millones de dólares. Y en el paquete se incluyó la llamada “Ley TikTok”. Ahora se prevé que se pase al escritorio del presidente Joe Biden esta misma semana, para su firma.

Esta “Ley TikTok” ordena la venta forzada de la aplicación, otorga un plazo de hasta un año para que ByteDance Ltd., la matriz china, desinvierta y se encuentre un nuevo propietario, o la aplicación será prohibida en EU.

Consecuencias de la Ley TikTok

La prohibición de TikTok dejaría un gran agujero en las redes sociales. Hay que aclarar que la recién aprobada ley no provocará que TikTok desaparezca de la noche a la mañana en EU. En teoría, la red social de videos cortos podría continuar operando si ByteDance lo vende a otros inversionistas, en el plazo de un año, aunque el gobierno chino se ha manifestado contra esta posibilidad.

Esta ley podría acelerar los esfuerzos para llegar a un acuerdo entre compradores no chinos para adquirir las operaciones estadounidenses de TikTok (hay varios inversionistas interesados como el grupo encabezado por el ex secretario del Tesoro, Steve Mnuchin), en una venta que alcanzaría decenas de miles de millones de dólares, o más, dependiendo de la estructura.

Se ha sugerido que un acuerdo de venta podría excluir el algoritmo para que sea reemplazado por tecnología estadounidense. “La aplicación necesita ser reconstruida en EU”, según Mnuchin.

Si la ley terminara en una prohibición de TikTok, sería un resultado con pocos precedentes en ese país, eliminando el acceso a unos 170 millones de usuarios estadounidenses que afectaría sustancialmente a industrias que van desde las redes sociales hasta la música.

Los analistas coinciden en que posiblemente esta ley se dirigiría inmediatamente al sistema judicial estadounidense, donde podría quedar bloqueada durante mucho tiempo. Se prevé una ola de demandas, ya sea de la propia TikTok (como lo han sostenido su CEO, Shou Chew, y Zhang Yiming -cofundador de ByteDance-), o de los usuarios estadounidenses, o del ejército de creadores y pequeñas empresas que dependen de la aplicación para su sustento.

Si la ley supera suficientes obstáculos para ser ejecutable, Apple tendría que eliminar TikTok de su tienda de aplicaciones de EU, al igual que Google, una medida no vista antes en este sector.

¿Prohibir TikTok? ¿Una estrategia de Five Eye?

EU no es el primer país donde TikTok podría ser prohibido. Este país, junto con Canadá, Reino Unido y Nueva Zelanda, que forman con Australia los llamados socios de intercambio de inteligencia “Five Eye”, se habían definido ya medidas contra TikTok que prohíben su uso en dispositivos oficiales. Por otra parte, en India fue cancelado en su totalidad en 2021.

En EU, tanto TikTok, como sus seguidores, han estado intentando evitar una prohibición. Hace unos días, un grupo de creadores le escribió una carta a Biden instándolo a detener la legislación. TikTok también ha gastado millones de dólares en una campaña publicitaria en algunos estados clave dentro de la batalla de las campañas presidenciales, con el mensaje #KeepTikTok.

La población estadounidense está dividida sobre este tema. Una encuesta de la CNBC All-America Economic Survey (realizada a unos 1.000 adultos a mediados de marzo, después de que la Cámara aprobara su legislación inicial), encontró que el 20% de los encuestados creía que TikTok debería prohibirse pase lo que pase, el 27% dijo que debería prohibirse a menos que se encuentre un nuevo propietario no chino, y el 31% dijo que no debería prohibirse.

Lo cierto es que más allá de la popularidad de TikTok (medida en cifras de usuarios o descargas), el hecho más importante es que sus usuarios se están volviendo más adictos al servicio. Según un análisis de Citi Research, el usuario promedio de TikTok pasó un promedio de 476 minutos en la aplicación en marzo, el mayor aumento en el tiempo dedicado entre las principales plataformas desde octubre de 2023. TikTok ocupa ahora el segundo lugar en general, justo detrás de los 564 minutos de Facebook.

Reacción de ByteDance y TikTok

TikTok ha enfrentado el escrutinio político en EU principalmente porque el control lo ostenta ByteDance, fundada en Beijing que, según los críticos estadounidenses, está bajo el dominio del gobierno de China. Los legisladores de ese país y diversas instituciones del gobierno señalan que China podría usar la aplicación para atentar contra su seguridad nacional al recopilar información de inteligencia estadounidense o promover propaganda oficial del gobierno chino entre los usuarios, y mediante la manipulación de datos personales.

ByteDance ha negado las acusaciones y enfatizado que tiene su sede en Singapur, y que entre sus accionistas se incluyen varios inversionistas estadounidenses con participaciones sustanciales. Entre ellas se incluyen las firmas de inversión General Atlantic, Carlyle y Susquehanna International Group, cuyo cofundador, Jeff Yass, ha estado presionando a favor de la aplicación.

TikTok sostiene que está “sorprendido” por la manera en que en EU se aceleraron los esfuerzos contra ellos. A partir de la aprobación de la Ley TikTok en la Cámara de Representantes el mes pasado, la empresa consideró que tenía más tiempo para luchar contra nuevos avances en la legislación.

Los ejecutivos de TikTok no vieron venir la nueva estrategia del Congreso. Creían que los congresistas no tendrían tiempo para elaborar un proyecto de ley independiente sobre TikTok hasta el otoño, y no querrían implementarlo un mes antes de las elecciones presidenciales.

También, los ejecutivos de la empresa han dicho que no creen que el gobierno chino permita la venta de la aplicación. En marzo pasado, un portavoz del Ministerio de Comercio de China dijo que EU debería “dejar de suprimir injustificadamente” a TikTok, un comentario que en ByteDance interpretaron en el sentido de enfrentarían obstáculos regulatorios en su país de origen si intentan deshacerse de TikTok.

Ahora, los próximos pasos de TikTok incluirán determinar cuándo presentar una demanda para intentar detener la desinversión. Una disputa judicial podría plantear varias cuestiones legales, incluido cómo equilibrar los objetivos de seguridad nacional de la legislación, con los derechos de TikTok y sus usuarios con la Primera Enmienda, del orden constitucional de ese país.

EU restringe la propiedad extranjera de los medios de difusión, pero nunca había tomado medidas tan drásticas contra una plataforma de Internet, utilizada por millones de estadounidenses para comunicarse. Los jueces en litigios anteriores sobre TikTok han reconocido que sus usuarios tienen derechos constitucionales de libertad de expresión al publicar y consumir contenido, que se vería perjudicado por su cierre. Frente a esto, los legisladores y defensores de la nueva legislación han señalado que fue diseñada para “resistir tales desafíos en los tribunales”.

Enfrentamiento con China

La legislación TikTok es un golpe seco en la guerra tecnológica con China. Las relaciones políticas, económicas y comerciales entre EU y China no dejan ver signos de distensión, y a partir de esto, muy posiblemente se encresparán aún más.

Para algunos académicos, como Dan Wang del Centro de China en Yale, “la dirección es clara (...) los muros entre los dos países se están levantando”. Hace más de una década, China prohibió Meta, Google, X, YouTube y la mayoría de los demás sitios occidentales de internet.

El desenlace final de TikTok en EU se encamina hacia la obstaculización de la aplicación para que deje de operar en los términos que hoy la conocemos. Estamos viviendo tiempos de reconformación del entorno global en donde la guerra entre potencias se dará en todos los niveles.

En un mundo cada vez más interconectado por los avances tecnológicos todos pasamos de ser simples espectadores pasivos a jugadores que, de una u otra forma, tenemos que estar atentos a los cambios, que nos afectan, para ajustarnos. Sin duda, hay que seguir de cerca el desarrollo de este “affaire”, y los siguientes capítulos del #KeepTikTok.

(Fuentes: WSJ, NYT, BI, Euronews, y Bloomberg)