Darlo todo y no dar nada es una comedia de Pedro Calderón de la Barca. La he leído varias veces, desde mi época de preparatoria, porque me gusta la forma en que el autor enfrenta al cínico Diógenes con el genio militar Alejandro Magno.

En un ensayo del filólogo Carlos Mata Induráin leí que Darlo todo y no dar nada se representó originalmente para “la fiesta de los años, del parto y de la mejoría de la Reina nuestra señora, del accidente que le sobrevino estando el Rey nuestro señor en las Descalzas, y con su presencia volvió del desmayo”.

Aunque la comedia en realidad trata del triángulo amoroso entre el más grande general, la bella Campaspe y el pintor Apeles, en mi opinión su verdadero valor está en los diálogos entre Alejandro y Diógenes y, sobre todo, en la forma en que el conquistador macedonio decidió acerca de cuál debía ser su mejor retrato.

Un analista de Guatemala, Bernardo López, considera la historia del retrato de Alejandro como el paradigma de la crítica correcta al gobernante:

Alejandro convocó a los pintores Timantes, Zeuxis y Apeles.

El retrato de Timantes escondió una imperfección física del macedonio, señalada por Diógenes en la comedia: con toda su grandeza, Alejandro Magno no “puede enmendar un defecto con que, para desengaño de lo poco que es su imperio, le dio la naturaleza en los ojos”. Consciente Alejandro de su defecto, no aceptó esa pintura:

Esto no es retrato mío Como en él no veo esta mancha que borrón es de mi rostro, poniendo en disimularla todo su primor el pincel vuestro. Lisonjero habéis andado en no decírmela, siendo casi traición que en mi cara me mintáis. Infame ejemplo da ese retrato a que nadie diga a su rey sus defectos. Pues ¿cómo podrá enmendarlos si nunca llegó a saberlos?

El segundo pintor, Zeuxis, se fue al extremo opuesto:

Más parecido está el vuestro; pero no menos culpado. En que viendo estoy mi defecto en él tan afectado que pienso que en decírmele no más todo el estudio habéis puesto; con que igualmente ofendido déste, que desotro, quedo; pues lo que en uno es lisonja es en otro atrevimiento. Tampoco aqueste ejemplar quede al mundo, de que necio nadie le diga en su cara a su rey sus sentimientos; que, si especie de traición el callarlos es, no es menos especie de desacato decírselos descubiertos.

El retrato de Apeles fue más objetivo:

¿Por qué? si al verle, me dais a entender prudente y cuerdo que solo vos sabéis cómo se ha de hablar a su rey, puesto que a medio perfil está parecido con extremo; con que la falta ni dicha ni callada queda, haciendo que el medio rostro haga sombra al perfil del otro medio. Buen camino habéis hallado de hablar y callar discreto; pues, sin que el defecto vea, estoy mirando el defecto, cuando el dejarle debajo me avisa de que le tengo, con tal decoro que no pueda, ofendido el respeto, con lo libro del oírlo, quitar lo útil de saberlo. Y para que quede al mundo este político ejemplo de que ha de buscarse modo de hablar al rey con tal tiento que ni disuene la voz ni lisonjee el silencio.

Diógnes sobre el grande Alejandro “que a su imperio le viene el mundo estrecho”.

Pedro Calderón de la Barca empieza Darlo todo y no dar nada destacando los logros del macedonio:

El grande Alejandro viva… Viva el gran Príncipe nuestro… cuyos lauros… cuyos triunfos… siempre invictos… siempre excelsos…

Después, Diógenes charla con alguien cercano a Alejandro. El lacayo del macedonio le pregunta al cínico si puede ser filósofo un hombre “pobretón y circunspecto”.

El filósofo entonces da sus razones para no ver a Alejandro Magno:

¿Alejandro es más que un hombre, tan vanamente soberbio, que llora que hay solo un mundo para verle a sus pies puesto? Pues ¿por qué me he de mover a verle, cuando mi afecto más fuera, si fuera un hombre tan sabio, prudente y cuerdo que llorara que no había otros muchos mundos nuevos, sólo para despreciarlos, más que para poseerlos?

Después de hablar con Diógnes, el sirviente se apura a decirle a Alejandro:

Bueno es eso para un recado que yo te traigo. De un viejo, dialéctico a todo trance, filósofo a todo ruedo, que por no verte, señor, como había, de ti huyendo, de echar por aquesos trigos, echó por aquesos cerros, diciendo a voces que es más monarca del mundo entero que tú.

Pero a Alejandro Magno nadie lo retaba sin obtener respuesta:

Pues no ha de lograr su intento; que si él, por altivo, no quiere verme a mí, yo quiero verle a él, por desengañado. Llévame allá; que deseo ver quién es dueño del mundo, él dejando o yo adquiriendo.

Diógenes recibió la visita del grande Alejandro y no salió a recibirlo porque el sol aún no calentaba, ya saldría cuando el astro rey lo abrigara:

Pues ¿cómo no sale a ellas, habiendo mi nombre oído, a recibirme siquiera?

No comprende Alejandro que Diógnes viva en una media tinaja solo con un candil y cuatro libros:

Hombre que en tanta miseria vive, de saber que yo vengo a verle ¿ni se altera ni se sobresalta más?

El asistente de Alejandro insiste a Diógenes en que salga, y este se molesta:

¿Hele dicho yo que venga? Pues si yo no se lo he dicho, que se espere o que se vuelva. No hay más que decir.

Se resigna Alejandro a la constancia o a la locura de Diógenes:

Sea lo que fuere, ya hice capricho de verla; si es constancia, por aprecio, y si es locura, por fiesta. Bien podéis salir, que ya el sol sus rayos despliega.

Y el filósofo sale, pero no a ver a Alejandro, sino al sol:

Pues a ver el sol saldré; que, al fin, es el que me alienta, me anima y me vivifica.

Cuando el cínico sale, Alejandro va directo a lo que le interesa :

¿De poca sustancia es decir que en mi competencia sois vos más dueño del mundo que yo?

Si a Alejandro molestó lo dicho por Diógenes, este se disculpó:

Es verdad, yo se lo dije. Y si de escucharlo os pesa, perdonad, lo dicho dicho.

Alejandro lo toma con humor y replica:

Pues es justo que a ver venga Alejandro a un igual suyo.

Mientras el diálogo entre iguales se da sentados ambos en un tronco, el sirviente de Alejandro le quita un piojo a Diógenes. El referente de Alejandro no es el el Diógenes:

Pero la posteridad de una heroica fama eterna ¿será vuestra o será mía?

De ambos, dice Diógenes: “Vos por hacer la visita y yo por no agradecerla”. Y añade:

Fuera de que, ¿qué me importa que fama o no fama tenga?

Alejandro no se rinde: ¿Qué queréis que mi grandeza os dé? Diógenes tampoco cede: “Con que no me quite mi vanidad se contenta”. Aclara el filósofo que le basta con que no le quite el sol:

El sol que va tomando la vuelta. Y así pasaos aquí, no me quitéis, por vida vuestra, lo que no me podéis dar.

Después Alejandro confiesa cuando se le pregunta por qué tuvo tanta paciencia con ese loco filósofo:

Mal, Efestión, le afrentas; que si hubiera de dejar de ser quien soy, y estuviera en mí elegir lo que había de ser, ten por cosa cierta . . . Que, no siendo Alejandro, Dïógenes quisiera.

Al final de la comedia, Alejandro llama a Diógenes para que le ayude a solucionar un problema amoroso, y el filósofo cumple la misión:

Atiende, discurso mío, quizá dirá su locura lo que su razón no dijo. Y yo volverme a mi monte, donde te ruego que no vayas, ni me llames otra vez; que no sabes lo que cansa esto de andar componiendo de amor y celos las ansias

Al finalizar la obra el lacayo de Alejandro Magno también se pone filósofo:

Seré quien pida por todos el perdón de nuestras faltas; aunque es darnos lo que es nuestro darlo todo y no dar nada.

AMLO y Claudia deben buscar al buen pintor —quizá algún Diógenes habrá— en la SCJN, en la oposición, en la crítica mediática y en los otros contrapesos, si los hubiera, al poder presidencial