Bienvenidos amantes de la gastronomía . Este fin de semana será el día del padre, y una excelente opción de regalo son los vinos y destilados; aquí les vamos a recomendar algunos para agasajar al “rey de la casa”.

Vamos a comenzar con lo que está de moda: el mezcal. Qué mejor que regalarle en su día una buena botella de mezcal, pero ¿cuál le damos? Ustedes conocen mejor al festejado, conocen sus gustos y preferencias.

Pero estoy segura de que con esta recomendación, lo pueden sorprender: pensemos en algo que nos invada el paladar con el sabor del maguey, un 80% espadín y 20% agave karwinskii, elaborado en horno cónico, guardado en tinas de madera de sabino y con una doble destilación en alambique de cobre, con los corazones o pechugas del maguey cocido. ¡Ah!, pero será hasta después de que pasó 10 años en barrica.

Todo esto lo podemos encontrar en el mezcal Bruxo 2, su aroma tiene notas herbáceas a menta e hinojo, pero también cítricos; podemos encontrar como un cierto dulzor, en boca es muy agradable, es suave con notas ahumadas y minerales. Lo mejor es el precio, lo pueden encontrar alrededor de los $600 pesos.

Sí su papá es de los que les gusta el mezcal, este con sal de gusano, y acompañado de naranjas, es simplemente delicioso.

Ahora que si lo suyo no es el mezcal, pues tenemos como otra gran opción: el tequila y no cualquiera; sí de verdad te quieres lucir con él, piensa en una belleza de la familia de tequilas Don Julio, y nos referimos al Don Julio 1924.

Una verdadera joya; se elabora en pequeñas cantidades y es añejado por un mínimo tiempo de 2 años y medio; en nariz tiene notas a miel y caramelo, en sabor podemos encontrar vainilla, madera e incluso canela, y un claro sabor a miel.

Podemos encontrar este portento de tequila alrededor los $2,500 pesos, pero vale cada peso que cuesta, porque de verdad es un tequila excepcional. Y si tu papá es de los que disfruta de esta bebida de agave azul, será sin duda un excelente regalo.

Ahora que si tu papá es un poco más clásico, qué mejor que un whisky, pero no cualquiera, ¡no!, un Bushmills Single Malt 21, que no se elabora en Escocia, sino en Irlanda, y que se añeja mínimo 19 años.

Lo hacen en barricas de jerez y de bourbon que fueron seleccionadas cuidadosamente para posteriormente pasar dos años más pero ahora en barricas de madeira.

Lo que le da una personalidad única. De un color caoba intenso, en nariz podemos encontrar avellanas, vainilla, cacao, frutas maduras e incluso miel. En boca tiene una profundidad increíble con notas que van desde el chocolate amargo hasta la vainilla, humo, frutos secos y toffee.

Este es para chiquitearse, pues lo podemos encontrar entre los $6,500 a $7,000 pesos, pero lo valen. Con este regalo claro que sorprenderías a papá en su día.

El Día del Padre siempre es en domingo, y tal vez prefiera algo diferente a un destilado. Entonces se abre la puerta a los vinos , sobre todo el tinto, y nada mejor que hacerlo de la mano de uno mexicano, proveniente del Valle de Guadalupe, concretamente de los viñedos Viñas de Garza; uno de sus vinos más conocidos es el Tinto del Rancho Mogorcito.

Este es una mezcla de uvas Cabernet Sauvignon y Merlot, y que es añejado 12 meses en barricas de roble francés. En vista es de un color rojo carmín, y en nariz podemos encontrar frutos rojos como grosellas y cerezas, un poco de humo y especias.

En boca es un vino seco con taninos equilibrados, podemos describirlo como muy masculino, con un sabor a madera y frutos rojos maduros. Este vino lo podemos encontrar entre los $600 y $700 pesos dependiendo de donde se adquiera. Excelente para la charla de sobre mesa.

Estas son algunas pocas opciones para festejar al autor de nuestros días. Y si ya no está entre nosotros, ¡pues nada!, el domingo perfectamente podremos levantar la copa, y hacer un brindis por ellos. Bon appétit!

Cat Soumeillera en X: @CSoumeillera