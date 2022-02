Aviones y publicidad

Las compañías y productoras cinematográficas transnacionales han encontrado en los “liveries” un espacio muy lucrativo. El livery en la aviación puede traducirse al español como “librea”, que es el conjunto de insignias integrales que comprende identificadores de color, gráficos y tipográficos que los operadores (aerolíneas, gobiernos, fuerzas aéreas y ocasionalmente propietarios privados y corporativos) aplican a sus aeronaves.

Fue hasta la década de los años 70 que aparecieron lo que se conoce como “libreas o liveries de cartelera”, utilizando aviones para promocionar películas, series animadas de televisión, o personajes de la cultura pop.

En nuestro país la aerolínea que ha seguido estas tendencias ha sido Volaris, pintando su avión con la película nueva de los “Cazafantasmas” y el muñeco de malvavisco, muy reconocido en dicha saga cinematográfica. Un hermoso A320 neo, que cumple la función de publicitar una película.

En el mundo tenemos ejemplos de varios liveries sumamente llamativos, el último caso es el de la empresa norteamericana Southwest que utilizó para ello un Boeing 737-700 con un diseño especial para DisneyWorld celebrando los 50 años del parque temático en Florida. Y en el año de 2017, esta aerolínea de bajo costo norteamericana también promocionó en un equipo Boeing 737-700 la película de Disney, Coco.

En 2005 la aerolínea Taiwanesa colocó en uno de sus equipos a la gatita más famosa del mundo: Hello Kitty; pero no es la única línea aérea asiática que ha sucumbido a esta tendencia, tenemos que en su momento All Nippon Airways tuvo un livery sumamente colorido con Pikachú, personaje de la serie de ánime Pokemón, tanto en un “Jumbo” Boeing 747 como en un Boeing767. Su livery más reciente tiene a la serie de anime de moda “Demon Slayer” (Kimetsu no Yaiba), con todos los personajes: Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Inosuke Hashibira y Zenitsu Agatsuma, en un bello Boeing 767.

Cómo olvidar a Air New Zeland promocionado la película “El Hobbit”, que fue filmada en dicho país. La aerolínea decoró un Boeing 777-300ER con la imagen de Bilbo Bolsón y Gandalf.

La aerolínea canadiense West Jet promocionó en 2015 la película de Disney Frozen en un 737-800NG, que también estaba decorado por dentro como el bosque de Arandelle.

También las aerolíneas europeas lo han hecho, y en el caso de la alemana Condor, en 2010 vistió a un Jumbo 747 con los personajes inolvidables de Charles M. Schulz, como Snoopy y Charlie Brown, y a diferencia de los otros casos que han sido sólo para la promoción de una película o serie, este fue para recaudar fondos para los proyectos infantiles de la asociación Aviación Sin Fronteras.

China Eastern Airlines utilizó un A330 para la película infantil “Toy Story”. El diseño del exterior presenta a los dos personajes principales: Buzz Lightyear y Woody. En interior está decorado con estampado de los personajes en el techo, mesas y asientos. Además, los pases de abordar están personalizados con los personajes, y el menú tiene nombres relacionados con las películas.

Y cerramos con broche de oro, los amantes de la saga de “Star Wars”, la aerolínea tradicional United promocionó “The Rise of Skywalker” con un avión Boeing 737-800. El exterior del avión está diseñado con las espadas láser que representan tanto a “la fuerza” como a “el lado oscuro”. La música que oirás al abordar es la de la película, en cada fila del avión observarás los emblemas de la Primera Orden y de la Resistencia -a ver de qué lado te toca- y en las pantallas podrás ver el video de bienvenida y seguridad a bordo con personajes e imágenes de la película. Al finalizar el vuelo, si eres miembro del programa de millas de United (pertenece a Star Alliance) o vuelas en algunas de sus clases business o primera, recibirás un pequeño recuerdo.

Es muy fácil hacer seguimiento del avión de Star Wars, porque a continuación te daré tu número de la suerte, que no es nada más que la matrícula del avión: N36272. Con ese número y ayudado con la página web de seguimiento de vuelos llamada Flightware (también tiene una app) podrás saber dónde está el avión en este momento.

Y cada que llega a un aeropuerto causa conmoción entre los que son fans de la saga, pues el diseño es imponente. Esto lo saben bien los fotógrafos cazadores de equipos llamativos, como es el caso.

Y así es como se integran el mundo del espectáculo, las series, los animes, caricaturas, mangas con el mundo de la aviación.

Aprovecho el espacio para agradecerles a los compañeros del taller de pintura de Mexicana MRO porque algunos de esos equipos han sido realizados por trabajadores mexicanos, quienes son unos verdaderos artesanos.