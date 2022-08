Hay que reconocerle al presidente Andrés Manuel López Obrador que mantiene su dicho de que “su pecho no es bodega” y ayer en la mañanera develó la verdadera intención detrás de la decisión de militarizar el país en torno a su persona:

“Cuando está constatado que es un Gobierno que apoya al pueblo, ustedes creen que los potentados aunque les estén dando todo como era antes, les daban todo, yo recuerdo que el Presidente Peña les dio a los potentados mucho, mucho, y ya cuando sintieron que no les servía, lo empezaron a ningunear y lo convirtieron en el payaso de las cachetadas, lo traicionaron”.

No es la primera ocasión que lo menciona, en marzo de este año dejaba abierta la posibilidad de un “Golpe de Estado”. Aseguró:

“Yo no voy a olvidar cuando me entrevisté con Peña siendo él todavía presidente constitucional y yo presidente electo y en la plática me dice ‘me traicionaron’”.