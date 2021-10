Así se ve Federico Arreola en el 2024

La oposición podría ganar pero le falta candidato. Claudia Sheinbaum será la abanderada por Morena pero no le será fácil el camino a la presidencia. A Monreal no lo quiere Morena. Con el pasivo a cuestas de la Línea 12, será difícil que algún partido fiche a Ebrard. AMLO quiere pasar a la historia como quien dejó una mujer para sucederlo en el poder. El PRI no tiene candidato. Anaya no tendría tiempo para una candidatura si es aprehendido. Córdova quiere dejar el silbato y meterse a jugar. Zaldívar sueña con el 2024 y no le importa seguir los pasos de Samuel García y hacer hacer TikToks. Si Colosio quiere, podría ser el candidato de MC.

Estás son algunas de las reflexiones que mi amigo, el periodista Federico Arreola dejó a los asistentes a la conferencia magistral que dictó la mañana de este martes en la Expo Guadalajara, invitado por la Agrupación Política Nacional “Confío en México”.

Dijo Federico, y con toda razón, que Andrés Manuel no está engañando a nadie pues está claro que su candidata para sucederlo en la Presidencia de la República es la jefa del Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum. Es ella la persona que está preparando y va a apoyar para ser la candidata.

“Creo que Claudia gana cualquier encuesta en Morena porque está bien posicionada. Está sufriendo mucho y tendrá que aprender a ser más cuidadosa porque no se le perdona nada. No va a tener un camino fácil” Federico Arreola

Arreola descartó prácticamente a un par de suspirantes que ya han manifestado su interés, pero los ve tal vez con una candidatura de otra fuerza política, como sería el caso del senador Ricardo Monreal, de quien, dijo, tiene muy mal prestigio en Morena donde no lo quiere nadie.

“Monreal está presionando con salirse de Morena, dice que estará en la boleta sí o sí, pero creo que lo hace para ver si le permiten quedarse como candidato a la jefatura de Gobierno, por lo tanto no lo veo en el 2024, definitivamente el PRI y el PAN no lo aceptan, no están interesados en ficharlo, si necesitan un candidato buscarán otro” Federico Arreola

Añadió que tampoco están interesados el PRI y el PAN en reclutar a Marcelo Ebrard, quien igualmente está jugando a estar en la boleta sí o sí, ya sea por Morena o por otros partidos.

“Los actuales líderes de estos partidos a Ebrard lo conocieron en sus tiempos priistas y Marcelo es un político hábil porque es un político perverso, usa su inteligencia para hacer cosas y él se ha vendido siempre como un político eficaz; él compró las vacunas, compró las pipas, Marcelo todo resuelve, se presenta como un vicepresidente, como jefe de gobierno de la Ciudad de México, les vendió a todos la idea de que había hecho lo que nadie se había atrevido al construir la Línea Dorada, pero se le cayó y está en un problema verdaderamente serio. Con ese pasivo es muy difícil que algún partido lo vaya a aceptar” Federico Arreola

Dijo que existen otros nombres pero con muy pocas o nulas posibilidades de aparecer en la boleta por Morena, como Tatiana Clouthier, “una señora encantadora, hija de un panista muy importante, pero no es de izquierda, ni creo que pase en Morena”.

De Roció Nahle, opinó que sí es de izquierda, cree en la Reforma Eléctrica, en nacionalizar todo y esas cosas pero no tiene carisma.

Juan Ramón de la Fuente, dijo, en otros tiempos habría sido ideal: tiene prestigio como rector de la UNAM, pero se ha ido diluyendo.

De Adán Augusto, comentó que mucha gente lo empieza a mencionar pero solo en los círculos muy informados. “Aunque si Claudia no puede, él podría ser una opción, eso sí, tendría menos posibilidad”.

Federico Arreola tiene la teoría de que Andrés Manuel está en busca de hechos históricos que lo hagan trascender y quizá de ahí que esté pretendiendo dejar a una mujer como presidenta.

En cuanto a la oposición, el periodista advirtió que puede ganar pero le falta candidato, pues no hay una figura realmente destacada que pueda cohesionar a los distintos partidos. “Hace dos o tres años, cuando Enrique Alfaro ganó la elección fuera de Jalisco nos parecía que sería el gran personaje que iba a enfrentar a la fuerte maquinaria de Morena, a muchos nos recordaba lo que había hecho Fox en el sexenio de Zedillo. Alfaro parecía tener esa trayectoria pero hoy creo que ha terminado por desdibujarse, no sé si ha gobernado mal”, apuntó.

Dijo además que sorprendentemente ni Alfaro ni Samuel García son los favoritos en las encuestas de Movimiento Ciudadano siendo que quien las encabeza es Luis Donaldo Colosio Riojas.

Arreola también descartó a Ricardo Anaya porque dijo, le puede caer una orden de aprehensión, e independientemente de que pudiera resultar inocente los tiempos le complicarían su candidatura.

También habló de la pretensión de Lorenzo Cordova: “Se ha hablado que el árbitro quiere dejar el silbato y ponerse la camiseta de jugador, creo que sería un fuerte aspirante de la oposición, aunque le daría la razón a López Obrador”, comentó.

Para Arreola, en el PRI no hay nadie, quizá Enrique de la Madrid que es el que tiene mejor imagen, “pero viene a ser un desconocido para la mayor parte de la gente”.

También mencionó al ministro Arturo Zaldívar: “Está soñando también con el 24, anda hasta en Instagram, en TikTok, anda haciéndole al Samuel García y no me sorprendería verlo en un videito en pantalones cortos brincoteando con una influencer y haciendo ejercicio porque si no haces eso en TikTok pues qué chingados vas a hacer, tiene que hacer ahí cosas ridículas. El tipo es eminente, es un jurista desacato, es muy listo”.

Arreola concluyó que en el 2018, López Obrador enamoró a las clases medias, y pudo convencerlas pero ahora está peleado con ellas y le complicará los votos. “No sé porqué de pronto ya no las quiere. Es incomprensible para mí, no entiendo porqué hace eso. Rompió con las clases medias y por lo tanto creo que Morena va a tener muchos menos votos en el 2024 de lo que logró en el 2018. Es un reto para Sheinbaum muy complicado. La apuesta de Morena es ganar con ese sector de la población, pero yo lo veo difícil aunque no imposible.

Yo lo que creo, es que está claro que Claudia Sheinbaum es la favorita de Andrés Manuel, por más que aparezcan otros nombres en un listado propiciado por el propio presidente. Una mujer que viene de la izquierda radical, y que no sería alguien con la posibilidad real y absoluta de ganar la elección por el desgaste que ya ha tenido como jefa de gobierno, y que se ha visto reflejado en la elección intermedia cuando su partido Morena perdió la mitad de las alcaldías de la gran metrópoli nacional.

Colocando a Monreal y al propio Ebrard en la tesitura de poder ser candidatos de otras fuerzas como pudieran ser el Partido Verde o el Partido del Trabajo, afines a Morena, o incluso por MC por la cercanía de ambos con el dirigente de este partido Dante Delgado, están otros posibles aspirantes a la presidencia de la República por el partido naranja y entre ellos se encuentra y se encuadra el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, con fuerza local importante realzada en la elección anterior pero ahora ya con la competencia interna que tiene en el gobernador de Nuevo León, Samuel García con todo y su peculiaridad, y por otro lado el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, que lleva como Karma pero también como respaldo el apellido, la estirpe de su padre. ¿Que si tiene posibilidades Alfaro?, sin duda que sí, pero con una competencia interna fuerte y sin descartar la posibilidad de que a nivel nacional haya un arreglo entre Dante Delgado para apoyar la alianza que llevaría a la candidatura a Claudia Sheinbaum.

Salvador Cosío Gaona en Twitter: @salvadorcosio1