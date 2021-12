Arriesgada apuesta del INE. Sus implicaciones.

Uno llegar e incorporarse al día dos respirar para subir la cuesta tres no jugarse en una sola apuesta cuatro escapar de la melancolía cinco aprender la nueva geografía seis no quedarse nunca sin la siesta siete el futuro no será una fiesta y ocho no amilanarse todavía nueve vaya a saber quién es el fuerte diez no dejar que la paciencia ceda once cuidarse de la buena suerte doce guardar la última moneda trece no tutearse con la muerte catorce disfrutar mientras se pueda

Mario Bennedetti