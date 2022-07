AGENDA SINDICAL

Por Carlos Carral Hernández

El contexto en la elección del Estado de México es uno, de manera real y después de 93 años de gobierno del PRI en la entidad, la posibilidad de la alternancia política es más clara que nunca y tal vez hasta irrepetible, es un hecho, con los resultados de Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo en las elecciones de este año, por primera vez en la historia existe la posibilidad que el tricolor pierda la gubernatura del estado más importante del país.

Desde luego el PRI no está de rodillas ni amarrado de manos, así lo ven las demás fuerzas políticas mexiqueses, que ya empiezan a hacer acusaciones sobre el gobierno de Alfredo del Mazo, que dicen, ya está operando para aceitar la maquinaria que con fraude o sin el, les intenten mantener el control del gobierno del estado.

El electoral es un tema y rubro importante, para el PRI o para cualquier otro partido que esté pensando en mantener el poder, incidir en la temática electoral es algo fundamental, controlar a los votantes no es suficiente, hay que tener la posibilidad de ser parte de la integración de las mesas de casilla, tener afines en la integración de los órganos desconcentrados electorales en cada ámbito territorial y de ser posible, controlar al arbitro electoral, cuando menos tener algún poder sobre éste.

Partiendo de que el Estado de México es la entidad federativa más importante del país, por número de votantes y por su contribución a la economía nacional, sería descabellado pensar en la objetividad y respeto a la legalidad de todos los partidos, definitivamente tienen en la cabeza lo mismo, incidir de manera debida e indebida en la realización de todas las etapas del proceso electoral, tener simpatizantes en todos los espacios posibles, ya sea para frenar las acciones ilegales o para realizarlas.

Hace unos días por fin se anunció quién ocupará la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, una mujer joven, evidentemente preparada, con algo de experiencia en materia electoral, hasta allí el asunto suena bien, es el ideal de los tiempos actuales, pero ¿qué tanto garantiza Amalia Pulido Gómez la imparcialidad en el la organización y dirección del proceso electoral más importante de esta década?.

A partir del anuncio del Instituto Nacional Electoral de que es Pulido Gómez la candidata con la mejor evaluación y por tanto la virtual presidenta del instituto, empezó a circular el rumor de su relación matrimonial o de concubinato con Bernardo J. Almaraz Calderón, actual titular del Centro Mexiquense de Ciencia y Tecnología COMECyT, quien necesariamente, para ocupar un cargo de este tipo, no lo puede hacer sino teniendo una cercanía con el partido en el gobierno y el actual gobernador Alfredo del Mazo.

Inmediatamente, una vez que escuche este rumor, me puse a investigar esa posibilidad, buscando información tanto de la virtual presidenta del IEEM como del titular del COMECYT, tratando de encontrar la conexión, en ambos casos no hay nada, no existen datos sobre la parte más superficial de su relación como lo es su vida en pareja y de la conexión entre ambos menos, pareciera que ni siquiera se conocen.

Solo un cabo quedó suelto en la investigación, una publicación de mes de marzo del año 2017 titulada “Violencia Y Comportamiento Electoral: El Caso Del Estado De México”, donde los coautores son Amalia Pulido Gómez y Bernardo J. Almaraz Calderón, artículo publicado por cierto por el Instituto Electoral del Estado de México en su revista apuntes electorales.

El inocente hallazgo puede no serlo tanto, cuando menos muestra que hay una conexión, una relación que no puede ser accidental y solo académica; en los trabajos conjuntos, siempre hay detrás relaciones de familiaridad o amistad, es la ley de la humanidad, mucho de lo que hacemos parte de otras relaciones previas y de mayor intensidad.

Ojalá alguien me pueda aclarar la duda que planteo en esta entrega, pero de confirmarse pondría en tela de juicio la imparcialidad de una mujer con todos los méritos del mundo, pero que no puede garantizar tener que tomar tarde o temprano la llamada del jefe de su presunto esposo o concubino, pidiendo en aras de la amistad y la colaboración de un subordinado que se ha beneficiado con ocupar uno de los cargos más tranquilos del gobierno, un favor en el desarrollo de proceso electoral.

ADENDA

La campaña electoral en el Estado de México ya comenzó prácticamente, lo hizo al día siguiente de la jornada electoral en los estados mencionados en esta entrega, la pregunta es: ¿los posibles candidatos y candidatas tendrán algo de voluntad para atender el tema trasporte público y derechos laborales en el estado?, esperemos que sí.

Dice la secretaria del trabajo Luisa Alcalde, que son inminentes más quejas sobre violación a derechos laborales bajo la premisas del T-MEC, ¿qué esperaba?, solo ellos defienden la reforma laboral de 2019, 2021 y el contenido del tratado, los 3 sin distingo representan perdida de derechos laborales, los beneficios son escasos por no decir nulos.

