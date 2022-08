VA EN SERIO

Es muy importante comentarles lo que sucedió esta última semana en Puebla con la directora del Instituto del Deporte de dicho estado. Se trata de Yadira Lira Navarro, quien fuera una gran campeona mundial de karate y que ahora ha tenido la oportunidad de encabezar el deporte poblano de una manera muy eficiente.

Tenemos que tomar en cuenta que históricamente, en las entidades de nuestro país se han conducido de manera política de acuerdo al partido en el poder. Sin embargo, esta gran representante de nuestro país ha hecho un buen trabajo. Es halagador ver a una directiva del deporte haciendo bien las cosas, independientemente del partido que sea que esté en el poder. Eso simple y sencillamente habla de compromiso con el deporte, y no más.

Lira, licenciada en deporte, platicó con los seleccionados de acuática nelsonvargas que van a ir a los International Children Games, que a partir del día 10 de agosto estarán en Coventry, Inglaterra. Nelson Vargas tiene ya 14 años asistiendo en este tipo de eventos.

Al encargado de nuestro grupo, se le ocurrió buscar y tener esta reunión con la licenciada Lira, quien los recibió como si fueran atletas olímpicos, una buena convivencia, pero además, les dio un apoyo económico para sus gastos. Estas cosas no se olvidan porque cuando uno dirige un estado no se fija en si es verde, azul o morado, sino que se hacen las cosas para el bien de los atletas.

Por eso no me cansaré de felicitarla, porque me doy cuenta de que lo que más quiere es, como ha dicho, trabajar para el beneficio del deporte del estado y no de algún partido en específico. Puebla ha hecho un buen trabajo deportivamente, a ella se le ve ganas de sacar al estado adelante; por ejemplo, en próximos días realizarán un congreso espectacular de deporte y ciencia, en el que estarán grandes invitados y que seguramente dará mucho de qué hablar.

Importante que los directores de los diferentes institutos del deporte de cada uno de los estados del país vayan por este rumbo de apoyo, de desarrollo sin importar partidos políticos, ya que el deporte no sabe de política.