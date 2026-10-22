Ante los acontecimientos que están sucediendo, que no podemos minimizar, este recuadro que está en puerta en Guadalajara será de suma relevancia para que las miradas se centren en un tema fundamental como la innovación. La meta, como se sabe, es abarcar lo más que se pueda este marco para que la sociedad no solo tenga acceso a los mecanismos que están acentuándose en la realidad, sino para que sea partícipe de ellos. Es, por así decirlo, una dinámica de movilidad donde el talento y las empresas, plenamente organizados, muestran su potencial ante los desafíos de un mundo globalizado. Entonces, eso, luego de ocupar una posición clave entre las naciones con mayor desarrollo, producto de las inversiones, nos pone en una situación crucial en la que debemos seguir buscando opciones para ajustarnos a ese impulso renovado y permanente.

Lo más sustancial —con el fin de mantenernos en esa agenda global— es que el Innovafest es una inmensa vitrina que, a manos de las instituciones del Estado, ha permitido que el abanico se abra más a los jóvenes y a las universidades.

El Innovafest, desde sus inicios, ha mostrado esa capacidad de organización y planeación para acercar esas herramientas a las que hemos hecho énfasis a lo largo de estos meses. En pleno auge del desarrollo en México, efectivamente, se ha consagrado este ejercicio que muestra el talento de cientos de mexicanos que, ante la inmensa oportunidad, se ponen al nivel de otras superpotencias. Asumiendo esa responsabilidad, hablando estrictamente del acompañamiento y esquema de financiamiento, el gobierno ha actuado con mucho compromiso. En ese entorno, por ejemplo, la administración federal no solo aporta recursos para operar y maniobrar el desempeño que brota desde distintas regiones, sino que también hay un andamiaje de continuidad a largo plazo con rutas específicas de desarrollo en áreas de oportunidad que se asocian a la vida cotidiana y, por ende, a proyectos duraderos.

Entonces, este punto de encuentro, que se hace cada vez más presente en las capitales de las entidades, hará gala esta semana en Guadalajara. Eso, en sí, posibilitará más rutas de desarrollo porque hay proyectos —comandados por estudiantes y emprendedores— que son una solución en muchas áreas de oportunidad. Una empresa, por ejemplo, tiene una petición no solo para crear procesos productivos, sino para satisfacer la demanda ciudadana. Ante los cambios constantes y la entrada a nuevos mercados, las empresas deben estar listas para la tendencia innovadora que viene creciendo a pasos agigantados. Para ello, evidentemente, se requieren plataformas que, al movilizarse, sean un trampolín o un vehículo más desarrollado para la apertura. Para ello, obviamente, se demanda todo tipo de recursos: algunos de ellos a través de la experiencia y otros, dada su irrupción, concluyentes al impactar en el devenir social.

Entendiendo a la perfección la tarea que debe realizarse, efectivamente, cada uno pone sobre la mesa los mecanismos necesarios para tomar decisiones. Del lado del gobierno, este telón de fondo —donde vemos creatividad, ideas y otros recursos que coadyuvan a la innovación— pone en marcha un esquema de planeación que, con tiempo, se hizo posible porque uno de los objetivos de la Cuarta Transformación es que la movilidad económica encuentre puertas abiertas. Al involucrarse en todo ello —dada la relevancia—, podemos asegurar que el Innovafest es y seguirá siendo todo un éxito, mayormente ahora que se ha multiplicado su presencia en más capitales.

El diseño para esta semana, tal y como está presupuestado, aterrizará en una de las ciudades más importantes de todo el país. Guadalajara, por el potencial de desarrollo que ha demostrado en los últimos años, será un buen anfitrión para ver hasta dónde se eleva el talento de miles de estudiantes mexicanos que, a la par, tienen la oportunidad no solamente de ser galardonados, sino asimismo premiados con incentivos económicos. A la par de ello, en esos puentes de comunicación, esto también sirve para vincular prototipos e instrumentos que sean fundamentales para diferentes tipos y áreas de trabajo. Desde luego que las empresas y las compañías, al estar interesadas en ello, harán acto de presencia para mirar de cerca el talento que brota de lo calificada que está la mano de obra de cientos de mexicanos que se esfuerzan, estudian y se preparan. Esto, en un trabajo conjunto de acompañamiento, ha resultado ser un recurso infalible.

Y no solo eso: también esta cultura de participación, al movilizar recursos para apuestas sustanciales, es un agente de cambio porque el gobierno no solo acompaña esas competencias, sino que le inyecta un presupuesto importante para capitalizar instrumentos de utilidad en distintas áreas de oportunidad. De hecho, estamos convencidos de que mañana habrá un manejo de primera en Guadalajara, pues esta ciudad, como tal, constituye la antesala para cerrar con broche de oro el Innovafest que se llevará a cabo en Morelos, gracias a las buenas gestiones de la gobernadora Margarita González Saravia.