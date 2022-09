Con cariño, respeto y admiración hacia tu persona, tu larga trayectoria de lucha social y tu ejemplo de verticalidad, te quiero recordar, presidente Andrés Manuel López Obrador, que sobran razones para que los mexicanos y las mexicanas estemos orgullosos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, no estoy de acuerdo con tus duros juicios contra ministros y ministras. No les defiendo porque no necesitan defensa. Sus biografías hablan por los y las integrantes de la corte:

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea . Abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en derecho por la UNAM. Fue uno de los litigantes más notables del país durante 20 años, por lo menos, especialmente dentro de la materia de amparo. Se llegó a decir que era el mejor amparista práctico de México, porque no sólo escribía libros, sino que efectivamente llevaba y ganaba los asuntos más importantes de su tiempo que se decidían en el juicio de garantías. Ni durante el periodo en que fue litigante ni como ministro de la corte ha abandonado la vida académica. Sus publicaciones son numerosas e influyentes. Sus criterios judiciales también se consideran progresistas, y abarcan tanto el derecho al honor, a la intimidad y la no discriminación, el bullying, el uso lúdico de la marihuana, los derechos de los niños para ser escuchados en procedimientos judiciales presunción de inocencia y perspectiva de género, entre muchos otros.

Ana Margarita Ríos Farjat. Leal seguidora de AMLO durante mucho tiempo, inclusive desde los años difíciles de la carrera del hoy presidente de México. Durante toda su vida se destacó como estudiante de excelencia, merecedora de premios y menciones honoríficas. Es poeta. Es maestra en derecho fiscal y doctora en política pública. Su experiencia profesional abarca tanto la función judicial (desde abajo, como actuaria), como el litigio, la academia, la consultoría, el activismo anticorrupción y la función pública (como jefa del SAT). Contando todos sus encargos profesionales, ha practicado numerosas materias jurídicas relevantes (civil, mercantil, fiscal, administrativo, bursátil, financiero y corporativo). Me consta su honestidad.

Norma Lucía Piña Hernández . Además del derecho, su formación incluye la psicología social y la pedagogía. Estudió la licenciatura en educación primaria. Sus estudios de posgrado incluyen la argumentación jurídica, el derecho constitucional y amparo, el derecho administrativo y el derecho penal. Tiene una carrera judicial amplia, como secretaria proyectista, de estudio y cuenta, juez y magistrada por oposición. Destaca que es una de las ministras con mayor experiencia dentro del poder judicial, y todos sus cargos, incluyendo la magistratura, que suele ser un nombramiento político, los obtuvo por concurso de oposición.

Juan Luis González Alcántara Carrancá . Compañero de AMLO en épocas difíciles. Doctor en derecho, cuenta además con dos maestrías, una en derecho civil y otra en relaciones internacionales. Su experiencia académica y docente abarca múltiples libros especializados y cátedras en las principales universidades de México, como la UNAM, la IBERO, el CIDE y el ITAM. Fue también director de la carrera de derecho en la Universidad Anáhuac. Ha recibido diversas distinciones, entre las que destacan el premio “René Cassin” de Derechos Humanos, del Comité de la Tribuna Israelita A.C., y el Mérito Académico, otorgado por la Universidad Iberoamericana, campus Ciudad de México. Fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, del 2000 al 2003, y desde 2004 hasta 2019 siguió siendo reconocido como uno de los magistrados con mayor autoridad en esa institución, y el referente indiscutible de todos los jueces y magistrados en materia familiar.

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena . Maestro en derecho por la Universidad de Harvard. Se le considera uno de los operadores jurídicos mexicanos pioneros en el control de la convencionalidad y la perspectiva de género en las sentencias judiciales. Él mismo está orgulloso de que sus proyectos, desde 2012, son guiados por la interpretación constitucional conforme con el derecho internacional de los derechos humanos. Más bien de perfil neoliberal, en el debate sobre la ley eléctrica no se puso dogmáticamente en contra de la 4T, sino que aplicó su criterio.

José Mario Pardo Rebolledo . Abogado por la Escuela Libre de Derecho, es también maestro en derecho de amparo, master en derecho civil y familiar y doctor en ciencias penales. En octubre de 2012, recibió la Medalla Pedro Hernández Silva al Mérito Jurídico, que otorgan los colegios de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con amplia carrera judicial, desde actuario hasta secretario de juzgado, secretario de estudio y cuenta, juez de distrito y magistrado.

Yasmín Esquivel Mossa . Una mujer comprometida como pocas personas con la esencia del proyecto lopezobradorista. Doctora en derecho por la Universidad Complutense, su formación es amplia, y abarca tanto una especialidad en derecho administrativo, como diplomados en gobierno y una maestría en administración de instituciones educativas. Hizo su carrera judicial como magistrada en el Tribunal Superior Agrario, y en el Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Ha demostrado liderazgo continuo entre sus pares, pues ocupó diversos cargos en asociaciones de magistrados, la Asociación Nacional de Doctores en Derecho y la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Me consta su pasión por el derecho y por México.

Loretta Ortiz Ahlf . No es idealista, sino el idealismo mismo. Mujer que ha participado en muchas de las luchas de AMLO. Abogada por la Escuela Libre de Derecho y Doctora en derechos humanos y derecho comunitario europeo. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores nivel III, la máxima distinción a la que puede aspirar un académico en México. En el servicio público también ha tenido puestos destacados, como la Dirección Jurídica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, consejera legal para el TLCAN, consejera de la CNDH y diputada federal, así como consejera de la Judicatura Federal. Es reconocida como una de las juristas más autorizadas en derecho internacional público, derecho comunitario y derechos humanos en México. Ha sido profesora invitada en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, en Holanda, considerada la capital académica del derecho internacional.

Javier Laynez Potisek . Maestro y doctor en derecho por la Universidad de París. Cuenta con condecoraciones internacionales de los gobiernos de Austria y del Reino de España. Se desarrolló en las entrañas más técnicas del derecho público, como consejero jurídico adjunto del ejecutivo federal, subprocurador jurídico de la PGR, procurador fiscal de la federación y magistrado de la sala superior del TFJA.

Luis María Aguilar Morales . Cuenta con experiencia en el poder judicial prácticamente ininterrumpida desde 1975, ocupando todos los cargos del escalafón, comenzando como taquimecanógrafo en un tribunal colegiado. Además de haber sido juez y magistrado federal, tiene experiencia y conocimiento en las áreas de apoyo judicial, pues fue secretario general de la presidencia y oficial mayor de la corte en 1995. Pionero en las tecnologías de la información en el poder judicial, tuvo una participación importante en la creación de la Red Jurídica Nacional, las Casas de la Cultura Jurídica y el rescate del archivo histórico del poder judicial.

Alberto Pérez Dayán . Respetadísimo entre los abogados litigantes más reconocidos de México. Maestro y doctor en derecho por la UNAM, ha sido un comprometido profesor y tutor académico en distintas universidades, tanto en la CDMX como en Yucatán y la UP campus Guadalajara. Destaca su labor en la colegiación del gremio. Es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Fundador del Claustro de Doctores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la International Legal Honor Society of Phi Delta Phi y Miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.

Ojalá, querido Andrés Manuel...

Ojalá, sí. Con esta palabra —cito a la RAE— expreso mi vivo deseo de que ministros y ministras te sigan decepcionando, presidente López Obrador. Creo que eres uno de los grandes gobernantes de México y así pasarás a la historia. Lo has conseguido gracias al apoyo de todo un pueblo que te aprecia por tus numerosas virtudes, sobre todo por tu honradez. Pero también te has convertido en un personaje de dimensiones históricas porque ha habido hombres y mujeres de primera, como quienes integran la corte suprema, que han sabido decirte que no. Lo más democrático que hay es el desacuerdo. Fuerte abrazo, admirado Andrés Manuel.