DESDE EL SEXTO SOL

Ya no importa si se queda o se va, la ciudadanía anuncia que su furia ante el despotismo de Guevara hacia los atletas, la llevarán a las urnas.

Pueblo somos todos y decidimos hasta dónde apoyar, y quién dirige la Conade, menospreció la atención ciudadana hacia todas las políticas de gobierno, porque no regalarán su voto.

Guevara no sólo no quiso resolver un conflicto entre federaciones, no dio ninguna opción, sólo abandonó a las atletas de nado sincronizado, boicoteando su participación en Egipto.

Lograron participar gracias al apoyo de Fundación Telmex y ganaron medallas de Oro para México, llenándonos de orgullo, alegría y gratitud.

Y no las felicita!!! demostrando poco pudor sobre sí misma y reflejando su bajeza de espíritu.

Ganó México y aplaudimos sin parar a esas atletas de rostros hermosos y fuerza de corazón… Lo que ella no es, se entendió todo.

Pero todavía golpeó más su propio rostro, al humillar a las ganadoras del oro al decirles que vendan calzones, Avon o Tupperware .

Qué ha de sentir que dos de las empresas más afamadas, les brindaron apoyo inmediato. Guevara, tú no tienes marcas que te patrocinen, pero si cambiaste la marca en el cuadro electoral, qué cara le saldrás al presidente por haberte puesto en un cargo que no mereces y para el que no estás calificada.

