AMLOfest: un acarreo a misa

“En la oración universal u oración de los fieles, el pueblo responde de alguna manera a la palabra de dios recibida con fe y, ofrece a dios sus peticiones por la salvación de todos. Conviene que esta oración se haga normalmente en las misas a las que asiste el pueblo, de modo que se eleven súplicas por la santa iglesia. Corresponde al sacerdote dirigir esta oración. Las intenciones que se proponen deben ser sobrias, redactadas con pocas palabras y con sabia libertad, y deben expresar la plegaria de la comunidad entera. El pueblo, estando de pie, expresa su súplica o con una invocación común, que se pronuncia después de cada intención, o bien orando en silencio” wikipedia.org

“Un pueblo que elige corruptos, impostores, ladrones y traidores, no es víctima, es cómplice” George Orwell

“El peor enemigo de un mentiroso es alguien con buena memoria” Dodinsky

Un rosario de mentiras

Una letanía de otros datos fue el “informe” de gobierno —que no celebración— del día de ayer. Los fieles a la 4T acudieron ¿convencidos? al encuentro de la fiesta y del discurso de López Obrador. El llamado/acarreo a misa evocó los mejores momentos del PRI; la 4T mostró músculo al movilizar a tantos autobuses y a tantos devotos.

Ante cada mentira de su líder, su grey fervorosa asentía con pasión o aplaudía. El público enloqueció cuando López Obrador dijo improperios: “que se vayan al carajo con ese cuento”. Sin lugar a dudas el uso de las groserías es lo que más prende. ¡Te lo rogamos, señor!

A la voz de: “Sí se pudo. Se logró sentar las bases de la transformación… se logró la revolución de las consciencias” el público recordó el milagro realizado en Manuel Bartlett.

Y cuando dijo “hay transparencia plena” los fieles alojados en el Zócalo recordaron los videos de los sobres con dinero entregados a los hermanos López Obrador y dieron gracias por poder conocer de primera mano cómo se financian las campañas. ¡Alabada sea la Cuarta Transformación!

Más tarde, ante el recordatorio de que “no se permitirá el uso de fracking, no se otorgarán nuevas concesiones mineras, no se sobreexplotarán los mantos acuíferos y no se permitirá la tala de selvas y bosques”, los feligreses dieron gracias al señor del sureste tabasqueño recordando cómo el Tren Maya está destruyendo selvas, y el que solo el senador por Morena, Armando Guadiana, pueda seguir explotando sus minas de carbón.

La penitencia en la ignorancia

“Hemos sobrevivido a las adversidades y seguimos avanzando”, clamó. Y de seguro los más de 100 mil muertos por violencia y los casi 500 mil por Covid-19 escucharon felices y agradecidos desde el más allá. ¡Demos gracias a dios!

La fe se tornó en paroxismo cuando López Obrador dijo que “ayudar a los pobres alivia el alma”. Y claro con dos millones de pobres más que hace dos años se entiende lo aliviado que debe de estar su espíritu. ¡Alabado seas!

Descartó la militarización del país, lo cual fue secundado por todos mientras los encargados de la seguridad de la máxima plancha del país ese día y para ese evento eran precisamente militares; los mismos quienes tienen encomendadas más de 30 tareas que son de carácter netamente civil. ¡Cuídanos!

Ante la mención: “es la cifra más alta en la historia en cuanto a empleo formal y con un salario promedio inédito de 13 mil pesos mensuales”, todos los ahí reunidos clamaban por ese milagro mientras sentían la falta de dinero en sus bolsillos y el alza en precios de huevo y jitomate que habían adquirido horas antes. ¡Demos gracias a nuestro señor!

La oración de los fieles

Desde el atril del Zócalo, López Obrador dijo que había estabilidad en la moneda nacional pese a factores externos. Los apasionados asistentes exclamaron lo verdadero del dicho con el dólar a 21 pesos. ¡Bendito seas, señor!

Poco prudente (por no decir irresponsable) convocatoria a la plaza mayor de este miércoles. Una oración de cientos de miles de mexicanos con nulo distanciamiento social. Una que ni con toda la fe del mundo logra volver realidad la ilusión que ahí se dibujó.

La apasionada letanía de falsedades continuó, mientras los feligreses aplaudían y asentían con su voy a todo pulmón —y sin cubrebocas, claro está— a lo dicho por el mesías macuspano.

Y así, más que una celebración política o un informe de ‘los otros datos’, se trató de una congregación con tufo religioso, donde la oración universal era para adorar a quien ahí les reunió. Ese que solo vive para dejarse idolatrar por la multitud.

Verónica Malo el Twitter: @maloguzmanvero