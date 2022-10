Me parece un poco nefasto y hasta ridícula la manera de criticar al Presidente López Obrador por cualquier cosa. Que si dijo tal o cual cosa, veo que muchos se indignan como fariseos en tiempos bíblicos. Cualquier cosa que dice todos saltan.

Andrés Manuel dio su opinión sobre algo que a mí y a muchos nos parece mal. El parlamento europeo propone al presidente de Ucrania Volodimir Zelenski como candidato al Premio Nobel de la Paz. ¿Qué ha aportado a la paz mundial cualquier acción de Zelenski?

Dice AMLO y con toda la razón que Zelenski es “uno de los actores del conflicto”. No creo que Zelenski haya dicho “abrazos , no balazos” o algo así. El presidente de Ucrania es líder de un país que está en guerra, que ha respondido la agresión de los rusos y que se está defendiendo, pero en ningún momento está buscando la paz, o ¿Usted cree que lo esté haciendo?

Las palabras de los titulares de las noticias también son un poco ridículas. “AMLO se indignó con el Parlamento Europeo”. Indignarse es un verbo muy complejo para hablar sobre un comentario que hizo el presidente.

Hay más de 340 candidatos para el Nobel de la Paz, creo que 339 son mucho mejores que Zelenski, sin dudarlo. Si estar defendiéndose en una guerra es digno del Nobel de la Paz, hay naciones que están en guerra que buscan la manera de llegar a tener paz pero no lo han podido hacer. Hay lideres de grupos de minoría que podrían ser candidatos pues ellos si están buscando la paz y alguna manera de detener las injusticias.

No sé qué tan mal o bien este el conflicto de Ucrania y Rusia pero es una guerra de “güeritos” contra rusos, donde los “güeritos” están sufriendo. La guerra siempre es injusta y cada lado tendrá sus razones para tenerla pero el apoyo, al menos moral, de todo mundo es lo que hace que sea raro. Hay más publicidad de esta guerra que la que ha habido de los conflictos qué hay en África u Oriente Medio donde todos son más morenitos y no importa tanto.

Solo póngase a pensar, hubo una desgracia en Paris con una balacera en una disco y todos empezaron a poner “Pray for Paris”. Hubo una masacre con los estudiantes de Ayotzinapa y los únicos que hacemos ruido somos nosotros y nadie más. Cuando el temblor fue lo mismo y cuando muchas otras cosas han pasado, es similar.

La guerra contra Ucrania es injusta porque están matando a blancos , o al menos eso es lo que parece que quieren defender. Darle el Premio Nobel de la Paz a Zelenski sería algo bastante incongruente.

Zelenski y la OEA

Más ridículo e incongruente fue el mensaje de Zelenski a la OEA cuando dijo “¿De qué lado estaría Simón Bolívar en la guerra que desató Rusia contra Ucrania?¿A quién apoyaría José de San Martín?¿Con quién simpatizaría Miguel Hidalgo?” Sigue Zelenski “Creo que no ayudarían a alguien que solo está saqueando un país más pequeño como un colonizador típico. Creo que no apoyarían a alguien que miente constantemente y ni siquiera llama guerra a una guerra, escondiéndose detrás de la definición de “operación militar especial”.

Estimado señor Volodymyr Zelenski, los libertadores de America, aunque héroes, no eran un dechado de virtudes. No eran blancas palomitas y probablemente algunos estarían a favor de lo que hace Putin con la lucha contra los Ucronazis. Nada tienen que ver Bolívar, San Martín o Hidalgo con lo el presidente de Ucrania quiere demostrar.

El mensaje me parece un poco egocéntrico pues pide que los países de la OEA no hagan negocios con Rusia cuando seguramente los Ucranianos no tienen grandes negocios con todos los países de la OEA.

Seguramente en el pensamiento de muchos lideres mundiales la solución a la terminación de la guerra entre Ucrania y Rusia es la que han dado AMLO, el Papa Francisco y muchos otros lideres de opinión que es que Ucrania se siente a negociar con Rusia para que se acabe esto, sabiendo que va a haber pérdidas. Sí Zelenski hiciera eso en lugar de estarle jalando los bigotes al tigre , ahí si sería candidato al Premio Nobel de la Paz por promover la paz y no buscar seguir en el conflicto sabiendo que no lo va a ganar.