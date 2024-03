En los últimos días ha cobrado vigencia aquella fulminante frase que utilizó Donald Trump para referirse a lo que había conseguido del gobierno de Andrés Manuel López Obrador , a través del programa “Quédate en México”. “Nunca he visto a nadie doblarse así”, fueron las palabras del magnate estadounidense en un mitin realizado en en abril de 2022. Han transcurrido cinco años desde que Trump “dobló” a AMLO y 2 años desde que con tono burlesco lo hizo público, y de entonces a la fecha, el presidente mexicano no solo no logró enderezar la figura, sino que prácticamente se ha colocado en calidad de tapete al verse obligado a pagar a migrantes de Venezuela, Colombia y Ecuador —con dinero de todos los mexicanos— para coaccionarles a que regresen a sus respectivas naciones y declinen su idea de traspasar la frontera norte de México en busca del sueño americano.

Fue durante un mitin realizado en Ohio en apoyo a JD Vance, quien buscaba sustituir al senador retirado Rob Portman, que el exmandatario estadounidense presumió haber doblegado a López Obrador con el despliegue de miles de soldados mexicanos en las frontera sur y norte para detener la ola migratoria en 2019.

“Vino (a verme) el máximo representante de México justo debajo del (puesto) más alto, justo debajo del jefe que resulta ser el presidente (de México)”, dijo Trump sobre la visita de Marcelo Ebrard a Washington entre el 2 y el 7 de junio de 2019, que tenía el objetivo de desactivar la amenaza de aranceles a las importaciones mexicanas.

“Nunca he visto a nadie doblarse así. Entró (a mi oficina) y (el representante de México) se ríe de mí cuando le digo: ‘Necesitamos 28 mil soldados en la frontera, gratis’. Él me miró y me dijo algo como ‘¿(Desplegar soldados) gratis?’ ‘¿Por qué haríamos eso en México?’ Le dije: ‘necesitamos algo llamado ‘Quédate en México’”, recordó Trump.

El expresidente Trump reveló que el mandatario mexicano comentó “no consideraremos hacer eso”, a lo que Trump le respondió: “Soy el presidente de EU, no puedes ordenarme”.

Incluso Trump añadió que amenazó con implementar el 25 por ciento de aranceles “a todas las importaciones mexicanas si López Obrador no desplegaba los soldados”.

“Después de eso (él) me miró y me dijo: ‘¡Señor: sería un honor tener 28 mil soldados en la frontera! ¡Sería un honor tener ‘Quédate en el Maldito México’! ¡Queremos tener ‘Quédate en México!’”, relató Trump durante el mitin en Ohio en la víspera.

Finalmente, Trump declaró que “el presidente (de México) es un tipo muy bueno, que me gusta mucho, es un socialista, pero me gusta, es uno de los socialistas que me gustan”. (Proceso 25/04/22).

Lastimosamente, como ya lo mencionaba, Andrés Manuel ha mutado de doblado a tapete.

La semana pasada se pudo conocer que los gobiernos de México y Venezuela firmaron un acuerdo para el retorno de migrantes venezolanos que se encuentran en territorio mexicano, el cual incluye estímulos económicos y convenios de empleo con empresas de ambos países, informó el pasado 21 de marzo de 2024, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena.

Los venezolanos han sido de los contingentes más numerosos de migrantes que los últimos años han arribado a México para llegar a Estados Unidos, huyendo de la crisis política y económica en la nación sudamericana.

De acuerdo con la canciller mexicana, el convenio ofrece a los migrantes venezolanos que retornen a su país la posibilidad de trabajar en empresas como Polar o la petrolera estatal PDVSA y la entrega de 110 dólares durante seis meses.

Además, firmas mexicanas se comprometieron a otorgar 10 mil puestos de trabajo a migrantes que se queden en México.

“Acabamos de firmar un convenio con Venezuela, con el presidente Nicolás Maduro, que se llama ‘Vuelta a la Patria’; nosotros estamos mandando venezolanos de vuelta a su país porque no podemos con estas cantidades, pero el presidente nos ha instruido que cada migrante que vamos retornando a Venezuela tenga un apoyo, como el que se da aquí de Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vida”.

Así lo indicó Bárcena durante la conferencia de prensa mañanera del presidente realizada en el estado de Oaxaca.

“Ya tenemos un monto que le estamos dando ya a los migrantes que regresan a Venezuela, les damos una tarjeta, para que se incorporen a un programa de bienestar”, añadió.

La canciller explicó que el gobierno está haciendo pactos con las empresas para que les den empleo y que se les están dando alrededor de 110 dólares al mes -por 6 meses- con lo cual hay un estímulo para que regresen.

Los convenios son con empresas de Venezuela y también de México, puntualizó.

Es decir que, el gobierno de López Obrador, con el dinero que pagan los mexicanos vía impuestos, estará pagando más de 11,000 pesos a los venezolanos para que acepten retornar a su país.

No conforme con lo anterior, hace un par de días el propio gobierno de México anunció que entregará apoyos de alrededor de 110 dólares mensuales también a migrantes de origen colombiano y ecuatoriano que sean deportados a sus países, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El vocero de la Oficina de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, precisó que hasta ahora se tienen firmadas las cartas de intención con los gobiernos de Gustavo Petro y Daniel Noboa.

Al respecto, el presidente de México explicó que la intención es replicar la ayuda a migrantes de esas naciones como ya se está haciendo con venezolanos a través del programa “Vuelta a la Patria”.

“Tenemos probado que cuando invertimos en ayudar a los países, sobre todo a la gente en sus lugares de origen, con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con el programa Sembrando Vida, y se inhibe, se limita, se atempera el flujo migratorio”, destacó.

López cuestionó que en Estados Unidos se opte por destinar más recursos a guerras y no a atender el flujo migratorio.

Pero como suele ocurrir y expresa claramente un refrán popular: “la zorra no se ve su cola”, porque luego entonces, los mexicanos tendríamos que cuestionar porqué el gobierno mexicano tendría que invertir recursos en pagar a migrantes venezolanos, colombianos y ecuatorianos como si en este país estuviesen cubiertas todas las necesidades de los mexicanos y nos sobrara para darnos el lujo de sostener a quienes deciden salir de sus países. Son innumerables las carencias en México, bastaría con hablar de la salud para darnos cuenta de que ese recurso que se está regalando falta aquí para invertir en vacunas, en medicamentos, en equipos médicos etc.

Pero esos temas parecen no importar al presidente López Obrador, quien opta por seguir doblado y servir de tapete a los Estados Unidos, haciendo de todo para evitar que los migrantes incomoden el gobierno vecino.

