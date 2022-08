En el debate presidencial para las elecciones del 2006, Andrés Manuel López Obrador prometía usar al ejercito para combatir al crimen organizado, años después, siendo oposición, diría que el ejercito debía regresar a los cuarteles.

Ahora, como presidente, asevera que el ejercito tiene que quedarse en las calles para combatir al crimen. Pero no es que el presidente esté perdiendo la cordura, ocurre que su anhelo culposo es gobernar con el ejército como lo hicieron sus ídolos, entrañables y admirados dictadores Fidel Castro, Hugo Chávez y Daniel Ortega, entre otros.

¿Qué pasó entonces? Que para llegar a la silla presidencial se vio obligado a cambiar ese discurso que en 2006 pronunció en el debate. Nos engañó a todos. Su ideología no cambió, solo su retórica para conseguir votos. Así la perversa estrategia.

Si nos remitimos una década, evidentemente observaremos que el discurso de López Obrador ha pasado de exigir que el Ejército dejara las calles porque “no está preparado para esta función”, a considerar “un despropósito” y una “falta de sensibilidad” que la Constitución no permitiera en el pasado que los militares participen en labores de seguridad pública.

Pero si retrocedemos un poco más en el tiempo, encontramos que el AMLO del 2006, durante el debate presidencial del 6 de junio, habló de darle más facultades al ejército para el combate al crimen organizado.

Luego entonces, cuando ya buscaba por segunda ocasión la presidencia, el 21 de marzo de 2011 en el Auditorio Nacional, López Obrador presentó 50 puntos de su Proyecto Alternativo de Nación, con el que Morena se constituyó como partido político, y el sexto fue: “Gradualmente se retirará el Ejército y la Marina del combate al narcotráfico”.

Un año después, en un mensaje que se difundió el 6 de febrero de 2012, el ahora presidente afirmó que:

“Tenemos que ir sacando al Ejército de las calles, el Ejército no está preparado para esta función, es otro su encargo: defender la soberanía nacional”.

“No debe seguirse exponiendo al Ejército, es una institución que debemos cuidar todos, no socavar. Regresar al Ejército en la medida que se va profesionalizando la policía y eso nos llevará seis meses”

Afirmó, y propuso crear una “nueva Policía Federal” que se hiciera cargo de la seguridad pública -a la postre, ya como mandatario, desmantelaría esa corporación-.

Porfirio Muñoz Ledo acusa que AMLO quiere entregar el aparato de Estado a las fuerzas armadas; “los soldados y marinos no son corcholatas”

En el mismo sentido, en un tuit del 19 de febrero del 2013, afirmó que era:

El Andrés Manuel presidente, ya no tiene mayor problema en mostrar sus verdaderas intenciones; con toda la prepotencia y descaro que le caracteriza, el pasado lunes 8 de agosto, anunció un polémico decreto (otro) para que las funciones de seguridad pública de la Guardia Nacional pasen por completo a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

El mandatario tabasqueño no se ruborizó al contradecir su retórica que por tantos años pregonó cuando prometía que bajo su égida no habría militarismo y que el ejército volvería a los cuarteles; aunque ahora ha quedado de manifiesto que en realidad siempre tuvo esa perversa idea de militarizar el país y la disfrazó y modificó en campaña para ganar adeptos y simpatías de acuerdo a las audiencias.

Ahora bien, el presidente ha venido cambiando de parecer también en las formas, pues aunque con anterioridad había anunciado una reforma constitucional para que la Guardia, todavía de carácter civil, pasase a la Sedena previa aprobación del Congreso, ha resuelto hacer uso de su poder presidencial para lograr la conversión de la Guardia como cuerpo castrense por medio de otro “decretazo”, de manera que se hará sin importar si una reforma es o no aprobada en el Poder Legislativo.

Burlando la parte legal, es decir, la Carta Magna, el presidente seguirá la misma ruta de la reforma eléctrica: enviará una reforma constitucional y dejará en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la decisión final.

“Yo voy a enviar una iniciativa de ley para la reforma constitucional, pero voy a hacer lo mismo que hice con la reforma eléctrica. Como sé que los conservadores están en huelga, no legislan, ojalá y no cobraran, no están trabajando, todo lo rechazan.

No vamos a tener posiblemente la mayoría absoluta, las dos terceras partes, pero sí podemos tener mayoría de votos en la Cámara y en el Senado y con eso podemos modificar leyes, sin dejar de presentar la iniciativa de reforma constitucional. Si no se aprueba la reforma constitucional, se va a aprobar la reforma de ley”