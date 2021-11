AMLO en Washington, más allá del cubrebocas

Sobre los “más allá”

1. Cubrebocas. Una de las cosas que llamó poderosamente la atención durante la IX Cumbre de Líderes de Norteamérica, fue el uso del cubrebocas por parte del presidente mexicano, López Obrador, luego de que se ha negado a portarlo en México por supuesta prescripción médica. Naturalmente, tenía que cumplir con los protocolos de Casa Blanca. Aunque ya lo ha usado durante su presencia en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU hace poco y durante los vuelos como algo obligatorio, nunca se le vio tanto tiempo con el adminículo. Más allá de este llamativo hecho para la especulación, su participación en el encuentro fue en general exitoso tanto en los encuentros bilaterales como el trilateral.

2. Historia. Lo sabemos, al presidente mexicano le gusta la historia y la reitera. Al menos se registraron tres momentos en que habló del entendimiento entre Juárez y Lincoln, entre Cárdenas y Roosevelt. Explicó a Biden que este último le agrada porque llevó a cabo la política del “Buen Vecino”. El presidente estadounidense le replicó que México no sería más visto como “el vecino del sur” y que darían un paso adelante frente a la política de los años 30′s del S. XX; se colige que Biden ve a la “Good Neighbor Policy” como una concesión del poderoso y ahora propone un trato de iguales. No obstante esto, no habiendo captado bien el sentido o a pesar de ello, López Obrador repitió una vez más la historia. Más allá de ello, si es sincero, el mejor entendimiento prevalecerá.

3. Traducción. Se criticó que López Obrador no hiciera pausas para permitir la traducción al inglés de sus palabras. Consideraron incluso como heroína a la chica que tradujo poco más de 8 minutos de intervención ininterrumpida del mexicano. No obstante, esto propició un error reproducido por los medios, incluso por la titular de la agencia de noticias del Estado, Notimex, Sanjuana Martínez. No sé si el error vino de la traductora del español al inglés o la de este al español para los medios, que fue a quien se escuchó decir que el gobernante mexicano afirmaba que México “no es el patio trasero de Estados Unidos”, como si de un desafío se tratara. Lo que López Obrador expresó en realidad fue su satisfacción porque desde la primera llamada, Biden le dijo que no vería a México como el “backyard” de Estados Unidos.

Sobre los logros

1. López Obrador logró hacer valer de nueva cuenta que la mejor política exterior es la buena política interior. El apoyo popular en México y Estados Unidos, su legitimidad y autoridad para hablar ante los presidentes co-alternantes fue evidente. Otros fueron los tiempos comprometidos por corrupción, entreguismo, complicidad e ilegitimidad de Peña, Calderón, Fox, Zedillo y Salinas.

2. Sus reuniones bilaterales fueron en general claras, precisas. En la trilateral ofreció un buen mensaje. Su discurso ante Trump en 2020 había sido excepcional. El dado ante la ONU, si bien loable y plausible, acaso no tenga consecuencias pragmáticas, pues resulta complejo emprender una política de bienestar y fraternidad mundial que beneficie a 750 millones de pobres ; esa política tiene que empezar por ser regional. En cambio, su nuevo mensaje es pragmático, demanda a los otros dos gobernantes reconocer la necesidad de contar con los migrantes como fuerza laboral y llama a fortalecer la región frente al crecimiento asiático (aquí, una leve descortesía para China).

3. Encomió la iniciativa del gobierno estadounidense ante el Congreso para beneficiar potencialmente a once millones de mexicanos migrantes.

4. Propuestas mexicanas para proyectos concretos regionales fueron considerados en los acuerdos de la Cumbre.

Sobre los acuerdos

En conferencia de prensa posterior al intenso día de encuentros, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, relató los acuerdos asumidos por los tres países en la declaración “Reconstruyendo Mejor Juntos: Una América del Norte segura y próspera” que comprende 10 puntos:

Buscar formas de reforzar las cadenas de suministro médico.

Reconocimiento de vacunas contra Covid-19 consideradas seguras y eficaces por la OMS.

Los tres países actuarán juntos para donar vacunas a América Latina y el Caribe.

Buscar un enfoque coordinado para resolver el problema de que cientos de miles de armas de fuego crucen hacia México anualmente.

Unir esfuerzos en tecnología, desarrollo económico, cadenas de suministro y competitividad en sectores prioritarios.

Abordar la crisis climática.

Atender causas de origen de la migración e invertir en la región, priorizando la cooperación para el desarrollo.

Aumentar protección a víctimas de trata y tráfico de personas.

Justicia racial, equidad e inclusión para todos.

Continuar el diálogo en una cumbre que se realizará en 2022 en México. (Aristegui Noticias; 18-11-21).

Cumbre exitosa; X Cumbre, México 2022

Además de un trato de iguales a pesar de la asimetría económica, es un enorme logro del presidente López Obrador -que coincide felizmente con una política al parecer amable, sincera tanto de Trudeau como de Biden, “I mean it”, le dijo este al mexicano- el potencial acuerdo migratorio, el control del tráfico de armas al crimen en México y, de manera sobresaliente, el programa “Sembrando Vida” que se transforma en “Sembrando Oportunidades”, gran inversión para Centroamérica a fin de atender simultáneamente la pobreza, la migración y la política ambiental.

La X Cumbre entre los tres países se llevará a cabo el próximo 2022 en México.

Héctor Palacio en Twitter: @NietzscheAristo