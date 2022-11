No es ninguna novedad la inagotable y peyorativa jerga que suele usar el presidente Andrés Manuel López Obrador para referirse a quienes considera sus adversarios. Sin embargo, ha sido notable en los últimos días el exponencial incremento en los calificativos ofensivos de que ha dispuesto para dirigirse a quienes participarán el próximo domingo 13 de noviembre en la Marcha convocada en defensa del instituto Nacional Electoral (INE). Tal ha sido la furia con la que se ha dirigido a quienes también llama “conservadores”, que ya hay quien lo compara con la intérprete de música ranchera, Paquita la del Barrio.

López, ha arremetido severamente en contra de los convocantes a la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral a quienes ha calificado como “clasistas”, “racistas”, “hipócritas”, “ladinos”, y muchos otros calificativos más.

“Se ofenden los muy hipócritas cuando se les dicen racistas, porque están acostumbrados a la simulación. Entonces todo esto tiene que ventilarse, es muy importante el debate. ¿Qué país queremos? ¿Vamos a seguir con lo mismo, con las hipocresías, con la discriminación, con el racismo, con el clasismo?”, planteó el miércoles en su conferencia de prensa.

“No le tienen amor al pueblo, pues eso también es sabido y hay gente que viene de abajo, pero que se volvieron ladinos, se desclasaron, el aspiracionismo, quieren parecerse en lo económico a los fifís, a tener un Ferrari. Como decía uno de los multimillonarios famosos recientemente `No puedes, si aspiras a un Ferrari, andar en un Toyota´. Y el roce social y además si te interesa la política, ¿Cómo te vas a colar si no te juntas con los `machuchones´, con los oligarcas?, para que seas empleado de ellos tienes que hacer relaciones, quedar bien, ser lambiscón”, dijo.

La vulgaridad, la grosería, la ordinariez en sus actitudes, en sus discursos y posicionamientos, en los que ya son comunes las amenazas, los amagos, y los retos, si bien son una clara muestra de su limitado léxico y capacidad para defender más que sus ideas y sus caprichos, también muestran su carencia de argumentos y nos dan la idea de un personaje que se ha ido diluyendo pese al inmenso poder que ostenta.

Ya en otras ocasiones en este mismo espacio se ha presentado el inacabable listado que en los últimos cuatro años se le ha contabilizado al mandatario tabasqueño, en cuanto a los vocablos ofensivos de que dispone para atacar a quienes considera sus enemigos.

López Obrador ha solicitado a sus adversarios no enojarse por los calificativos que ha lanzado, pero incluso usuarios de redes sociales han pedido al mandatario federal dejar de “dividir al pueblo”.

Es quizá el momento de preguntarnos ¿Cuál es la medida para los ataques del presidente? ¿Dónde está el límite? ¿Cuándo va a parar? ¿Quién lo va a detener? ¿Hasta dónde el presidente de la nación puede permitirse ofender a sus gobernados? ¿Cómo queda la investidura presidencial?

Sin duda, un tema que merecería mayor atención, siendo que el propio mandatario está dejando la puerta abierta para que cualquier ciudadano o funcionario le falte al respeto porque él está siendo el primero en romper esa débil línea que no se debería permitir.

Por cierto, no estaría mal decirle al presidente que no debería tratar tan mal a los manifestantes, siendo que él fue uno de ellos en no pocas ocasiones cuando fue oposición y a pesar de que causó severos daños de todo tipo a la ciudadanía, gozó de privilegios y se le respetó su plantón que mantuvo por casi 50 días en Reforma.

Y a propósito de la movilización que tanto escozor provoca al Ejecutivo de la nación, cada vez son más las ciudades que se apuntan como participantes en respaldo al INE.

En el caso de Jalisco, la Agrupación Política Nacional (APN) “Confío en México”, que me honro en presidir, se sumará a la movilización que se llevará a cabo este domingo en la capital jalisciense en señal de apoyo y defensa del Instituto Nacional Electoral.

Lo anterior en atención al exhorto que nos hiciera en días pasados a los jaliscienses Claudio X. González y la Alianza Unid@s, para sumarnos a las manifestaciones de apoyo, iniciativa que aceptamos con gusto e interés.

Es tal la motivación en esta entidad que hemos logrado convocar a que al menos una veintena de organizaciones locales hicieran lo propio y se sumaran a la movilización, que en Jalisco tendrá su punto de reunión a las afueras de las oficinas del INE, ubicadas en Golfo de Cortés esquina Isabel La Católica, en punto de las 10:30 horas.

Confío en México ha sido entonces un vehículo para concitar y exhortar a que seamos más los que nos sumemos a esta manifestación ciudadana. En ese contexto estamos pues como ciudadanos preparados para defender a las instituciones que son torales y pieza clave en la vida democrática de México como el INE.

No podemos quedarnos callados o sin actuar para hacer un llamado de atención hacia quienes van a aprobar o rechazar una iniciativa legislativa que consideramos perniciosa; y que busca trastocar el sistema democrático mexicano y modificar las condiciones del arbitraje de los comicios electorales.

Si bien el INE es perfectible, no es el momento de dejar la puerta abierta para que se aproveche y se entregue esto que quizá es la última institución que queda autónoma después que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha demostrado su inutilidad y sumisión al poder ejecutivo. Por ello nos sumamos en defensa del Instituto Nacional Electoral.

Entre las asociaciones que participarán en la movilización en Guadalajara se encuentran: AVANCEMOS APE; Agrupación Valentín Gómez Farias; 100 por Jalisco; Zapopan es de Todos AC; Unión de Transportistas del Estado de Jalisco; Mujeres Mexicanas Amando a Jalisco AC (MUMAJ); Fundación Cultural Benito Juárez; Movimiento Viva México; México Solidario; Sindicato de Trabajadores e Instaladores de Electricidad y Fontanería del Estado de Jalisco (STIEF) CTM; Unidos Transportistas y Campesinos por una Conciencia Superior (UTRACS); Instituto de Desarrollo Social e Investigación AC (INDESI); Rondalla Tapatía AC; Social Integradora Capítulo Arandas AC; Grupo Phantom; y la Red Mundial de Jóvenes Políticos, entre otras.

Este es pues el momento de alzar la mano para defender nuestra democracia y si el presidente López Obrador quiere llamarnos fifís, conservadores, clasistas, hipócritas, ladinos, racistas, oligarcas, aspiracioncitas, traidores, o “ratas de dos patas” -al estilo Paquita-, puede hacerlo, porque no nos va a detener y no impedirá que salgamos en apoyo del INE.

Twitter: @salvadorcosio1 | Correo: Opinión.salcosga@hotmail.com