Manuel Robles, diputado de Morena, regaló una divertida consigna a los defensores del Instituto Nacional Electoral (INE).

En tribuna, el legislador guinda se burló de los argumentos dados por las bancadas PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y PRI en San Lázaro para defender al INE, en donde dió divertidas consignas.

“Yo sí recuerdo las consignas del pueblo en las calles, las consignas del pueblo, cuando ustedes se robaron la Presidencia en 2006, el pueblo le gritaba: ‘Señora Hinojosa, ¿por qué parió esa cosa? Señor Calderón, ¿por qué no uso condón?”, expresó Manuel Robles.

Presupuesto 2023 | Cuarta Transformación

No le han quitado un sólo peso al presupuesto del pueblo pic.twitter.com/cKECw7Kp2z — Alejandro Robles (@alejandrorobmx) November 10, 2022

Manuel Robles se acabó ese México por más que griten que el INE no se toca

Previo a sus consignas divertidas, Manuel Robles expresó que “se acabó ese México”.

Esto porque más que las bancadas de oposición gritarán que “El INE no se toca”.

De acuerdo con el diputado de Morena, los legisladores son ridículos y payasos, ya que le gustaría verlos marchar por más presupuesto para sus puestos.

Lo anterior, porque tachó de “absurdas” las consignas en torno al INE y Lorenzo Córdova.

“Eso se gritaba en las calles, no esas calles de: ‘Ay, el INE no se toca, el INE no se toca‘”, dijo.

Las divertidas consignas de Manuel Robles se dieron en torno a la discusión de las reservas del Prepuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023.

La Cámara de Diputados (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Cámara de Diputados discute reservas del PEF 2023

Fue hoy 10 de noviembre, cuando el Pleno de la Cámara de Diputados discutió las reservas del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023.

En la sesión, la bancada del PAN defendió al INE y dijo que insistirán en el incremento al presupuesto en educación.

Esto último porque enfatizan que hay rezagos importantes por recortes y por el incremento a los intereses del presidente AMLO y sus universidades del Bienestar.