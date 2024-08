Sin menoscabo de que no fue el único, pero sí carga con una significativa responsabilidad ante su negativa de acudir a la votación, México se colocó una vez más en el bando de los malos, siendo que la resolución que exigía a las autoridades de Venezuela revelar las actas electorales de los comicios presidenciales celebrados el pasado domingo 28 de julio en aquel país sudamericano no pudo ser aprobada el miércoles al seno del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) debido a la abstención de países como Brasil y Colombia, y la ausencia de México, países que un día después, (ayer) intentaron matizar su posición a través de un comunicado conjunto, que se percibe más como un artilugio para disfrazar el apoyo a su amigo el dictador Nicolás Maduro.

“México no se ausenta de los debates. Argumenta, escucha, propone, crítica., defiende su posición. Pero no se ausenta. Ejerce su voto. Así no”, fue la dura crítica que emitió a través de X antes Twitter, Martha Bárcena, quien se desempeñó como embajadora de México en Estados Unidos de 2018 a 2021.

Lo anterior, al referirse a la negativa de México a asistir a la reunión del miércoles convocada en la OEA; postura que el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó: “Yo tengo la información que Alicia Bárcena, la secretaria de relaciones exteriores, no va a participar, no vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA. Antes de conocer resultados, el director de la OEA, Almagro ya había reconocido a unos de los candidatos sin prueba de nada; entonces, ¿para qué vamos a una reunión así? Eso no es serio, no es responsable, eso no ayuda a buscar una salida pacífica, democrática, a un conflicto de un país de América Latina y de cualquier país del mundo”, sostuvo.

López Obrador también criticó la intervención de organismos, países y hasta de medios de comunicación en lo que ocurre en Venezuela tras las elecciones. “Ya basta con intervencionismos, los problemas de Venezuela se han estancado, no se les ha encontrado salida porque es mucho el injerencismo, se meten del extranjero, no solo los gobiernos, los medios”, acusó.

No obstante, reiteró que debe haber transparencia en los resultados y, si hay quejas, que se diriman en los tribunales. “Lo que queremos es que haya pruebas, que se muestren las actas, que haya transparencia y una cosa que es muy importante… Que no haya violencia”, agregó.

Pero para nadie es un secreto la amistad que mantiene AMLO con Maduro, basta recordar que fue uno de los invitados especiales en diciembre de 2018 cuando López fue investido como presidente de México.

Otra visita de Maduro a México bajo la égida del obradorismo se realizó con motivo de la cumbre sobre migración convocada por México celebrada en Palenque, Chiapas en octubre de 2023.

Un signo más de amistad y apoyo del gobierno mexicano a la dictadura venezolana se registró en marzo pasado, luego que el presidente López Obrador le puso precio a la dictadura de Nicolás Maduro: 110 dólares por venezolano que esté dispuesto a retornar al infierno del que escaparon.

“Si no pueden entrar a Estados Unidos, hay un premio de consolación”, fue el mensaje que mejor interpretó a la política pública creada por Andrés Manuel.

Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, pertenecen también al grupo de amistades de Maduro, así que, por más que ambos hayan firmado el comunicado que hicieron circular ayer en redes sociales, no es otra cosa que una treta semántica perversa para pretender amainar la ya de por sí deteriorada imagen que dejaron el miércoles en la OEA.

El que no ha tenido mayor temor o reparo en externar su repudio a Nicolás Maduro y lo que su malignidad está provocando en Venezuela, es el secretario general de la OEA, Luis Almagro , quien en un primer momento urgió al dictador venezolano reconocer su derrota en los comicios presidenciales o convocar a una nueva elección, pero el miércoles endureció su postura al anunciar que solicitará a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en la Haya, que ordene el arresto de Nicolás Maduro, a quien acusó de haber cometido un “baño de sangre” contra los manifestantes tras las elecciones del pasado domingo.

“Maduro prometió un baño de sangre y lo está cumpliendo”, afirmó el político uruguayo a través de la red social X al referirse a los 17 manifestantes muertos en las protestas en contra del gobierno venezolano tras las elecciones del domingo.

“Es hora de la Justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de cargos con orden de aprehensión”, afirmó Almagro durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA celebrada en Washington, en la que invitó a los Estados miembros a sumarse a la petición.

El secretario general dijo que “teniendo en cuenta” la investigación que lleva a cabo la fiscalía de la CPI sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2014, ha llegado “el momento de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables, incluyendo a Maduro”.

Según Almagro, el presidente venezolano se ha encargado de dirigir la instrucción de la implementación de la represión” contra el pueblo venezolano.

Maduro dijo antes de los comicios, durante un acto electoral, que Venezuela podría caer en un “baño de sangre, en una guerra civil” si él no ganaba las elecciones. “Fue algo que impresionó cuando lo dijo, pero me impresiona mucho más cuando lo está haciendo”, declaró Almagro.

Y pareciere que el círculo se está cerrando y Maduro va quedando cercado, siendo que la Casa Blanca fijó ayer postura a través del jefe de la diplomacia estadunidense, Antony Blinken , quien afirmó que el candidato opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, ganó las elecciones presidenciales de Venezuela.

“Dada la abrumadora evidencia, está claro para Estados Unidos y, lo que es más importante, para el pueblo venezolano, que Edmundo González Urrutia ganó la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio”, dijo Blinken en un comunicado.

No obstante todo lo anterior, es menester advertir, se hace preciso dar el siguiente paso, toda vez que en tanto se continúe con narrativas, posturas, y críticas, mientras que no se tomen acciones más severas y contundentes, no habrá forma de quitar el poder al orate que funge como presidente venezolano.

X: @salvadorcosio1 | Correo: Opinionsalcosga23@gmail.com