¿Es buena idea rescatar el servicio, ahora inexistente, de trenes de pasajeros en México? Por supuesto que sí. Aplaudo el reciente decreto del presidente AMLO y las intenciones de su sucesora, Claudia Sheinbaum. Pero… ¿de dónde saldrá el dinero para que de ninguna manera regrese el tren Marrano ?

En realidad, a aquel tren lentísimo que enlazaba Nuevo Laredo y Monterrey se le conocía como la Marrana, pero en tiempos de lucha contra la misoginia conviene rebautizarlo en masculino.

Cuando había trenes de pasajeros las opciones en la Sultana del Norte eran dos —tal como las recuerdo—:

El tren rápido era el Regiomontano , que nada más tardaba 15 horas en ir de la capital de Nuevo León a la del país. Alguna vez hice el recorrido y me pareció pura pérdida de tiempo.

, que nada más tardaba 15 horas en ir de la capital de Nuevo León a la del país. Alguna vez hice el recorrido y me pareció pura pérdida de tiempo. El tren lento era el Marrano , que sobre todo cubría la ruta Monterrey-Nuevo Laredo, aunque tengo la idea de que también llegaba al entonces Distrito Federal, lo que ocurría después de más de 24 horas de trayecto desde la Sultana del Norte.

Si van a tener sentido los trenes de pasajeros —como alternativa al avión en trayectos medianos— deberán construirse a la europea o asiática, es decir, de alta velocidad .

En Estados Unidos, por cierto, no hay trenes rápidos. Hasta donde entiendo el tema, solo existen en algunos países de Europa, China y Japón. Así que hay que en esta materia el vecino país del norte no tiene relevancia para nosotros.

El desarrollo de la alta velocidad inició en Japón hace unos 60 años —¡seis décadas! Vamos algo retrasados en México, ¿no?—. Ahora mismo China es el país que tiene la mayor red de trenes rápidos, con más de 30 mil kilómetros.

En Europa, los países líderes son España y Francia, en ese orden. En el llamado viejo continente la nación grande más atrasada en lo referente a la alta velocidad es el Reino Unido.

Hay planes, pero recortados, para que el gobierno británico desarrolle una línea de alta velocidad para conectar Londres con el norte de la nación. ¿Dije recortados? Sí, el costo espanta a las autoridades y el proyecto, que era ambicioso, quedará en poca cosa.

El gobierno británico no comprende algo que tiene perfectamente claro Tim Schwanen, director de la Unidad de Estudios del Transporte de la Universidad de Oxford y profesor de Geografía del Transporte. Cito a elDiario.es, de Madrid:

“El tren de alta velocidad es muy importante porque proporciona una alternativa plausible al avión para distancias cortas y medias. Y es evidente que el transporte es uno de los mayores contribuyentes a la emergencia climática y el más difícil de descarbonizar”. “Ahora bien, en el contexto inglés, no se trata tanto de reducir la aviación: siempre se ha enmarcado en términos de lo que ahora llamamos la agenda de nivelación, es decir, cerrar la brecha en el bienestar económico entre el sur y el norte de Inglaterra”.

Una vergüenza que el Reino Unido esté tan poco desarrollado en lo relacionado con el transporte público. Sigo con la nota del periódico digital dirigido por Ignacio Escolar:

“España tiene casi 4 mil kilómetros de líneas de alta velocidad”.

“Francia, más de 2 mil 800″.

“Alemania e Italia, más de 1 mil 400″.

“Reino Unido tiene unos 100. Sólo el tren que cruza el canal de la Mancha”.

En Europa hasta Ucrania busca actualizarse: a pesar de su guerra con Rusia, el gobierno ha empezado a estudiar la primera línea rápida entre Kiev y Varsovia.

Claudia Sheinbaum ha sido una entusiasta promotora de los trenes de pasajeros. Desde que era jefa de gobierno de la capital de nuestra nación ha insistido en el tren México-Querétaro. Tiene razón: sin este tramo no podrá instrumentarse una red que verdaderamente funcione y aporte al desarrollo nacional.

Pero, la verdad sea dicha, sin alta velocidad de poco servirá un tren a Querétaro, ya que implicará varias horas de trayecto.

El problema de la alta velocidad es el costo. El más reducido en Europa es el español: unos 18 millones de euros en promedio por kilómetro, esto es, algo así como 19 millones de dólares o 325 millones de pesos.

Supongo que los trenes chinos son más baratos, pero inclusive en ese caso se trata de inversiones gigantescas.

¿Cómo financiar la alta velocidad mexicana? La presidenta Sheinbaum, una mujer muy lista con envidiable preparación académica en ingeniería, tendrá una sola opción, me parece: recurrir a los magos y a las hadas de las finanzas globales —gente en más de un sentido maligna, la verdad sea dicha—, seres mitológicos del capitalismo que han demostrado creer en el México de la 4T y que no se cansan de enviar señales acerca de que podrán entenderse con una presidenta de izquierda como Sheinbaum.

Una de las dos biblias mediáticas del decadente capitalismo, The Economist —la otra es el Financial Times— acaba de decir que la casi segura victoria de Claudia atraerá más inversiones en México.

Pero, ni hablar, además de inversiones en empresas extranjeras, la presidenta Sheinbaum deberá atraer montones —muchísimos montones— de dinero para financiar un proyecto altamente prioritario como el de arrancar la alta velocidad.

Si Claudia logra al menos empezar a construir vías de alta velocidad, será exitosísimo su gobierno.

Por cierto, uno de los obstáculos mayores es la falta de terreno para tales vías porque en nuestro país, tan densamente poblado, hay pocos espacios abiertos entre las grandes ciudades a enlazar. Pienso, desde mi desconocimiento de los temas jurídicos, que Sheinbaum debe ya poner a trabajar a sus asesores en derecho más que en una reforma judicial que solo polarizaría al país, en reformas constitucionales y en cambios a la legislación de amparo para facilitar las expropiaciones que se necesitarán. Expropiaciones capitalistas , así hay que entenderlo para anticipar cuestionamientos, esto es, expropiaciones inspiradas en el más puro espíritu del desarrollismo financiero que exige rapidez para rentabilizar sus proyectos.

Y bueno, como una opción para la alta velocidad mexicana es España, me pregunto si ya se dio tiempo el presidente López Obrador para felicitar al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien no hace muchos días oficializó su permanencia en el cargo después de debates y hasta enfrentamientos muy fuertes con la extrema derecha.

Fue muy bueno que Andrés Manuel expresara su decepción ante la victoria electoral del señor Milei, de Argentina. Eso lo pude ver en la prensa. Supongo que me descuidé y no leí en ningún lado la felicitación a Sánchez. ¿O es que no ha ocurrido?

En julio algo dijo AMLO en ese sentido. Nuestro presidente estaba feliz, menos por Pedro Sánchez que por el hecho de que la derecha española no arrasara. Pero entonces el nuevo gobierno de Sánchez era solo una posibilidad. Tardó meses en concretarse, y quizá por la tardanza no lo ha informado la SRE en Palacio Nacional. En 2019, por cierto, Claudia Sheinbaum entregó las llaves de la CDMX a Pedro Sánchez, pero eso ya es prehistoria nacional. Un repaso a las buenas relaciones no estaría mal, sobre todo porque a Sánchez lo acompaña en su gobierno un movimiento político español que está a la izquierda del PSOE, pero que se caracteriza por su sensatez, el de Sumar, que ha ya ha marginado al disminuido Podemos.