Como ya se veía venir, ‘Alito’ fue sometido por la fuerza del estado; se dice que intentó resistir los muy feroces ataques que recibió de la Cuarta Transformación pero, en el momento en que fue amenazado con ver a su madre tras las rejas, tuvo que dar su brazo a torcer; o lo que es lo mismo, ceder a las presiones. El asunto es que, al ‘doblarse’ (sic Donald Trump), puso en riesgo la Alianza ‘Va por México’, que de alguna manera comenzaba a consolidarse, y ahora mismo prevalece la incertidumbre respecto a cuántos priistas están dispuestos -o comprometidos- a continuar como Alitoístas, y cuál es el peso real que tiene la vieja guardia al interior del Revolucionario Institucional como para tomar el control, apoderarse del mando, y dejar que Alejandro Moreno Cárdenas haga lo que tenga que hacer por su familia pero sin arrastrar ni poner en mayor peligro la Alianza opositora.

Hay que recordar que Alito se convirtió en el enemigo número uno de la Cuarta Transformación tras haber alentado al interior de la bancada priísta el voto en contra de la reforma a la ley de la Industria Eléctrica, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquel día de abril del presente año, la reforma no alcanzó la votación requerida para aprobarse, por lo que fue desechada habiendo estado presentes 498 diputados. Se requería el voto de al menos 332 legisladores para la aprobación; sin embargo, se obtuvieron 275 votos a favor de Morena, PT, y PVEM y 223 en contra.

A partir de ahí se desató una aparente persecución de estado en contra del dirigente nacional priísta, siendo la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, el rostro visible de los ataques y acusaciones, aprovechando que la ex senadora ya había exhibido desavenencias entre ambos. De hecho, la rispidez en su relación había quedado expuesta desde octubre del 2021, cuando la mandataria comenzó a exponer de forma explícita la riqueza -presuntamente mal habida- de su antecesor, al haber compartido imágenes de las lujosas instalaciones en las que trabajó Moreno.

Posteriormente transitó de las imágenes a los audios para evidenciar “las malas prácticas” del dirigente nacional del PRI.

En mayo de este año, filtró un audio en el que presuntamente se escucha la voz de Alejandro ‘Alito’ Moreno diciendo que Cinépolis entregó 25 millones de pesos a su partido para financiar campañas electorales. En el audio se escucha, supuestamente, a Moreno dialogar con otra persona a la que llama “Pepe”, a quien le explica que fueron pocos los recursos que recibieron por parte de Cinépolis, aunque después reconoce que el dinero lo dio “en chinga y no estuvo mal”. “Es para que dé 300, cabr… ellos tienen desarrollos, tienen varios negocios, tienen clase”, expresó.

El 14 de junio, reveló un nuevo audio donde le acusa de cometer presuntos actos de corrupción. La funcionaria dio a conocer una conversación entre el líder del PRI con el diputado federal Javier Casique Zárate para realizar algunos movimientos en el sector farmacéutico con el resto de los gobernadores del país.

El 5 de julio, Sansores dio a conocer otro audio donde se escucha al presidente nacional del PRI hablar con quien, según ella, es el ex gobernador de Oaxaca, José Murat.

En la sección “Alito Delito”, del programa Martes de Jaguar, Sansores presentó dicho audio en el que supuestamente Moreno y Murat planean cómo negociar reformas legislativas y extorsiones a empresarios como Germán Larrea, Ana María Aramburuzabala y Carlos Slim, entre otros.

En un audio más presentado en ‘el martes del jaguar’, se escucha a Alejandro Moreno Cárdenas, platicar con un hombre de nombre Homero, y en la conversación está presente el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, donde supuestamente asegura que él continuará en el cargo hasta el 2024 y se encargará de elaborar la lista rumbo a las elecciones del 2024 y la elección local de Tamaulipas.

“Yo, primero Dios, si me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta 2024, o sea, a mí me va a tocar decidir la lista. Porque todos esos pendejos que andan allá afuera: ´No que si no dan resultados´, se van a la ver..”, se escucha en el audio.

Alejandro Moreno Cárdenas