Hace poco me escribió una amiga para narrarme su experiencia en un vuelo hecho con la aerolínea Aeroméxico, viajando con destino a la bella ciudad de Oaxaca. Es un vuelo que generalmente es muy solicitado por pasajeros extranjeros, sobre todo europeos.

Este vuelo no fue la excepción, y la anécdota comienza así:

“Oye pues te cuento que tomé un vuelo a Oaxaca, operado por AMX hará un mes, me tocó la penúltima fila, vuelo casi lleno, las últimas 3 filas iban casi libres y resulta que al lado iba una chica española.

Solicitó hablar con la supervisora y pues argumentó que ella había pedido alimentos especiales porque ella era alérgica al “maní”, a lo que la sobrecargo le contestó que el vuelo era muy corto y sólo daban botana (cacahuates); pero entonces, la pasajera dijo que a los demás tampoco les dieran… lo cual me pareció muy particular.

En 15 años que volé no me tocó esta situación, y dijo que ya había mandado un escrito y le habían contestado y asegurado que no habría ningún problema, a lo que la sobrecargo le contestó que a las últimas filas les daría galletas, y la cambió a la última fila para que fuera sola y no oliera los cacahuates de las filas de enfrente.

Me pregunto ¿Qué hubiera pasado si el vuelo fuera completamente lleno y no hubiera más que cacahuates?

Saludos”