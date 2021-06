Los ajustadores de seguros en México

No sé si ocurre en otros países del mundo, pero en México, en cuanto a las experiencias que personalmente he tenido, los ajustadores de las compañías de seguros de automóviles, son los que arbitrariamente deciden cuándo pagar los daños, y cuándo no, después de un accidente.

En una época en la que se desenmascararon los precios de las compañías de seguros de automóviles de una manera muy controversial, con programas tipo Autocompara y otros similares, haciendo que las compañías de seguros bajen sus primas con el fin de poder competir, es muy importante analizar cómo se deben resolver los problemas subsecuentes a un accidente vehicular.

En una ocasión tuve un choque automovilístico leve, con otro conductor, justo en la esquina de la controversial Casa Blanca de la esposa del Ex-Presidente Enrique Peña Nieto, los 2 conductores teníamos seguros de autos completos pagados, pero lo más interesante de analizar de ese suceso, fue que cuando llegaron los ajustadores de las dos compañías aseguradoras a esa esquina de la alcaldía Miguel Hidalgo, la manera de resolver quién de los dos tuvo la culpa del impacto, fue midiendo las dos calles en su cruce, midiéndolas con una cinta métrica tipo las de los sastres, ya que así sabrían, la que tendría mayor anchura, sería, según ellos, la que tiene la ventaja de paso vehicular, y así determinar, ellos mismos, quien tuvo la culpa del impacto; y déjenme decirles que la diferencia de anchura entre las dos calles fue menor a cinco centímetros, la gran incógnita al respecto: ¿acaso no sabían las compañías de seguros , casi por decreto, quién tiene la ventaja vial en un crucero de la Ciudad de México tan relevante?

Ocurre todos los días en la mayoría de los accidentes viales en México, los que deciden quien tiene la culpa, y quien paga los daños, son estos ajustadores, muchas veces por encima de la salomónica y universal ley de que “el que pega paga”, y con el pretexto de evitar que sea una autoridad gubernamental la que decida la culpabilidad, por lo engorroso que esto resulta, los ajustadores de seguros de México se auto-nombran como poseedores de la razón, y, desafortunadamente, atendiendo primero intereses particulares de las compañías de seguros para las que trabajan, y así deciden quien tuvo la culpa en un accidente automovilístico.

Debería ya establecerse un sistema gubernamental, sobre todo en las grandes ciudades de México, quien sea el que determine la culpabilidad en los accidentes de tránsito , sin ser engorroso, como dicen los mismos ajustadores, apoyándose más sencillamente en la tecnología moderna de los sistemas de videograbaciones que ya existen en casi todas las calles del país, gracias al esfuerzo de las autoridades, haciendo el acceso a dichas grabaciones más sencillo.

Finalmente, sería muy positivo, para la Humanidad en general, que el mismo sistema, al parecer arcaico, de las compañías de seguros para pagar los daños por accidentes automovilísticos , incluyendo la medición física de las calles, lo utilizaran para pagar los gastos médicos de sus mismos asegurados, y más en ésta época de pandemia, ya que como lo aseveró recientemente uno de los representantes de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Edgar Karam, los gastos hospitalarios por covid han sido mucho más elevados de lo esperado, y en muchas ocasiones, por mantener en terapia intensiva a pacientes intubados por más del tiempo reconocido para recuperación de covid, generando gastos médicos inimaginables, y desafortunadamente, no aumentando así la expectativa de vida de los mismos asegurados.

