Ayer revisamos el crecimiento de la operación aeroportuaria en el país; hoy veamos cómo les va a nuestras líneas aéreas , y cuáles son las que juegan en el mercado aeronáutico.

Como país, entre la aviación comercial, de carga y de fletamento (charters), tenemos las siguientes líneas aéreas:

Aéreo Calafia (Señor Air) Aeroméxico (Aerovías de México) Aeroméxico Connect (Aerolitoral) Aerounión (Aerotransportes de Carga Unión) Aerus Estafeta (Carga Aérea) Magnicharters (Grupo Aéreo Monterrey) Mas Air (Más de Carga) Mexicana (Aerolínea del Estado Mexicano) Transportes Aéreos Regionales (TAR) VivaAerobus (Aeroenlaces) Volaris (Concesionaria Vuela Compañía de Aviación)

Podemos decir que solo dos líneas aéreas son de reciente creación: Aerus que es una aerolínea de fletamento o charter, y la Aerolínea del Estado Mexicano, conocida ahora comercialmente como Mexicana de Aviación.

Aerus cumplirá un año de existencia el próximo 27 de abril, y Mexicana apenas tiene tres meses en el mercado. El resto de las compañías aéreas llevan ya muchos más años trabajando en afianzarse en el gusto del público.

Por ahora solamente toquemos el tema de las aerolíneas comerciales, dejaremos a propósito a un lado las empresas de fletamento, así como las que se dedican exclusivamente a la carga.

Nos enfocaremos entonces en los números de Aeroméxico (Aerovías de México), Aeroméxico Connect (Aerolitoral), Mexicana (Aerolínea del Estado Mexicano), Transportes Aéreos Regionales (TAR), VivaAerobus (Aeroenlaces) y Volaris (Concesionaria Vuela Compañía de Aviación).

En total son cinco empresas, porque recordemos que Grupo Aeroméxico maneja tanto a la troncal como a su alimentadora; la intención de este ejercicio es que vean cómo se mueve el mercado aeronáutico, concretamente en el rubro de la aviación comercial, y cuáles están siendo las preferencias de los usuarios.

Por supuesto es importante también saber que dentro de la aviación comercial hay distintos mercados; sin embargo, no se trata de comparar aerolíneas, sino de ver cómo están creciendo.

Dicho lo anterior, tenemos una sola aerolínea tradicional en el país y esa es Aeroméxico, que a su vez tiene a su alimentadora Aeroméxico Connect. Entre ambas -hasta el mes de febrero- habían movilizado a 2,571,814 pasajeros.

Las aerolíneas de bajo costo en el país, VivaAerobus y Volaris, manejan cifras muy similares. La primera ha movido en los dos primeros meses del año a 3,424,016 pasajeros, mientras que Volaris, a cargo de Enrique J. Beltranena, ha transportado a 3,117,621 pasajeros.

Y es que no hay semana en que Viva no anuncie un nuevo destino. El famoso patito feo de la aviación de bajo costo, de la mano de Juan Carlos Zuazua se ha ido fortaleciendo y podemos observar que se encuentra dentro de las preferencias de los usuarios de ese tipo de aviación.

Volaris viene detrás, aunque tiene más aviones que Viva; 150 equipos de la primera contra 82 de la segunda, este dato es importante, tan lo es que desde mediados de marzo VivaAerobus anunció que este año habrá reparto de utilidades, y Volaris no ha hecho ningún anuncio al respecto hasta el momento.

Participación de aerolíneas en el mercado mexicano

Transportes Aéreos Regionales (TAR), es una línea aérea regional con base en el Aeropuerto de Querétaro. Que quede claro, y aunque parezca disco rayado, repito: la línea aérea solamente tiene la concesión para operar como transporte de pasajeros, carga y correo, no para rentar aviones, y no lo hace, aunque todos los días se publiquen notas diciendo que TAR está rentando los aviones a la nueva Mexicana de Aviación. No es así, eso es trabajo de la empresa arrendadora que le renta equipos.

TAR ha movilizado a 24,192 pasajeros en enero y febrero. Sus vuelos salen desde las tierras queretanas, y va a los siguientes destinos:

Aguascalientes

Ciudad Juárez

La Paz

Veracruz

Guadalajara

Culiacán

Mexicali

Monterrey

Torreón

Ciudad Del Carmen

Mazatlán

Chihuahua

San Luis Potosí

Tampico

Hermosillo

Puerto Vallarta

Durango

Toluca

Su flota actual es de 12 aviones modelo Embraer ERJ 145, todos de 50 plazas. Lo que está haciendo esta línea aérea es llenar el vacío que dejó Transportes Aeromar tras su salida del mercado. Hasta antes de este suceso, TAR apenas operaba con 8 aviones, y hoy sigue creciendo.

De hecho consiguieron inyectarle 20 millones de dólares con la oportunidad de ampliar este financiamiento hasta por 30 millones de dólares más, para hacer un total de 50 millones de dólares. Así lo registró el medio Expansión, en una nota de Juan Tolentino de fecha 25 de julio del 2023: “Ricardo Bastón, director general de TAR Aerolíneas, cuenta que la línea de financiamiento obtenida con la firma estadounidense Ethos Asset Management contempla un primer tramo de 20 millones de dólares durante los siguientes 18 meses.”

Dejamos al final la Aerolínea del Estado Mexicano, conocida más por su nombre comercial Mexicana de Aviación, en estos dos primeros meses del año ha transportado a 29,791 pasajeros.

También es una aerolínea regional; su flota se compone de tres aviones B737-800NG provenientes de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) y dos aviones Embraer-145. Como podemos ver, a pesar de toda la mala prensa que esta línea aérea ha tenido alrededor, ha transportado más pasajeros que TAR, que fue fundada en 2014.

Su centro de operaciones es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y está sumando un destino más a los 17 que actualmente maneja, pues ha anunciado que comenzará a operar en Los Cabos, un destino playero. Podemos decir que le está yendo bien, a pesar de la guerra sucia que existe por parte de los opositores de la 4T.

Hablemos ahora de porcentajes: en el mercado doméstico VivaAerobus se lleva el 37.2%; detrás le sigue Volaris con el 33.9%; Grupo Aeroméxico con un 28%; TAR un 0.3%, al igual que Mexicana de Aviación con un 0.3%.

En el mercado internacional las cifras quedan de la siguiente manera: la aerolínea del caballero águila se lleva casi todas las canicas con un 47.5%, detrás sigue Volaris con un 38.4% y cerramos con VivaAerobus que tiene un porcentaje del 14.1%.

Con la intención de tener un panorama más amplio, el mercado en total se divide de la siguiente manera: las aerolíneas extranjeras transportan al 73.8% de pasajeros, mientras que las aerolíneas de nuestro país solamente el 26.1%

Los números arrojan una verdad muy clara: es importante el apuntalar nuestra aviación y fortalecerla. Flaco favor resulta que por todos los medios se trate de boicotear el trabajo que hace el gobierno, bajo el pobre argumento de “me cae mal el loco de López”, entre otras expresiones que podemos encontrar en redes sociales.

Podemos estar de acuerdo o no con el estilo con el que anuncian las decisiones que se toman desde Palacio Nacional . Justo por eso me enfoco en la frialdad de los números y porcentajes.

Y ahí está el panorama, crudo y sin apasionamientos. Necesitamos crecer, si no queremos quedar a merced de las líneas aéreas extranjeras. Los ejemplos de los países que lo han permitido en el pasado no son para nada alentadores. No tienen que creerme ciegamente, pueden ustedes revisar los casos de Perú, Chile y El Salvador, por mencionar algunos.