En estas fechas electoreras, los medios de comunicación, tradicionales y alternativos, tratan de imponer una falsa narrativa en torno al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ( AIFA ). Sesudas columnas opinan de total fracaso de esta terminal aérea porque no transporta la misma cantidad de pasajeros que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (ACIM), y bueno, si sabes de este hermoso negocio de la aviación, sabes que es falsa esa premisa donde pretenden erigirse.

Veamos -con datos y no con las fantasías animadas de la oposición- cuál ha sido el crecimiento en nuestros aeropuertos gracias a las líneas aéreas que surcan nuestros cielos.

El mes de enero el AIFA tuvo un crecimiento del 76.9%, respecto al mismo mes de 2023; y en febrero los números estuvieron mejores, pues creció un 114.5% respecto a febrero del 2023. Son excelentes cifras para una terminal aérea que apenas tiene 2 años funcionando. Me resulta no sólo ilógico, sino que lo encuentro irritante que algunos pretendan que el AIFA tenga más operaciones que los aeropuertos de O´Hare, Heathrow y el Charles De Gaulle juntos.

De los 79 aeropuertos que tenemos distribuidos en todo el territorio nacional, el AIFA está dentro del Top 10, que actualizado al mes de febrero pasado, quedó de la siguiente manera. La cifra en porcentaje refleja el crecimiento o disminución de sus operaciones respecto al mismo periodo de un año anterior:

Ciudad de México -1.9%

Cancún 5.3%

Guadalajara 0.8%

Tijuana - 4.6%

Monterrey 3.8%

Puerto Vallarta 9.9%

San José del Cabo 9.7%

Santa Lucía 114.5%

Mérida 0.2%

Del Bajío 6.4%



También se tienen las cifras de cuánto y de qué aeropuerto se han movilizado los vuelos domésticos y los vuelos internacionales. En el caso de los vuelos locales el AIFA ha tenido un crecimiento del 113.1%, en este particular, quedan los aeropuertos de la siguiente forma:

Ciudad de México - 7.8%

Tijuana - 4.7%

Guadalajara 8.2%

Monterrey 1.5%

Cancún - 7.4%

Santa Lucía 113.1%

Mérida - 0.3%

San José del Cabo - 2.0%

Puerto Vallarta - 6.4%

Del Bajío 0.0%



La historia es distinta en cuanto a los vuelos internacionales. En ese rubro el AIFA no aparece dentro de los 10 primeros aeropuertos, por lo menos todavía. La lista de los aeropuertos que sirven de puertas de entrada al país, desde hace varios meses, es la siguiente:

Cancún 10.6%

Ciudad de México 10.6%

Puerto Vallarta 16.8%

Guadalajara 23.3%

San José del Cabo 16.0%

Monterrey 18.3%

Del Bajío 22.6%

Cozumel 30.5%

Mazatlán 6.8%

Morelia 24.4%



Ya con estos números, que son los publicados por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) podemos hacer un muy interesante análisis, porque aunque en la superficie pareciera que todos los aeropuertos son “iguales”, cada uno tiene sus particularidades en cuanto al tipo de pasaje que manejan, y estas cifras lo confirman.

Pasajeros totales atendidos por los principales aeropuertos 2023-2024 (Especial)

La narrativa que la oposición y su gente utilizan es que en el AIFA no hay pasajeros, ni vuelos, ni nada, que es un elefante blanco que solamente genera pérdidas. Pero regresemos al origen: el espíritu del AIFA nunca ha sido ser un aeropuerto principal, sino que es una terminal que complementa las operaciones del AICM, donde podemos constatar que las operaciones en el mes de febrero han ido disminuyendo.

Esto significa que el trabajo que se está haciendo para desahogar las operaciones en el AICM y que no esté saturado, están funcionando; los números no mienten y observamos un decrecimiento. Mientras que en el AIFA podemos ver lo contrario, va en franco crecimiento. Es decir, estamos ante un éxito de la 4T que sus detractores no van a reconocer.

Ahora hablemos del pasaje nacional e internacional. Hablemos de las diferencias en las terminales aéreas, la lógica indica que el Top 10 debería ser igual tanto en vuelos nacionales como internacionales, pero ¿por qué es diferente?

Porque el pasaje es distinto, y cada aeropuerto se adapta a diferentes tipos de pasajeros, veamos el ejemplo de vuelos nacionales, ahí el AIFA está en sexto lugar, lo que nos indica que es una buena terminal para este tipo de vuelos, mientras que en el caso del AICM tuvo un incremento en sus operaciones internacionales en febrero del 10.6%

Lo que hace que ambas terminales aéreas se complementen y se dividan el pasaje, mientras que en vuelos nacionales el AICM decreció un 7.8%, el AIFA creció en 113.1%

Vemos que la principal puerta de entrada al país de los pasajeros es el aeropuerto de Cancún, pues se encuentra en primer lugar, pero también aparecen otras terminales aéreas que en vuelos nacionales no aparecen como son Cozumel, Mazatlán y Morelia.

Y es que en el caso de los dos destinos de playa, es evidente que están acudiendo a estas terminales aéreas aerolíneas sobre todo extranjeras, interesadas en esos lugares. Esto me hace recordar el debate que se desató con la música de la banda sinaloense en tierras mazatlecas, porque a los extranjeros no les gusta tanto tamborazo.

Ahora, ¿por qué Morelia está dentro de los aeropuertos que más mueve pasaje internacional? ¿Por qué no pinta para nada en vuelos nacionales?, pues es porque nuestros paisanos utilizan esta terminal para llegar, lo mismo sucede con el aeropuerto Del Bajío. Estos aeropuertos generalmente están vacíos durante el día pero con la llegada de la noche, se activan todos los vuelos que tienen desde y hacia los Estados Unidos.

En el caso del AIFA, la mayoría de sus operaciones se concentran durante la mañana, y en ciertos horarios; esto mismo pasa en grandes aeropuertos, yo lo viví muchas veces en San Francisco, Newark, Denver, San José California, por mencionar algunos, donde solamente éramos nosotros, los de Mexicana y nuestro pasaje, porque no había nadie más.

Existe la falsa creencia de que un aeropuerto está activo y lleno las 24 horas del día y no, eso es una mentira; hay horas en las que se junta el pasaje y luego hay muchas horas muertas donde no hay nadie.

También influye el día de la semana y si es temporada baja o alta. Lo que sí es una verdad y no invenciones, es que el AIFA está creciendo y bien, de forma paulatina y responsable, esperemos que pronto pueda estar conectado por tren y sea aún más fácil llegar.

El leer las estadísticas nos abre el panorama de cómo funciona la aviación, yo sé que para la gran mayoría solamente existen los viajes de negocios o los de placer, y dejan fuera un sinfín de pasajeros que ni van de viaje de negocios y tampoco viajan por vacaciones, la aviación es mucho más diversa.

Son absurdas las comparaciones que hacen entre el AICM y el AIFA. Cada terminal se enfoca a un mercado y se está logrando desahogar las operaciones del AICM, que se saturó de manera artificial para poder tener la narrativa correcta de que era necesario cerrar ese aeropuerto y en cambio tener uno grandototote, o sea, el NAIM.

Los números no mienten y el AIFA va en franco crecimiento, aunque eso no les guste a sus detractores.