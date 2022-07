IRREVERENTE

Les platico: A la hora en que la inmensa mayoría de los pasajeros del vuelo de United que cubrió la ruta MEX-AD, estaba ya en la sala de última espera para abordar el Airbus A319-131, matrícula N824UA, don Andrés Manuel abordaba ya… pero sus últimos temas de la mañanera en el Palacio Nacional.

Son los privilegios de un presidente que tiene casi cuatro años de andar arriesgando la gobernabilidad del país, cada vez que se trepa a un avión comercial para realizar sus giras por el interior, mayormente, porque gusta poco de salir al extranjero.

Bueno, también arriesga la seguridad de los pasajeros que vuelan con él, porque como decía mi abuelita cuando fue alcaldesa de Perros Bravos, NL: “Uno nunca sabe”.

El caso es que don Andrés Manuel finalmente despegó con sus compañeros de vuelo a las 9:51 horas tiempo CDMX y aterrizaron todos juntos a las 15:21 en el Aeropuerto Dulles, tiempo de la capital norteamericana.

He tenido la desgracia de no ser admitido cuatro veces a las conferencias mañaneras, a pesar de haber seguido todos los protocolos.

Confieso que la última vez lo intentó infructuosamente mi amigo Jesús Cantú Escalante, cuando todavía era el segundo de la vocería presidencial que dirige Jesús Ramírez Cuevas. Fue en Los Cabos, el año pasado.

Mi cuate -regio, por cierto, y periodista que lo fuera, también- despacha ahora en una cartera que nada tiene qué ver con la comunicación, en la secretaría de Economía, de la también regia, por adopción, Tatiana Clouthier.

La hija del Maquío acompaña en este viaje al presidente, junto a Marcelo Ebrard, Víctor Manuel Villalobos Arámbula -titular de Agricultura y Desarrollo Rural, y el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño.

Last but not least, como se dice en inglés, doña Beatriz Gutiérrez Müller también acompaña a su presidente, como ella le llama cariñosamente.

Hoy, acá en Washington, DC, en realidad mi “encuentro” con López Obrador será hasta mañana, en una reunión con empresarios mexicanos y norteamericanos a la que fui invitado.

Súbditos del IRS

Es curioso, pero la invitación me llegó por mi papel como empresario de este lado del Río Bravo, porque somos súbditos del IRS y conste, no somos objeto de la doble tributación que algunos mal pensados me han echado en cara, pero igual pagamos religiosamente nuestros impuestos ante el SAT; si quieren, luego les platico de todo esto…

Aunque un amigo al que conocí cuando fui becario de la SIP en el Washington Post, es uno de los jefes de personal de la Casa Blanca, no hubo manera de colarme a los eventos de hoy de la comitiva mexicana. A saber. ¡Arre!

8:50 (todo en horario local de acá de este lado): Llegada a la residencia de la vice presidenta Kamals Harris.

9:00: Encuentro entre ambos.

10:59: AMLO y su esposa llegan a la Casa Blanca.

11:15: Reunión privada con el presidente Joe Biden en la Oficina Oval.

12:15: Fin de la reunión y avisos sobre los resultados de la reunión a cargo -por la parte mexicana- de Ebrard, Tatiana y los otros funcionarios del gabinete presidencial, más el titular del INM, si es que lo invitan, por aquello del rango, ustedes saben…

Por la tarde, la parte mexicana realizará un homenaje al ex presidente Roosevelt en el Parque Memorial y después participarán en una ceremonia en memoria de Martin Luther King.

El resto es agenda privada.

Miércoles 13

Encuentro binacional de empresarios, con la asistencia de dirigentes del Consejo Mexicano de Negocios, del CCE y Coparmex.

Carlos Slim Helú es parte importante de este evento, incluso la agenda fue palomeada por el magnate mexicano, según me dijeron apenas recibí los pases respectivos para apersonarme ahí.

Destaca la presencia en dicho evento de representantes de los segmentos industriales norteamericanos relacionados a las cadenas de suministro, vitales en las próximas revisiones de los protocolos -y sus cumplimientos- del tratado comercial entre México, EU y Canadá.

Me enteré que había mucho interés en poder abordar en esta reunión la parte de los cumplimientos -o más bien, incumplimientos- laborales y sindicales de México, aprovechando la presencia de Tatiana en esta reunión bilateral.

Pero como no viene Luisa María Alcalde Luján, secretaria del trabajo y previsión social, el intento fue abortado.

La parte fea

Sin embargo, mi BigData -que siempre me acompaña- averiguó que los cabilderos norteamericanos lograron que Biden toque ese tema -diplomáticamente, claro- en la reunión de los dos presidentes.

Entonces, en la reunión de hoy en la Oficina Oval, el mandatario de EU no solo “agradecerá” a su homólogo los “esfuerzos nacionales en materia migratoria”, sino que quizá la parte fea de la agenda entre ellos sea una simple pregunta que le hará, más o menos en este tono: “¿y cómo ve usted, señor presidente, lo relacionado a la libertad de afiliación sindical en su país, para hacerle honor a la reforma laboral que tan atinadamente promovió y fue aprobada por su Congreso?”.

Creo que la peor parte se la llevará Francisco Garduño, cuando dentro de los grupos específicos para tratar temas al detalle, el funcionario del INM se tope con que entre sus pares norteamericanos del United States Department of Homeland, se coló un defensor de los derechos humanos en EU.

Su intención es cuestionar al funcionario mexicano la razón por la cual miles de migrantes hondureños y salvadoreños -principalmente- están varados desde hace dos semanas en Monterrey y aunque tienen dinero para comprar boletos de autobús hacia ciudades mexicanas en la frontera con EU, con la intención de cruzar a este lado, no se los quieren vender por instrucciones del INM.

Dicho activista -cuyo nombre me reservo por razones obvias- quiere cuestionar a Garduño por qué el gobierno mexicano se prestó a hacerle el trabajo sucio al estadounidense.

Otra parte fea quizá sea el reclamo de empresarios con negocios de maquila en Matamoros, Reynosa y Ciudad Juárez, por el NO cumplimiento del gobierno mexicano en lo relativo a las nuevas reglas aplicables dentro del TLCAN sobre origen y destino de las cadenas de suministro.

Uno de esos empresarios me dijo ayer que a principios de este año le “reclamaron” tal cosa a Tatiana, pero la secretaria de economía les salió con que eso era pura política.

Ahí les platicaré luego las incidencias de estos dos días…

Ah y para quitarles el pendiente, aquí su irreverente servidor voló de Monterrey a Dallas y de ahí a Dulles.