Adán Augusto López no puede ser descartado jamás de la carrera electoral. El perfil más parecido al de López Obrador es otro López, también de Tabasco, pero de Paraíso.

Adán Augusto fue coordinador de campaña de AMLO en el 2006 para la Tercera Circunscripción electoral. Sí, en esas elecciones que ganó Felipe Calderón, mismas que López Obrador tachó de fraude.

Adán Augusto es Licenciado en Derecho con Maestría en Ciencias Políticas por la Universidad Panthéon-Assas en Francia. Inició su carrera política en el 2000. Ha sido diputado local y federal por Tabasco, además de haber sido gobernador de ese estado. Desde agosto del 2021 fue nombrado Secretario de Gobernación, un puesto que tiene que ser de todas las confianzas del presidente pues su figura es similar a la de un Vicepresidente en otros países.

Mientras Sheinbaum y Ebrard hacen campaña, Adán Augusto está en lo suyo

A diferencia de los otros favoritos de la gente de Morena, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, su proyección en medios ha sido menor. Mientras los otros dos posibles candidatos parece que están haciendo campaña, Adán Augusto está trabajando en lo suyo. Apoyando al presidente.

¿Cómo cambiarían los números de preferencia de Adán Augusto si tuviera más proyección? Seguro aumentarían pues su manera de ser es muy parecida a la del Macuspana. Ahora está manejando perfil bajo, pero no sabemos si se está preparando para la contienda interna dentro de Morena.

Que si es o no popular, que si sale o no en los periódicos y redes sociales. En la misma encuesta presentada por SDP Noticias, pudiera parecer que Adán Augusto no es el favorito de la gente. Lo que habría que recodar es que el tabasqueño de Paraíso no puede ser descartado porque la encuesta en Morena es la que aplique AMLO.

Operador de Morena, tabasqueño, con continuidad dentro de los partidos y movimientos a los que ha pertenecido y pertenece AMLO, Adán Augusto es y siempre ha sido uno de los favoritos del presidente para las próximas elecciones.

Habrá que esperar a la elección de candidatos, muchos esperan al “hijo prodigo”, yo pienso que AMLO está pensando en “el hijo que siempre lo acompañó”. ¿Usted qué piensa?