“Y aunque lográramos éxitos inmensos en nuestro trabajo, no tendríamos ningún fundamento para volvernos engreídos y presuntuosos.” MAO TSE TUNG

En esta esquina tenemos a la amenaza naranja, el tupé más pintado de la galaxia, y en la otra… No, momento. En la misma esquina tenemos a Trump, a Musk, a Robert Kennedy Jr. y a otros muchos personajes de cierto renombre. Todos excéntricos y que juntos serán una combinación… explosiva. Eso diciéndolo amablemente.

¿Qué se puede esperar de un grupúsculo de personas que se sienten superiores al resto de los mortales? ¿Exagero? ¡Para nada!

La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem (dirigirá el Departamento de Seguridad Nacional y, entre otras cosas, asegurará la frontera estadounidense y coadyuvará en la deportación masiva prometida) es una mujer tan, pero tan dulce, que mató a balazos a su perro Cricket de 14 meses porque era “imposible de entrenar”. Presumió el hecho, pues dice que eso demuestra que puede hacer cualquier trabajo por asqueroso que sea... Odia a los migrantes; dice que la frontera sur es zona de guerra. Ya tendrá oportunidad de matar a mexicanos como si se tratara de simples animales…

Será muy feliz trabajando con el Zar de la Frontera, Tom Homan, quien promete llevar al extremo la deportación masiva que desea Trump.

Se hará acompañar de Matt Gaetz como fiscal general. Él endurecerá las políticas de inmigración y “tomará acciones contundentes para desmantelar redes criminales”.

Cierra este cuarteto Pete Hegseth, el próximo secretario de Defensa. Veterano de guerra y presentador de Fox News. Cero experiencia en la administración pública ni en tratar con civiles en materia de seguridad. El líder menos experimentado que haya tenido dicha secretaría en toda la historia de los Estados Unidos. Pero bueno, a Trump le encanta cómo hablaba el señor en su noticiero…

Todos ellos comparten un odio desmedido hacia los migrantes y una adoración a ser alabados, reconocidos y mencionados en Fox News. Ya los veremos presumiendo quién pudo expulsar a más migrantes.

El pequeño Kennedy, miembro del clan político más famoso de Estados Unidos. Todos sus familiares aseguran que está pirado. Es abogado ambientalista, pero se las da de experto en vacunas. Dice que estas son las causantes de que su hijo sea autista. Reflexión irrefutable… No hay pruebas de que los vacunados adquieran autismo. O sí... De todos los miles de millones de vacunados, el porcentaje de personas con autismo es… el mismo a los no vacunados. Lo que sí logró su nombramiento fue un descenso en el valor de las acciones de toda la industria farmacéutica. Ya se lo cobrará esta a Donald Trump. Al tiempo.

Luego, ¿alguien se imagina a Musk compartiendo oficina? Lo pregunto porque Trump ha decidido que divida el cargo de secretario de “Eficiencia gubernamental” con el empresario de biotecnología Vivek Ramaswamy (quesque el “Trump Millenial”), fundador de Roivant Sciences.

Ya sabemos que a Elon le encanta despedir gente (pregúntenles a miles y miles corridos de Twitter) y que no se tienta el corazón por nadie. La versión gringa del ‘humanismo mexicano marca 4t’.… O de la ‘pobreza franciscana’, con la diferencia de que el genio estadounidense usará cohetes y coches eléctricos en lugar de helicópteros. Y otra: Musk es el dueño de los coches y cohetes que usa como ‘herramienta de trabajo’ para asistir a sus distintos compromisos…

El magnate está muy contentito pues la familia de Trump le llama “tío” y salió en la foto presidencial (interesante, ni su esposa ni la de Trump aparecen). Además participa en las conversaciones telefónicas que el copete naranja tiene con distintos mandatarios y personalidades importantes, como ocurrió con las charlas que sostuvo con los presidentes de Ucrania y de Serbia.

Cuando Elon Musk vio que alguien tan corto como Samuel García podía ser gobernador de un estado tan pujante como Nuevo León, se preguntó por qué él no podía estar en la política.

Musk es tan sobrado de sí mismo que enseñó panza en uno de los eventos de campaña de Trump. ¿Continuará usando playeras cortas para enseñar barriga?, ¿se pondrá pintura naranja en la misma, como Trump se la pone en su cara?

¿En qué momento Trump se enojará de que Elon tiene mucho más dinero que él?, ¿pondrán a competir a sus respectivas redes sociales? Musk no sabe ser segundo de nadie, ¿cuánto tiempo aguantará a Trump?

Ambos son empresarios acostumbrados a salirse con la suya. Elon Musk mucho más rico que Trump, aunque este último será su jefe y también quien permita, incremente o cancele la participación de sus compañías en la NASA…Más allá de los nuevos horizontes espaciales a descubrir; son negocios que se cifran en miles de millones de dólares...

Se sabe que a Elon le fascina echar bravuconadas para después echarse para atrás. Tal vez, para “eficientar” recursos, quiera invitar a Mark Zuckerberg (Facebook) y ahora sí agarrarse a puñetazo limpio. Esa pelea serviría de entretenimiento para público estadounidense. ¡Todo en uno!, empresario, servidor público y showman. Seguramente Trump pediría ser el árbitro de tan carnavalesca pelea.

De igual forma, podrían invitar a Bill Gates (Microsoft) y a Larry Page (Google) quienes apostaron por Kamala y cuyas acciones cayeron el día después del triunfo de Trump. Total, solo se trata de cientos de millones de dólares y todo quedaría en unos cuantos tortazos.

Por cierto, Jeff Bezos (Amazon, The Washington Post), también apoyó de cierta manera a Trump, pero el no busca chamba o hueso, tan “solo” que las autoridades regulatorias no digan que dirige un monopolio…

Diferente tipo de empresarios y figuras públicas incursionan en la política pero nada saben de administración pública. Acostumbrados a ganar o a arrebatar. Ahora están en el mismo equipo y el pronóstico es desastroso. ¿Doblar su ego ante otra persona? ¡Por favor!

Estados Unidos no es una empresa ni una puja. Tampoco es una fábrica de odio, aunque algunos de sus colaboradores odien a China, a los migrantes y a cualquier cosa o persona que les haga enojar. Ahí tienen a Marco Rubio, próximo secretario de Estado norteamericano. Su “odiómetro” se encuentra dirigido hacia China, seguida de Venezuela, Cuba y México, de manera específica hacia López Obrador.

El problema de estos plutócratas radica en que son competitivos, van por la ganancia, no les interesan las personas despedidas, su juego es obtener recursos, no llorar pérdidas.

Servir requiere humildad, compromiso con el servicio público, con la ciudadanía. Conceptos y realidades que todos estos empresarios y pseudo empresarios no conciben.

Los conflictos de intereses se tirarán por la borda. ¿Las regulaciones ambientales en una tierra colapsada de contaminación? Las relajarán para tener mayores ganancias…

Vedettes todos ellos. Acostumbrados a ser el centro de atención.

No sé si estén dispuestos o puedan compartir el micrófono y acatar órdenes. Tampoco si Trump podrá callar mientras otro presume las “conquistas”.

¿El pronóstico? Terminarán de las greñas.

Trump ya regresó. Elon llegó con él (o Trump llegó gracias a Musk). Se hacen acompañar de una muy variada camada. Es un hecho que estos misóginos de egos grandes, incultos y engreídos (sí, algo así como Lenia Batres pero con harto dinero, poder y ¿prestigio?) son los nuevos “amiguis-amiguis” del poder. ¿Cuánto durará esta luna de… dinero? La respuesta es otra pregunta: ¿qué es más grande para ellos: ¿los negocios o el ego? Pronto lo sabremos.