Xóchitl Gálvez parece un chiste mal contado.

No podemos negar que la candidata de Fuerza y Corazón por México acapara los reflectores porque todos estamos atentos a lo que dice, no porque proponga, sino porque siempre la riega.

En ocasiones en su discurso parece que se moreniza hasta el fanatismo. Ya lo vimos con el famoso pacto de sangre para defender los programas sociales implementados por el gobierno del presidente López Obrador, mismos que la mayoría de la oposición, a la cual pertenece, en el pasado han querido eliminar.

El grotesco episodio se hizo viral hasta que un nuevo tropezón la puso en boca de todos, cuando dijo en un evento en la alcaldía Miguel Hidalgo que de llegar a la presidencia los adultos mayores recibirán atención médica especializada y se comprometió a que las personas de la tercera edad serían atendidos por un “pediatra”.

Para seguir con sus ocurrencias y deslices, el fin de semana se fue contra el petróleo mexicano, asegurando que “transformará Pemex” para convertirlo en EMEX (Energías Mexicanas) y de pilón propuso cerrar las refinerías de Tampico, Tamaulipas y Cadereyta, Nuevo León, lo que ocasionó el enojo del alcalde de esa ciudad, Cosme Leal, quien respondió en sus redes sociales que no permitiría el cierre porque es el sustento de las familias de su municipio.

Por su parte el presidente López Obrador lo tomó con humor y escribió en sus redes sociales:

“Hoy el presidente municipal de Cadereyta dijo que no permitiría que se cerrara la refinería de ese municipio. De modo que ya la libramos porque no se cerrará ninguna, dado que la de Tampico no existe”.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México