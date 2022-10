IRREVERENTE

Les dedico esta columna y al mismo tiempo les platico que para corresponder a sus desenFRENAAdos insultos, acabo de sacarles cita para el encefalograma el 27 de julio del año 2027, que es la fecha más próxima disponible en el INSS debido a la altísima demanda.

Y a los “bilimbiques” que osen corregirme porque puse una “N” en vez de la acostumbraba “M”, les aclaro que es son las siglas del Instituto Nórdico del Seguro Social, que el presidente López Obrador nos prometió para el 1 de diciembre del año pasado y todavía seguimos esperando -no la transformación- sino la mutación de dicho organismo.

Será 4ª mutación, porque para transformación ya se acabó el tiempo

En su campaña, Andrés Manuel prometió la 4ª transformación de México, pero como el tiempo ya se le acabó, si sigue intentándolo tendrá que ser una mutación.

A todos ellos -que también responden al mote de “focas aplaudidoras”- les comparto este pensamiento de Francis Bacon:

“Quien no quiere pensar, es un fanático; el que no puede pensar, es un idiota; y aquel que no osa pensar, es un cobarde”.

Y a los fugados del laboratorio de experimentos que vive esas tres características al unísono, les prometo colarlos en la fila de los encefalogramas para que los atiendan con prioridad, porque cuando creí que no era posible superar la idiotez de creer que la Tierra es plana, aparecieron ellos aporreando sus matracas pintadas de color moreno.

Mención especial merecen los fanáticos de “TV y Novelas”, que han hecho de dicha publicación la más leída de México, por 4º año consecutivo. Para que no anden preguntando luego porque nuestro País está como está.

No prometo nada, pero haré también mi mejor esfuerzo por meter en la multimentada lista de espera del INSS a los que todavía creen el catecismo “Vamos Bien” que les receta la mañanera todos los días, de lunes a viernes.

Ayer me bendijeron, pero…

El problema es que el autor de semejante recitación vuelta mantra, es uno de los “bilimbiques” a quienes me referí en mi artículo de hace unos días.

Entendí que quiso utilizar sus últimas palabras después de mentarme la madre, como algo que quiso que sonara a elegante ironía.

Entonces, producto de uno de mis aprendizajes en las escuelas de numerito en las que siempre estuve, le respondí de bote pronto:

Siempre me he preguntado si la gente que manda bendiciones está capacitada profesionalmente para hacerlo. Ahora te lo pregunto a ti, so riesgo de que me tildes de blasfemo.

Me colgó… la llamada ¿o qué estaban ustedes pensando?...

Total, que ayer creí que había huelga de idiotas, pero no, salieron a trabajar.

Plácido sufre y más porque sigo sin entender dónde estuvo lo malo que hice cuando a otro que no salió a trabajar ayer, y que me llamó nada más para que lo felicitara por su cumpleaños, le recité estas palabras de Bernard Shaw: “Se necesita ser un idiota para festejar que se es más viejo”.

Y termino mi columna dominguera con esta irreverente recomendación a mis amigos del sexo masculino:

Si quieren realmente saber lo que dice una mujer, no la escuchen, mírenla…