Tengo otros datos

El puerto de Acapulco, Guerrero, fue el lugar donde los señores del dinero celebraron la edición 87 de la Convención Bancaria y también fue el escenario en el que se presentaron para exponer sus propuestas financieras los candidatos a la presidencia de la república, clausurando el evento el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

Los contendientes a la presidencia expusieron sus argumentos frente a los banqueros; Xóchitl Gálvez del PRIAN basó su discurso en hablar negativamente del presidente y de la aspirante por Morena, hizo una defensa al poder judicial y algunas propuestas, pero sin decir cómo las llevaría a cabo, mientras que Jorge Álvarez Máynez, pidió un voto de confianza a los banqueros, y a los asistentes a escuchar las preocupaciones de los jóvenes, las cuales dijo son oferta laboral, vivienda, así como la gentrificación, la ciencia y la tecnología.

La abanderada de la alianza Sigamos Haciendo Historia Claudia Sheinbaum, hizo una exposición en video donde se presentaba un diagnóstico actual de la economía del país, resaltando los logros de la actual administración federal y su proyecto de gobierno en materia bancaria y financiera, e hizo un llamado a que existan buenas relaciones entre los banqueros y el gobierno. Se comprometió a mantener la disciplina fiscal y bajar el déficit en 2025, esto sin el compromiso por el momento de hacer una reforma impositiva.

La primera en tomar la tribuna para exponer sus ideas delante del selecto grupo del sector financiero fue la aspirante presidencial de la alianza Fuerza y Corazón por México conformada por los partidos PRI-PAN-PRD, Xóchitl Gálvez, la cual centró su discurso en descalificaciones hacia el presidente y su contrincante Claudia Sheinbaum, una férrea defensa al poder judicial, promesas de reconstrucción para Acapulco, una mayor infraestructura, y su vaticinio de los posibles impactos negativos sobre la inversión y el nearshoring con la continuación del modelo económico de la Cuarta Transformación (4T). Sin embargo, no habló de cómo hacerlo, su discurso fue muy aplaudido, aunque no tuviera ningún sustento de cómo sería su gobierno en caso de ganar las elecciones del próximo 2 de junio.

El discurso de Gálvez que fue leído por la candidata en telepronter y fue aplaudido por la mayoría de los asistentes al acto, aunque su texto no le hablara a los banqueros y sin entender quién era la audiencia que la escuchaba, fue más bien un alegato emotivo poco estructurado y no faltó los chistes, malas palabras y con un momento chusco cuando por “descuido o adrede” tiró una botella de agua en plena exposición, accidente anecdótico que fue festejado por la concurrencia, como se hace cuando a alguien se le cae un plato o vaso en una cantina y se aplaude en tono por demás irónico y burlón.

La exposición de ideas que hizo Sheinbaum Pardo ante los banqueros fue clara, destacando su gestión como jefa de gobierno, y enfocó su discurso en resaltar su compromiso de ser la próxima presidenta de México, de tener unas finanzas públicas estables, mantener un déficit bajo en la cuenta corriente, impulsar un mercado laboral robusto, y elevar las reservas internacionales a cifras nunca antes vistas. También dijo que mantendría la autonomía del Banco de México para mantener la estabilidad financiera, y que en caso de que existiera necesidad de una reforma en materia fiscal, sería esta por consenso.

“Nos va a ir muy bien los próximos seis años, vamos a tener buenas relaciones, necesitamos trabajar conjuntamente y que ahí en donde no estemos de acuerdo en algunos temas, siempre tengamos el diálogo para poder salir adelante. Creo que estamos en un momento excepcional para nuestro país y que, colaborando todos y todas, podemos hacerlo todavía mejor. “Veamos cómo les ha ido a los bancos. Le ha ido muy bien en estos seis años, a pesar de la pandemia, producto del trabajo de los bancos, pero también de la situación económica del país, veamos cómo le ha ido a la gran mayoría de los empresarios y empresarias de México, les ha ido bien, y al mismo tiempo al que menos tiene, también le ha ido bien”. Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de la república por la coalición "Sigamos Haciendo Historia"

Las candidatas punteras se presentaron a la reunión anual de banqueros en igualdad de circunstancias, sin embargo mientras la candidata del PRI-PAN-PRD habló a las personas del dinero como si estuviera en una plaza pública, con efusivas arengas, ofensas y chistes contra sus adversarios, y haciendo promesas sin decir el cómo llevarlas a cabo, la aspirante morenista llevo todo un plan y parecía que aunque no les gustaba el perfil de Sheinbaum, es la persona que será la próxima presidenta de México y con ella tendrán los banqueros que trabajar a partir del próximo primero de octubre.

La clausura de la 87 Convención Bancaria corrió a cargo del jefe del ejecutivo federal el presidente Andrés Manuel López Obrador y el mandatario se despidió con cierta nostalgia del sector bancario, al ser la última vez que podrá cerrar un evento como éste.

“Les agradezco mucho, yo ya me voy a Palenque. Me han tratado muy bien y han sido correspondidos. He cumplido con los compromisos desde el principio de mi gobierno”, dijo el tabasqueño, que durante su discurso resaltó que cumplió con los compromisos financieros que prometió al inicio de su gobierno: destacó el récord de puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como el fortalecimiento del peso.

El jefe del ejecutivo federal felicitó a los líderes bancarios por el crecimiento récord de las utilidades en la banca comercial en México, en el periodo de enero a noviembre de 2023; el monto total, asciende a 273 mil millones de pesos.

Durante la clausura de la reunión de banqueros el presidente de la Asociación Mexicana de Bancos (ABM) Julio Carranza, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador, el haber respetado su palabra empeñada en la Convención Bancaria del 2018 cuando era candidato presidencial, de no cambiar la regulación del sector.

El presidente de la ABM resaltó que, en este entorno de certidumbre, la banca ha hecho lo que le corresponde, y los resultados son palpables.

“Hemos invertido niveles récord, y evolucionamos el servicio como nunca en la historia. Desde diciembre del 2018, el capital neto invertido por la banca ha crecido un 60% alcanzando los 1.6 billones de pesos” Julio Carranza, presidente de la Asociación Mexicana de Bancos

El presidente López Obrador fue ovacionado una vez que dio por clausurada la 87 Convención Bancaria y al parecer a los hombres del dinero no les quita el sueño que haya continuidad del modelo económico de la Cuarta Transformación.

Extra innings: Acapulco se recupera

Los banqueros tuvieron un buen gesto al celebrar su evento en el puerto del Pacifico, pues abona a la recuperación de la ciudad de Acapulco que se vio profundamente afectada por el paso del huracán Otis en octubre del año pasado.

Acapulco se empieza a recuperar, gracias al compromiso de los habitantes del puerto, los apoyos y el trabajo de los tres órganos de gobierno, el compromiso de los empresarios hoteleros para seguir invirtiendo y rehabilitar la infraestructura turística, y poder dar alojamiento a los miles de visitantes que eligen este destino.

Ejemplo del esfuerzo de los empresarios turísticos del puerto de Acapulco nos los da el hotel Residencial Gran Palma, que ya está ofreciendo servicios de alojamiento con todas las comodidades, con 28 habitaciones

Hotel Residencial Gran Palma, en Acapulco (Especial)

Residencial Gran Palma está ubicado en la zona Diamante a 1.5 kilómetros de Playa Revolcadero y ofrece alojamiento con restaurante, piscina al aire libre, jardín y terraza. El apartamento cuenta con wifi y parking privado, sin costo extra para los clientes.