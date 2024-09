“No mientas [no robes, no traiciones], dijo el mentiroso.”

“You’ll never find, it’ll take the end of all time

Someone to understand you like I do

You'll never find the rhythm, the rhyme

All the magic we shared, just us two”

(Nunca encontrarás, hará falta el fin de todos los tiempos

Alguien que te entienda como yo lo hago

Nunca encontrarás el ritmo, la rima

Toda la magia que compartimos, solo nosotros dos)

LOU RAWLS