Se han publicado alrededor de 26 encuestas preelectorales presidenciales en México. En todas gana Claudia Sheinbaum por más de dos dígitos.

Las han publicado medios de derecha, como Reforma y El Financiero; medios de izquierda, como La Jornada; portales de internet, como SDPnoticias; periódicos especializados en finanzas, como El Economista; rotativos ideológicamente de centro, como El Heraldo de México y El Universal; agencias informativas de alcance global, como Reuters; diarios españoles, como El País y La Vanguardia, etcétera.

Enseguida una tabla elaborada por la redacción de SDPnoticias, en la que se clasifican tales estudios demoscópicos de mayor a menor ventaja a favor de Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez.

26 encuestas preelectorales presidenciales en México

La encuesta que menos favorece a Claudia es una goleada con 20 puntos de diferencia, y de ahí para arriba. Así el marcador.

¿Cuántas encuestas dije que son? Veintiséis, de todos los colores y sabores, de todas la metodologías, de vivienda, telefónicas con operadora, telefónicas robotizadas, mixtas (en domicilios y por teléfono), de redes sociales...

La precampaña presidencial terminó con una paliza en contra de la candidata X. Es estrictamente la verdad. Y hoy, lunes 22 de enero, el periodo de intercampaña ha iniciado con una nueva goliza demoscópica favorable a Claudia. En El Economista, Roy Campos de Consulta Mitofsky dio a conocer una encuesta que, como todas las otras, da una ventaja enorme a la abanderada de Morena.

Hoy mismo acudió Xóchitl Gálvez otra vez –por enésima ocasión– al noticiero líder de la radio mexicana, el de Ciro Gómez Leyva en una de las estaciones de la cadena Fórmula. Ya parece la candidata Gálvez colaboradora habitual de Ciro, lo que es positivo para ella ya que ahí podrá tener un excelente espacio para su desarrollo profesional después de que pierda las elecciones del próximo junio.

Porque de que Xóchitl va a perder, va a perder: es el pronóstico de 26 encuestas conocidas. Por cierto, no hay ninguna con los famosos otros datos.

¿Sería doña Xóchitl buena editorialista radiofónica? Pienso que sí, ya que es ocurrente, cuenta chistes, opina de todo, tenga o no conocimiento del tema y hasta se le dan los albures que siempre entretiene a las audiencias. Pero, claro está, para verdaderamente hacerla en el oficio periodístico le estorba el hecho de que no sea capaz de controlar su ira. Esta mañana, en diálogo con Ciro, se enojó con Roy Campos por su encuesta en la que pierde y lo calumnió: dijo que el directivo de Consulta Mitofsky trabaja en la campaña de Claudia Sheinbaum. No es así. Me tomé la molestia de preguntar y me dijeron que no lo han contratado ni piensan hacerlo ya que en Morena tienen un equipo que realiza análisis demoscópicos desde el nacimiento del partido.

Mientras Xóchitl dedica la intercampaña a hacer corajes porque terminó la precampaña perdiendo por goliza si sigue, la otra candidata, Claudia, ha preferido relajarse y ponerse en forma. Entonces, acudió a un parque a practicar un deporte muy exigente, la escalada. Con las medidas de seguridad correctas, y Sheinbaum las tomó, escalar en paredes artificiales o en las montañas es algo que mejora la salud, alegra el espíritu e inspira a las personas cuando logran llegar a una cumbre de la altura que sea. Se divirtió Claudia y, con buen humor, al bajar la pared intercambió preguntas y respuestas como una deportista que la acompañó. Aquí el video:

Si alguien busca una explicación al hecho de que 26 encuestas de 26 casas encuestadoras distintas le den ventajas amplísimas a Claudia Sheinbaum deberá encontrarla en el hecho de que mientras esta mujer se divierte su rival anda de malas por no aceptar una realidad que las estadísticas simple y sencillamente reflejan: La gente en México está decidida a votar por un segundo gobierno de izquierda.