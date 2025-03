La aerolínea que comanda el Dr. Andrés Conesa comenzó el 2025 con el pie derecho. El pasado 11 de febrero recibieron de manos de Cirium, la consultora dedicada a las métricas en la industria aérea, el reconocimiento como la línea aérea más puntual del mundo durante 2024.

Así es, Aeroméxico se puso sus mejores galas y en un emotivo evento en su hangar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), presentaron este gran hito, teniendo como ciclorama un Boeing 737MAX, con el livery: “La línea aérea más puntual del mundo, Aeroméxico”. Y aprovecharon la ocasión para informar que, en enero, otra vez se habían colocado en lo más alto, siendo de nueva cuenta la aerolínea más puntual a nivel global.

Y cómo no echar las campanas al vuelo ante tal acontecimiento. Sé muy bien que es una tarea bastante compleja, y puedo decirles con conocimiento de causa que no es nada sencilla la operación de una línea aérea.

Debo subrayar que este resultado es gracias al trabajo de muchísima gente, desde los trabajadores de rampa, los agentes de tráfico, el personal de operaciones, y de mantenimiento, quienes, en una danza sincronizada, con el personal de vuelo, logran sacar a tiempo los vuelos.

Aeroméxico continua como la aerolínea más puntual del mundo al arranque de 2025 (Cortesía)

A mí nadie me lo cuenta, durante todos los años que trabajé como sobrecargo de aviación, viví en carne propia la adrenalina de ser parte de un equipo de trabajo comprometido en sacar un vuelo, desde llegar a “firmar el vuelo” horas antes del despegue, subir a la aeronave, checar su avituallamiento y ejecutar todos y cada uno de los protocolos de seguridad que marca el manual; y ¡todo, señores! se hace contra reloj.

Ustedes no se lo cuenten a nadie, pero confieso que ese “rush” es algo que a veces extraño, correr de un lado al otro y sentir la inevitable presión cuando sube el jefe de operaciones, junto con el personal de tráfico y pregunta al comandante de la aeronave, con esa frase que hasta el día de hoy sigue haciendo latir fuertemente mi corazón: “¿Capi, ya podemos abordar?”.

Este mes de febrero, de nueva cuenta la aerolínea del caballero águila fue la línea aérea más puntual del mundo. Apenas van dos meses del 2025, y eso nos habla que la gestión administrativa en la operación diaria está funcionando como relojito suizo.

Están tan contentos, que su director general, el Dr. Andrés Conesa no tardó en hacer pública esta información, a través de su perfil de Linkedin, en el que expresó sentirse muy satisfecho.

<i>“…me da gusto compartir que, en los dos primeros meses del año, seguimos siendo la aerolínea global más puntual del mundo, según el On-Time Performance Monthly Report de Cirium, alcanzando en febrero un 94.25% de salidas y 92.87% de llegadas a tiempo.</i> <i>Este reconocimiento se suma al logro alcanzado en 2024, cuando fuimos la aerolínea más puntual. Nada de eso sería posible sin el esfuerzo y la dedicación del mejor talento de la industria…”</i> Andrés Conesa, director de Aeroméxico

Dicho lo anterior, entremos de lleno al reporte de Cirium, que contiene información valiosa. Ya sabemos que Aeroméxico ocupó durante el mes de febrero la primera posición, pero ¿quiénes son las otras líneas aéreas dentro del Top 10 de puntualidad?

Aeroméxico Iberia Qatar Airways British Airways Lufthansa Saudia Avianca Hainan Airlines LATAM Airlines Emirates

Me parece importante hacer esta exposición, porque cuando compartí esta información en mis redes sociales, no faltó el que comentó -no sin sorna- que este “logro” era porque de seguro el ranking se hacia “con pura aerolínea patito”.

Ya saben, de repente a nuestros compatriotas les encanta ser ese cangrejo de la cubeta y poner en duda que una línea aérea nacional pudiese tener altos “estándares”.

No saben cuánto me molesta que se ponga en entredicho que los mexicanos seamos capaces, porque en este país hay muchas cosas que se hacen bien. Y para muestra un botón: tenemos una gran industria aérea. ¡Claro!, hay que seguirla perfeccionando, no podemos dormirnos en nuestros laureles, pero sin perder de vista que los trabajadores mexicanos no están “cuchos”, o son “cuachalotes”, como lamentablemente es la percepción errónea de mucha gente.

Con esto demostramos la calidad de los trabajadores mexicanos dentro de la industria aérea; sin duda este logro va de la mano con la infraestructura aeroportuaria, en este caso la base de Aeroméxico que es el AICM, que el pasado mes de febrero se colocó en el segundo lugar de puntualidad.

Y para que no me salgan con “es que el AICM de seguro maneja menos vuelos, por eso pueden ser más puntuales”, voy a tener que decepcionarlos con datos duros: el manejo de Aeroméxico en cantidad de vuelos efectuados durante el mes de febrero fue de 14,701; en segundo lugar, está Iberia, que efectuó 13,759 vuelos, esto es la aerolínea bandera de España realizó 942 vuelos menos.

De la misma manera, durante el mes de febrero el AICM recibió y despachó 22,733 vuelos, contra los 18,634 del Aeropuerto de Doha Hamad, en Qatar. Los números no mienten.

Gracias al arduo trabajo de la gente de la industria aérea en nuestro país, hoy podemos presumir, que tenemos por segundo mes consecutivo a la línea aérea más puntual del mundo, con el apoyo del segundo aeropuerto más puntual a nivel global.