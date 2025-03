La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) es uno de los pocos sindicatos realmente democráticos en el país. Así que no es casualidad que los logros obtenidos han sido precisamente por esa capacidad de renovación constante que impide su estancamiento.

Perdón, pero me es inevitable usar como referencia a mi propio sindicato; pido una disculpa de antemano a mis queridos lectores, pero es que es una forma para poder explicarme.

En mi sindicato, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) incluso ha “desaparecido” de su organigrama (lo acabo de verificar en la página oficial) la Comisión de Equidad y Género. Es un contrasentido, porque a pesar de que en mi sindicato el 75% de los agremiados somos mujeres , y que las riendas de la asociación las lleva una mujer, temas como el feminismo, la inclusión y la perspectiva de género, no les han interesado.

Aunque hubo esfuerzos realizados el día 8 de marzo, encabezados por la Secretaria de Asuntos Técnicos, así como el auxiliar de la Secretaría de Prensa, quienes organizaron y convocaron a una marcha en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, también hubo resistencia por parte de la secretaria general de ASSA.

Lo cual hace más contrastante lo vivido el día 7 de marzo en las instalaciones del sindicato de pilotos, ASPA, un gremio conformado mayoritariamente por hombres, pues solo el 7.93% de sus agremiados son mujeres. Sin embargo, eso no ha sido óbice para que aborden con dignidad los temas relativos a la mujer.

De entrada, dentro de su organigrama no es una “comisión”. Ellas lucharon y tienen una Secretaría de Género e Igualdad Sustantiva, que forma parte importantísima dentro del Comité Ejecutivo, y que ahora está encabezada por la capitán Yessica Camuñas Elizondo, quien organizó un evento por demás memorable.

Y es que es importante que los temas del feminismo, de la igualdad y de la equidad no se queden en el discurso, y en recurrir a los escenarios comunes, sino que realmente se entienda por qué se conmemora el 8 de marzo.

Para que eso ocurra se requiere tener una visión muy amplia; tal y como la Secretaria de Género e Igualdad Sustantiva ha demostrado y ustedes mismos lo pueden constatar y seguir su maravilloso trabajo en redes sociales, si la buscan como ASPASGEIS.

La capitán y su equipo de trabajo organizaron un desayuno con agremiadas y colaboradoras del sindicato, con la finalidad abordar la importancia del día 8 de marzo, en una plática con la participación de Oliver Trejo, director de proyectos, especialista en gestión de relaciones, consultor, y quien en el pasado ha impartido diversos talleres a los integrantes de ASPA, entre los que se encuentran temas como los derechos de las personas trabajadoras y el liderazgo sindical con perspectiva de género.

De manera didáctica y utilizando el arte de la “mayéutica”, hizo un recorrido por la historia, interactuando con la audiencia de vez en cuando, para saber qué tanta información se tiene sobre el Día Internacional de la Mujer, y por qué no se “celebra” o se festeja, sino que se conmemora.

De este recorrido por la historia desde el siglo XIX hasta la actualidad, un dato importante es que uno de los actores que se han sumado para lograr grandes cambios, son las organizaciones sindicales; aunque no siempre se obtienen los resultados deseados, desde el siglo XIX se organizaron las mujeres en sindicatos exclusivamente femeninos, y a pesar de la represión, siguieron adelante en la lucha.

Por eso no es de extrañar que originalmente este día de conmemoración fuera el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”. En la actualidad, además del tema laboral se han estado incluyendo otros, como la violencia de género y los diferentes tipos de abuso ya sea físico, sexual, económico o psicológico.

Hablar de dos siglos, nos orilla a replantearnos y reconocer que, en muchas cuestiones, nuestro país sigue “en pañales”. Hoy, en pleno siglo XXI, existen personas, sobre todo hombres, que cuestionan la capacidad de una mujer volando una aeronave, y eso es increíble, y también lamentable, sin duda.

Además, en el evento estuvo presente el Centro de Estudios y Planeación Estratégica de ASPA, encabezado por Alejandro Becerra Pascual, quien nos dirigió unas emotivas palabras:

<i>“…me da mucho gusto verlas, verlos a mis amigas, a mis amigos…compañeras, mujeres que día a día alzan la voz. En ASPA de México firmamos nuestro compromiso con la lucha de todas las mujeres, sabemos que no ha sido fácil, que cada derecho conquistado ha sido producto de años de esfuerzo, valentía y determinación.</i> <i>Pero también sabemos que la lucha sigue y que aún hay mucho por hacer. Las mujeres son ejemplo de que los cielos y los sueños no tienen dueño, de que la igualdad no es una concesión, sino un derecho; en ASPA y en toda la sociedad mexicana seguimos peleando junto con ustedes para garantizar más espacios, más oportunidades, más derechos y más justicia.</i> <i>No basta con reconocer su esfuerzo, tenemos que transformar la realidad, sigamos luchando por un mundo donde ser mujer no implique obstáculos, sino oportunidades; un mundo donde sus derechos no se pongan en duda y donde su talento sea reconocido sin condiciones, en ASPA estamos con ustedes… para dar la apertura en las mesas de trabajo al día previo del 8 de marzo, nos reunimos no solo para hablar, sino para construir juntas y juntos, para compartir experiencias…”</i> Alejandro Becerra Pascual, Director de Planeación Estratégica de ASPA

Otro punto que quiero resaltar son las palabras de Yessica Camuñas en este evento y que no puedo dejarlas pasar:

<i>“…también quiero agradecer la presencia de los capitanes, porque a mí me queda muy claro, que nosotras las mujeres avanzamos en un mundo de hombres porque contamos con aliados, grandes aliados que nos ayudan, nos enseñan, y nos abren los espacios y los caminos y caminan junto a nosotras. </i> <i>Y quiero decir que las mujeres no estamos llegando para desplazarlos, porque acabo de estar en un foro donde decían “es que las mujeres llegaron a desplazar”, ¡claro que no!, las mujeres estamos avanzando y estamos llegando para trabajar junto con ustedes a la par… hemos avanzado en los derechos de las mujeres… tenemos acceso a la educación, a un trabajo digno… vamos a valorarlo, actualmente ya contamos con los protocolos que están a la mano de todos…”</i> Yessica Camuñas, Secretaria de Género e Igualdad Sustantiva de ASPA

En efecto, en el evento estuvieron presentes los delegados de las distintas empresas que maneja ASPA. Pude ver a pilotos que trabajaron en la antigua Mexicana de Aviación, con los que alguna vez volé y cómo se han sensibilizado ante los temas de perspectiva de género; hombres ya mayores, quienes no dejaron de mencionar a la primera mujer piloto en la aviación comercial, Conchita Bernard.

Imaginen ustedes, en 1975 se logró que una mujer pudiese volar como copiloto obviamente, porque de manera triste, Mexicana de Aviación en su época fue muy machista y no permitió que las mujeres pilotos se pasaran al lado izquierdo de la cabina de pilotos, esto es, no les dejó ser comandantes de una aeronave.

Sin embargo, hoy eso ya no sucede, fue Aeroméxico quien le permitió a la piloto Elizabeth Abadie convertirse en comandante; se retiró volando un Boeing 787, en la ruta Madrid-México, y gracias a todas ellas, es que ahora las nuevas generaciones de mujeres tienen la oportunidad de crecer dentro del ámbito de la aviación comercial, ocupando distintos cargos.

Aviadoras agremiadas a ASPA en México (Cortesía )

Cierro comentándoles que el evento de ASPASGEIS me deja un buen sabor de boca, al no quedarse solamente en el discurso, sino que realmente están trabajando por hacer que su gremio, sea uno que tenga más conciencia de la importancia de no violentar a las mujeres, ni a nadie, sino que están trazando una ruta muy sólida y eso se tiene que aplaudir.