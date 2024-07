HEB dio a conocer sus donas edición especial, las cuales traen a los personajes de Sanrio con motivo de los 50 años de Hello Kitty.

Las donas de HEB de Sanrio tienen varios diseños y en realidad no son tan caras, tomando en cuenta que traen la licencia de Hello Kitty.

Sin embargo, fans de la gatita notaron algo extraño, pues parece que dentro de las donas especiales falta precisamente la festejada.

Pues en su anuncio muestran sólo a 4 personajes:

Keroppi

Chococat

Badtz-Maru

Kuromi

No hay señales de la pequeña Kitty por ningún lado, algo que no le ha gustado mucho a fans.

Dona HEB de Sanrio (HEB)

¿Hello Kitty no está en las donas especial de HEB de Sanrio?

Antes de que tu también te indignes, te comentamos que sí hay dona de Hello Kitty en HEB, como parte de esta selección especial de Sanrio.

Lo que pasa es que, por alguna razón, HEB no está promocionando la dona de Hello Kitty; no sabemos por qué, tomando en cuenta que es la festejada y mascota de Sanrio.

La dona de Kitty es de color rojo y trae una imagen de la gatita con su overol azul clásico.

Se puede comprar de manera individual o como parte de los paquetes de 6 y 4 donas especiales.

Dona HEB de Hello Kitty (HEB)

Precio y dónde comprar las donas de Hello Kitty de HEB

Si quieres tus donas de Hello Kitty de HEB, aquí te diremos el precio y dónde conseguirlas.

Las donas de Hello Kitty de HEB tienen los siguientes precios:

Dona Individual: 20.90 pesos

Paquete de 4 donas: 94 pesos

Paquete de 6 donas: 134 pesos

Se pueden comprar ya sea en las tiendas de HEB o a través del portal oficial (https://www.heb.com.mx/).

En esta última opción puede elegir si quieres que te las manden a tu domicilio; o bien, ir a recogerlas a la tienda más cercana.

En ambos casos, las donas de Hello Kitty en HEB estarán listas el mismo día que hagas la compra, para que las disfrutes.

Donas HEB de Sanrio (HEB)

Donas HEB de Sanrio (HEB)

