Otro fraude en Walmart, clienta acusa que compró una laptop en la tienda en línea y le llegó una caja de cereal; a continuación te contamos cómo fue la estafa.

Walmarte vuelve a ser acusado de estafar a sus clientes, en está ocasión una ciudadana de Querétaro señaló que compró una laptop en la tienda en línea de la marca y no le llegó.

Según el testimonio de la joven, en lugar de la laptop le llegó una caja de cereal. El caso se resolvió sin la intervención directa de Walmart ni el regreso de su dinero.

En un video que circula por TikTok, la usuaria tourisminee acusó a Walmart de cometer fraude en su contra.

De acuerdo con el testimonio de la joven, realizó la compra de una laptop a través de la página web de Walmart, sin embargo, la computadora no le llego.

Al abrir la caja, la cibernauta encontró una paquete de cereal en lugar de la laptop, por lo que procedió a iniciar un proceso con Walmart y levantar una reclamación por el asunto; sin embargo, tras horas de espera en la sucursal, no le dieron ninguna solución.

Ante dicha situación, la mujer solicitó ayuda a través de la red social para que la situación fuera resulta, denunciando ante Profeco la estafa, pero, no obtuvo respuesta alguna.

Y al señalar la posibilidad de que Walmart no haya sido el proveedor de su artículo, sino una empresa que se anuncia en la misma plataforma, la usuaria aseguró que ella verificó que el vendedor fuera la empresa de tiendas estadounidense.

Tras su denuncia, muchos mexicanos expresaron que también fueron víctimas de estafas por Walmart al pedir artículos vía Internet, al señalar que en la compra de diferentes artículos, entre ellos smarphones y iPhone, las cajas venían con otros artículos de la tienda, como:

Un usuario recomendó que en caso de comprar en la página de Walmart recojan el producto en la sucursal, para abrir el paquete y no ser víctimas de estafas.

Meses después de lo ocurrido, la mujer residente de Querétaro explicó que Walmart no solucionó la estafa que le realizaron, ni le devolvió el dinero que pagó por la laptop.

La joven acusó que Walmart sólo le dio largas para resolver la estafa, pero que jamás le dieron información exacta de la resolución.

“Por parte de Walmart solamente me dieron largas, me decían: ‘sí, estamos levantando, te vamos a mandar un mail’. Nunca me llegó el dichoso mail.

Igual en las llamadas: ‘sí, sí, ya quedó el reporte, llévelo con devolución a tienda, en devolución no me lo aceptaban, entonces me trajeron de largas”.

Usuaria de TikTok