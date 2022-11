¿Eres viajero frecuente? Bueno, esto te puede interesar. Frontier Airlines está por lanzar un pase especial el cual te dará vuelos ilimitados por un año a tan sólo 12 mil pesos (599 dólares).

Este Go Wild! Pass, como se llama el pase, fue anunciado oficialmente por Barry Biffle, CEO de Frontier Airlines, quien señaló que fue pensado para todos aquellos que viajen entre una vez al mes a una vez a la semana.

Si bien el pase de vuelos ilimitados de Frontier Airlines está abierto para todo público, la compañía está pensando principalmente en aquellas personas que se trasladen por cuestiones de trabajo o negocios.

A mencionar que el Go Wild! Pass ya existía; sin embargo, costaba 39 mil pesos al año (1, 999 dólares), para su versión de 2023, se decidió hacer una rebaja sustancial.

Frontier Airlines (Frontier Airlines)

¿Cuáles son las restricciones del Go Wild! Pass de Frontier Airlines?

Existen ciertas restricciones en la promoción de vuelos ilimitados de Frontier Airlines, mismas que debes de tomar en cuenta si deseas adquirir el Go Wild! Pass.

En primer lugar, los vuelos no estarán abiertos todo el año, existirán “fechas bloqueadas”, que incluyen la mayoría de días feriados y vacaciones.

Si deseas hacer un vuelo en esas fechas, la aerolínea no garantiza que tengas un asiento; además de que al usar el Go Wild! Pass no acumulas millas de viajero , ni mejoras tu estatus de viajero frecuente.

Sin embargo, sí extiende la fecha de vencimiento de los puntos de viajero.

Otra cosa a señalar es que no cubre cargos extra por asientos exclusivos o equipaje extra, además de que sólo el titular puede usar los vuelos ilimitados.

Los vuelos ilimitados se activarán a partir del 2 de mayo de 2023.

Frontier Airlines (Frontier Airlines)

¿Los vuelos ilimitados de Frontier Airlines están disponibles en México?

Una mala noticia para todos los viajeros en México, es que la promoción de vuelos ilimitados de Frontier Airlines no está disponible.

Los viajes sólo se limitan al territorio de Estados Unidos (incluido Puerto Rico), fuera de este el precio de boletos, disponibilidad y demás sigue siendo lo mismo.

Debemos mencionar que Frontier Airlines sí te permite comprar el Go Wild! Pass aunque no estés en territorio estadounidense.

En ese sentido, depende de tus planes de viaje para los próximos años, si estos incluyen que pasen mucho tiempo trasladándote en Estados Unidos, de lo contrario no parece un gasto recomendable.

Frontier Airlines (Frontier Airlines)

Con información de Frontier Airlines.