Volaris le impidió volver al avión por su iPad olvidado y a pesar de que el personal de la aerolínea negó que el aparato estuviera en la aeronave, éste terminó en Lima, Perú.

Así lo narró el usuario de Volaris por medio de una serie de mensajes que compartió en su cuenta de Twitter, en los cuales denunció la inacción por parte los trabajadores de la aerolínea.

En sus tuits, el pasajero afectado destacó que los hechos ocurrieron ayer domingo, en un vuelo que llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con lo dado a conocer por el usuario de Twitter, “@hdz_jor” , luego de llegar al AICM y tras bajar de la aeronave, Volaris le impidió volver al avión por su iPad olvidado.

En su primera publicación, el pasajero afectado detalló que el incidente se registró en el vuelo Y4 #235 que llegó a la CDMX procedente de la ciudad de Oaxaca.

El usuario explicó que no se percató de que bajó del avión de Volaris sin su iPad, el cual detalló, dejó en la canastilla del asiento.

Al notar que no llevaba consigo el aparato, quiso regresar al avión, pero una empleada de Volaris le advirtió que no podía dejarlo entrar por que estaban limpiando la aeronave.

La empleada le dijo que tenía que esperar, sin embargo, el pasajero no contaba con mucho tiempo debido a que llegó al AICM por un vuelo de conexión con destino a Guadalajara.

“Ayer en el Vuelo Y4 #235 Oaxaca-Cdmx de @viajaVolaris pasó lo siguiente: dejé mi iPad en la canastilla del asiento y cuando me di cuenta y quise regresar por ella la señorita del mostrador me dijo que no podía pasar porque estaban limpiando el avión y que tenía que esperar”

@hdz_jor