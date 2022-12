En el marco de los concursos realizados por el empresario Ricardo Salinas Pliego, en los cuáles promete regalar premios de 100 mil pesos durante 10 días, el magnate concedió una inusual pero directa respuesta.

Un usuario de twitter @puramasacrexion, se postuló para el concurso del tío Richi (como conocen a Ricardo Salinas Pliego en redes) durante su segundo día y señaló el motivo por el cual necesitaba del premio.

Este usuario aparentemente vive en casa de sus suegros y querría el premio para poder salir de ahí.

No necesitas dinero, necesitas huevos: Ricardo Salinas Pliego

El usuario que se apuntó para participar en los regalos del tío Richi, señaló que necesitaba amueblar su casa, pero principalmente necesita salir de la casa de su suegra.

Ricardo Salinas Pliego respondió al interesado y le realizó una sugerencia bastante particular, puesto que le señaló al usuario que lo que él necesitaba no era dinero, eran huevos, y que eso era algo que no podía compartir, aunque dejó en claro que “también le sobraban”.

“Usted necesita huevos no dinero, y aunque también me sobran, no le puedo compartir!” Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas

Usted necesita huevos no dinero, y aunque también me sobran, no le puedo compartir! https://t.co/NGtTBc2anQ — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 16, 2022

¿Qué necesitaba el usuario para ganar el premio del día de Ricardo Salinas Pliego y salir de casa de su suegra?

Las reglas establecidas por Ricardo Salinas Pliego para poder ganar el premio del día eran tres:

Contestar 3 preguntas del artículo publicado por él en El Sol de México Tener una cuenta en Banco Azteca Descargar la aplicación de bazsuperapp y realizar el pago de un servicio (pago de luz, teléfono, internet, cable, etc.)

Hubo primera ganadora y alguien se quedará con su suegra

Luego de que el premio del 14 de diciembre quedara vacante, el concurso del 15 de diciembre sí logró tener una ganadora.

En este día la ganadora fue la usuaria @adriianatj, quien cumplió con los requisitos solicitados por Ricardo Salinas Pliego para obtener los 100 mil pesos del día.

Esto indica que el usuario @puramasacrexion no logró el triunfo y por lo menos por un día más estará en casa de su suegra.

Ok Adriana!!!



Siendo las 11:26 pm en CDMX usted se acaba de ganar $100,000 pesos la va a contactar el equipo de @JavierFerrerBGS que es @AuditoriaGS para los pormenores y que me diga que va a hacer con sus $100,000 pesos, de preferencia algo aspiracionista 😎 https://t.co/mvhIgQ7CDZ — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 16, 2022

¿Por qué Ricardo Salinas Pliego está regalando 100,000 mil pesos?

El motivo por el cual el empresario Ricardo Salinas Pliego se encuentra regalando 100 mil pesos, es por una promesa que realizó por su cumpleaños en el mes de Octubre.

El dueño de Grupo Salinas prometió regalar 1 millón de pesos repartido en 10 días, regalando así 100,000 mil pesos.